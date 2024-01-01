Hancı Uzaktan gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş, yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Beyaz perdeleri ger yavaş, yavaş Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş, ger yavaş yavaş *** Bende bir resmi var yarısı yırtık Yıllardır evin kapısı örtük Garip bir de sarhoş oldu mu artık Bütün sırlarını der yavaş, yavaş Bütün sırlarını der yavaş, yavaş *** İşte hancı ben her zaman böyleyim Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim Kaldır artık boş kadehi neyleyim Şu bizim hesabı gör yavaş, yavaş Şu bizim hesabı canım gör yavaş, yavaş

Düşmanlara Ne Gerek Var Yaşamaksa bu benimki Yaşamadım bir gün kadar Senin gibi sevgilim var Düşmanlara ne gerek var? *** Yaşamaksa bu benimki Yaşamadım bir gün kadar Senin gibi sevgilim var Düşmanlara ne gerek var? *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte *** Çaresizlik içindeyim Yüreğimde yangınlar var Bu sevda öldürür beni Düşmanlara ne gerek var? *** Çaresizlik içindeyim Yüreğimde yangınlar var Bu sevda öldürür beni Düşmanlara ne gerek var? *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte Aşka ibret benim işte

Garipler Hor görülenlerin Tanrım isyanıdır bu Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu Hor görülenlerin Tanrım isyanıdır bu Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu *** Düzensiz dünyanın günahıdır bu Düzensiz dünyanın günahıdır bu Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar *** İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar *** Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar *** Dertleri içine içine sığmayan onlar Hayatta ümidi kalmayan onlar Dertleri içine içine sığmayan onlar Hayatta ümidi kalmayan onlar *** Sürüne sürüne yaşayan onlar Sürüne sürüne yaşayan onlar Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar *** İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar *** Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar

Bir Dediğini İki Etmedim Yok yere küstün darıldın gittin Seni kıracak söz mü söyledim? Yok yere küstün darıldın gittin Seni kıracak söz mü söyledim? *** Kullar şahidim Tanrı şahidim "Bir" dediğini iki etmedim Kullar şahidim Tanrı şahidim "Bir" dediğini iki etmedim *** Ben doğdum ama yaşamıyorum Geçen günleri hiç anmıyorum "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim "Bir" dediğini iki etmedim *** Aşkım elinde kayboldu gitti Seven bu kalbim sana servettir Aşkım elinde kayboldu gitti Seven bu kalbim sana servettir *** Sen arzu ettin aşkımız bitti Bir dediğini iki etmedim Sen arzu ettin aşkımız bitti Bir dediğini iki etmedim *** Ben doğdum ama yaşamıyorum Geçen günleri hiç anmıyorum "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim *** "Bir" dediğini iki etmedim "Bir" dediğini iki etmedim "Bir" dediğini iki etmedim

Gitme Diyemem Mecburum diyorsun gitmeye bir tanem Bilirsin huyumu kal demem diyemem bir tanem Sar beni koynuna, hasretim bağrına Yaradan aşkına, bakma hiç ardına bir tanem *** Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem *** Ah, git artık ne olur Durma git bir tanem, durma git Ağlıyoren görme beni istemem Boynumu bükerim, dönmeni beklerim Hasreti çekerim kal demem diyemem Diyemem, diyemem bir tanem *** Mecburum diyorsun gitmeye bir tanem Bilirsin huyumu kal demem diyemem, diyemem Sar beni koynuna, hasretim bağrına Yaradan aşkına, bakma hiç ardına bir tanem *** Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem *** Ah, git artık ne olur Durma git bir tanem, durma git Ağlıyorken görme beni istemem Boynumu bükerim, dönmeni beklerim Hasreti çekerim kal demem diyemem Diyemem, diyemem bir tanem