Kimi ağlar, kimi güler Kimi her gün dertten içer Herkes ektiğini biçer Bu ne acayip dünya *** Kimi ağlar, kimi güler Kimi her gün dertten içer Herkes ektiğini biçer Bu ne acayip dünya *** Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** İnsan şaşırıyor bazen Baharda olur mu hazan? Haklıdır kadere kızan Bu ne acayip dünya *** İnsan şaşırıyor bazen Baharda olur mu hazan? Haklıdır kadere kızan Bu ne acayip dünya *** Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya