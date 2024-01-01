Haberimiz Yok Hayalle yaşarken gerçek dünyada Zamanı içmişiz haberimiz yok Ömürle yüzyüze geldik aynada Harcanıp gitmişiz haberimiz yok *** Hayalle yaşarken gerçek dünyada Zamanı içmişiz haberimiz yok Ömürle yüzyüze geldik aynada Harcanıp gitmişiz haberimiz yok *** Kötü bir söz gibi düştük dillere Yanlış yol seçmişiz haberimiz yok Ümitle bağlanıp acı günlere Gözyaşı ekmişiz haberimiz yok Gözyaşı ekmişiz haberimiz yok *** Hayalle yaşarken gerçek dünyada Zamanı içmişiz haberimiz yok Ömürle yüzyüze geldik aynada Harcanıp gitmişiz haberimiz yok Harcanıp gitmişiz haberimiz yok *** Boş yere koşarken hayat yolunda Ne dertler çekmişiz bilenimiz yok Gözlerden dökülen gözyaşlarında Eriyip gitmişiz haberimiz yok *** Boş yere koşarken hayat yolunda Ne dertler çekmişiz bilenimiz yok Gözlerden dökülen gözyaşlarında Eriyip gitmişiz haberimiz yok *** Kötü bir söz gibi düştük dillere Yanlış yol seçmişiz haberimiz yok Ümitle bağlanıp acı günlere Gözyaşı dökmüşüz haberimiz yok Gözyaşı dökmüşüz haberimiz yok *** Hayalle yaşarken gerçek dünyada Zamanı içmişiz haberimiz yok Ömürle yüzyüze geldik aynada Harcanıp gitmişiz haberimiz yok Harcanıp gitmişiz haberimiz yok Eriyip bitmişiz haberimiz yok Tükenip bitmişiz haberimiz yok

Aklı Yok Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş Aklı yok fikri yok, deli misali Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş Aklı yok fikri yok, deli misali Benliğimse, hayat seline düşmüş Hep böyle yıllardır ömrümün hali Benliğimse, hayat seline düşmüş Hep böyle yıllardır ömrümün hali *** Saçlarım çileden ağarıvermiş Mutluluk güneşim kararıvermiş Baktımda ömrümün hazanı gelmiş Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda Baktımda ömrümün hazanı gelmiş Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda *** Bir yanda sevdalar, bir yanda hayat Uyuyabilirsen uykulara yat Bir yanda sevdalar, bir yanda hayat Uyuyabilirsen uykulara yat Bilmem kimdeydi suç, kimde kabahat O yana bu yana gitmekten bıktım Bilmem kimdeydi suç, kimde kabahat O yana bu yana gitmekten bıktım *** Saçlarım çileden ağarıvermiş Mutluluk güneşim kararıvermiş Baktımda ömrümün hazanı gelmiş Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda Baktımda ömrümün hazanı gelmiş Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda

Hakkını Helal Eyle Yarın burada olamazsın Hakkını helal eyle Sonra arar bulamazsın Hakkını helal eyle *** Yarın burada olamazsın Hakkını helal eyle Sonra arar bulamazsın Hakkını helal eyle *** Yâr dedik yıllarca sevdik Beraber ağladık güldük Kadermiş bu hâle geldik Hakkını helal eyle *** Yâr dedik yıllarca sevdik Beraber ağladık güldük Kadermiş bu hâle geldik Gel hakkını helal eyle *** N'olur düşman olmayalım Ayrılsak da dost kalalım Son defa helallaşalım Hakkını helal eyle *** N'olur düşman olmayalım Ayrılsak da dost kalalım Son defa helallaşalım Hakkını helal eyle *** Yâr dedik yıllarca sevdik Beraber ağladık güldük Kadermiş bu hâle geldik Gel hakkını helal eyle *** Yâr dedik yıllarca sevdik Beraber ağladık güldük Kadermiş bu hâle geldik Gel hakkını helal eyle

Gitme Ne çabuk tükendi olduğun günler Yine mi hasretle yaşayacağım Ne çabuk tükendi olduğun günler Yine mi hasretle yaşayacağım Dün gelmiş gibisin doymadım sana N'olur sevgilim bir gün daha kal Dün gelmiş gibisin doymadım sana N'olur sevgilim bir gün daha kal *** Gitme, gitme, gitme n'olursun Gitme, gitme, benim olursun (Gitme, gitme, gitme n'olursun) (Gitme, gitme benim olursun) Gidersen geriye dönmeyeceksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin Aşkından ölsem de bilmeyeceksin *** N'olur sevgilim bir gün daha kal Aşkından ölsem de bilmeyeceksin N'olur sevgilim bir gün daha kal Gitme, gitme, gitme n'olursun Gitme, gitme benim olursun (Gitme, gitme, gitme n'olursun) (Gitme, gitme benim olursun) *** Son hatıran olsun n'olur bu gece Ömrümce bu günü hatırlayayım Son hatıran olsun n'olur bu gece Ömrümce bu günü hatırlayayım Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni N'olur sevgilim bir gün daha kal Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni N'olur sevgilim bir gün daha kal *** Gitme, gitme, gitme n'olursun Gitme, gitme benim olursun (Gitme) gitme, gitme n'olursun Gitme, gitme benim olursun, benim olursun (Gitme, gitme benim olursun) Gidersen geriye dönmeyeceksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin Aşkından ölsem de bilmeyeceksin *** N'olur sevgilim bir gün daha kal Aşkından ölsem de bilmeyeceksin N'olur sevgilim bir gün daha kal Gitme, gitme, gitme n'olursun Gitme, gitme benim olursun (Gitme, gitme, gitme n'olursun) (Gitme, gitme benim olursun)

