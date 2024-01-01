Güvenme Sevdiğim Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Güvenme Sevdiğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Güvenme Sevdiğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güvenme Sevdiğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Güvenme Sevdiğim
Tüm Şarkıları
-
Güzel bir gün görmezsem,yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen,üstüme düşme benim
***
Gençliğine güvenme,yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize,hatıralar yetecek
Bir gün bıkar gidersen,yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen,üstüme düşme benim
ALLAH’ını seversen üstüme düşme benim
***
Kalbimde yer edersem,derdin olurum senin
ALLAH’ını seversen üstüme düşme benim
***
Gençliğine güvenme,yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize,hatıralar yetecek
Çekemezsin kahrımı yükün olurum senin
Tanrım yazmış bahtımı,üstüme düşme benim