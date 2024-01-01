Güzel bir gün görmezsem,yakanda olur elim Eğer beni dinlersen,üstüme düşme benim *** Gençliğine güvenme,yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize,hatıralar yetecek Bir gün bıkar gidersen,yakanda olur elim Eğer beni dinlersen,üstüme düşme benim ALLAH’ını seversen üstüme düşme benim *** Kalbimde yer edersem,derdin olurum senin ALLAH’ını seversen üstüme düşme benim *** Gençliğine güvenme,yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize,hatıralar yetecek Çekemezsin kahrımı yükün olurum senin Tanrım yazmış bahtımı,üstüme düşme benim