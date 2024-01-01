Unutulmaz Şarkı Sözleri
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Hasret rüzgârları çok erken esti
Savrulduk, sevgilim, dertlerden yana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
O çocuk gülüşün aklımdan gitmez
Yalvarsam Tanrı'ya, yazımı silmez
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
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O an, kulakların çınlasın
Seni buradan, andığımda
Aman, sakın ağlamayasın
Bizi sakla gözyaşında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
O an, dudakların sızlasın
Başka biri, öptüğünde
Aman, sakın bağırmayasın
Acını sakla dudaklarında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur, unutulur?
***
Ne yapalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
N'apalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
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Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
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