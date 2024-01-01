Usta / Ne Yazar Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Usta / Ne Yazar
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Yaşıyorken gönlüm seninle mutlu
İzin ver kalbime sevenin olsun
Gecemle gündüzüm seninle dolu
Seviyorum seni haberin olsun
***
Gecemle gündüzüm seninle dolu
Seviyorum seni haberin olsun
***
Gülüşün rengarenk çiçekler gibi
Bakışın gül yüzlü bebekler gibi
Mecnunlar misali keremler gibi
Seviyorum seni haberin olsun
***
Mecnunlar misali keremler gibi
Seviyorum seni haberin olsun
***
Önünde diz çöküp yalvartma beni
Deliye çevirme çıldırtma beni
Aşkınla bir ömür ağlatma beni
Seviyorum seni haberin olsun
***
Aşkınla bir ömür ağlatma beni
Seviyorum seni haberin olsun
***
Gülüşün rengarenk çiçekler gibi
Bakışın gül yüzlü bebekler gibi
Mecnunlar misali keremler gibi
Seviyorum seni haberin olsun
***
Mecnunlar misali keremler gibi
Seviyorum seni haberin olsun
Seviyorum seni haberin olsun
Seviyorum seni haberin olsun
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Yaz demedim, kış demedim eğlendim
Rakı içtim, şarap içtim sallandım
Ağzım yandı, artık benden sevda pas
***
Zira urfa, eski hamam, eski taş, a canım
Zira dünya eski hamam, eski taş, a canım
Kız demedim, dul demedim, evlendim
Rakı içtim, şarap içtim sallandım
***
Ağzım yandı, artık benden sevda pas
Zira urfa, eski hamam, eski taş, a canım
Zira dünya eski hamam, eski taş, a canım
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Bekledim yıllar yılı
Aşkından imdat, elveda, elveda
Bir yudum vuslat tadından içtim
Heyhat, heyhat, elveda, elveda
***
Titriyor ömrümle dolu bir kadeh
Al elimden, bu son veda, bu son veda busemdir
Heyhat elveda
Elveda
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