Dünya Yaşadım yıllarca senden habersiz Böylesine güzel değildi dünya Yaşadım yıllarca senden habersiz Böylesine güzel değildi dünya *** Duygular yalnızdı arzular sensiz Böylesine güzel değildi dünya Duygular yalnızdı arzular sensiz Böylesine güzel değildi dünya *** Yoktu ki gözlerin bakıp dalayım Yoktu ki ellerin tutup sarayım Sensizdi bu alem ben ne yapayım Böylesine güzel değildi dünya Sensizdi bu alem ben ne yapayım Böylesine güzel değildi dünya *** Geldin işte dünyam mutluluk doldu Geldin işte gönlüm sevgiyi buldu Geldin işte dünyam mutluluk doldu Geldin işte gönlüm sevgiyi buldu *** Sen gelmeden hayat ıssız bir yoldu Böylesine güzel değildi dünya Sen gelmeden hayat ıssız bir yoldu Böylesine güzel değildi dünya *** Yoktu ki gözlerin bakıp dalayım Yoktu ki ellerin tutup sarayım Sensizdi bu alem ben ne yapayım Böylesine güzel değildi dünya Sensizdi bu alem ben ne yapayım Böylesine güzel değildi dünya

Bir Mana Var Sözlerinde Bakışların bir ok sanki Keder senin gözlerinde Hançer gibi yaralıyor Bir mana var sözlerinde *** Biz seninle aşk ararken Dağlar kadar derdi buldum Ne bir başka aşk isterim Ne de başka bir mutluluk *** Gülmek bizim hakkımızdı Bu dünyada yaşıyorsak Neden ayrı kaldık bilmem Ölesiye seviyorsak *** Bir çile var bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu kahroluş var *** Bir çile var bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu kahroluş var *** Ümit ettik ısrar oldu İki gençlik ziyan oldu Ne yaptık da felek vurdu Bilmem neden böyle oldu *** Biz seninle aşk ararken Dağlar kadar derdi buldum Ne bir başka aşk isterim Ne de başka bir mutluluk *** Gülmek bizim hakkımızdı Bu dünyada yaşıyorsak Neden ayrı kaldık bilmem Ölesiye seviyorsak *** Bir çile var bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu kahroluş var *** Bir çile var bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu kahroluş var

Bir Kadın Tanıdım Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu Gözünden sel gibi yaş akıyordu Teselli verecek dost arıyordu *** Eşinden ayrılmış bir hali vardı Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu Gözünden sel gibi yaş akıyordu *** Teselli verecek dost arıyordu Eşinden ayrılmış bir hali vardı *** Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım bir sır vermedi Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım bir sır vermedi *** Acıdım haline elim değmedi Evinden ayrılmış bir hali vardı Evinden ayrılmış bir hali vardı *** Acıdım haline elim değmedi Evinden ayrılmış bir hali vardı Eşinden ayrılmış bir hali vardı *** Dünyada sevmek sevilmek bu muydu Düştüğü yollar da hayat yoluydu Gözleri ümitsiz yaşla doluydu Eşinden ayrılmış bir hali vardı *** Dünyada sevilmek sevmek bu muydu Düştüğü yollar da hayat yoluydu Gözleri ümitsiz yaşla doluydu Eşinden ayrılmış bir hali vardı *** Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım bir sır vermedi Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım bir sır vermedi *** Acıdım haline elim değmedi Evinden ayrılmış bir hali vardı Eşinden ayrılmış bir hali vardı *** Acıdım haline elim değmedi Evinden ayrılmış bir hali vardı Eşinden ayrılmış bir hali vardı *** Dünyada sevmek sevilmek bu muydu Düştüğü yollar da hayat yoluydu Gözleri ümitsiz yaşla doluydu Eşinden ayrılmış bir hali vardı Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım bir sır vermedi Acıdım haline elim değmedi Eşinden ayrılmış bir hali vardı Evinden ayrılmış bir hali vardı

Canım Dediklerim Canım dediklerim canımı aldı Gönül sarayımı yıkıp gittiler Umutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni ölenlerden beter ettiler Beni ölenlerden beter ettiler Umutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni ölenlerden beter ettiler Beni ölenlerden beter ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerimi Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerimi Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Ben böyle değildim sonradan oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum Ben böyle değildim sonradan oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum *** Aldana aldana ömrümden oldum Beni bu günlerden dünden ettiler Beni bu günlerden dünden ettiler Aldana aldana ömrümden oldum Beni bu günlerden dünden ettiler Beni bu günlerden dünden ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler

Damla Damla Gözlerine damla damla yaş düşer Gülmek senin neyine ki arkadaş Ele neşe sana ancak dert düşer Sevmek senin neyine ki arkadaş Ele neşe sana ancak dert düşer Sevmek senin neyine ki arkadaş Yıllar yılı kaderine ağlarsın Kim mutlu olmuş ki sende olasın Yıllar yılı kaderine ağlarsın Kim mutlu olmuş ki sende olasın Madem sevdin sen bir bahtı karasın Sevmek senin neyine ki arkadaş Madem sevdin sen bir bahtı karasın Sevmek senin neyine ki arkadaş *** Çok sevdiğin bir vefasız çıkacak Benim gibi aşk senide yakacak Arzuların içerinde kalacak Sevmek senin neyine ki arkadaş Arzuların yüreğinde kalacak Sevmek senin neyine ki arkadaş Yıllar yılı kaderine ağlarsın Kim mutlu olmuş ki sende olasın Yıllar yılı kaderine ağlarsın Kim mutlu olmuş ki sende olasın Madem sevdin sen bir bahtı karasın Sevmek senin neyine ki arkadaş Madem sevdin sen bir bahtı karasın Sevmek senin neyine ki arkadaş