Hasret rüzgârları çok erken esti Savrulduk, sevgilim, dertlerden yana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana *** Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana *** O çocuk gülüşün aklımdan gitmez Yalvarsam Tanrı'ya, yazımı silmez Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana *** Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana *** Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana

O an, kulakların çınlasın Seni buradan, andığımda Aman, sakın ağlamayasın Bizi sakla gözyaşında *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur unutulur? *** O an, dudakların sızlasın Başka biri, öptüğünde Aman, sakın bağırmayasın Acını sakla dudaklarında *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur, unutulur? *** Ne yapalım, bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki bu sahiller, unutulur mu? *** N'apalım, bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki bu sahiller, unutulur mu? *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur unutulur? *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur unutulur?