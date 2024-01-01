Bu dünyada mutluluk Üç beş damla gözyaşı Acı hatıraların Bana gönül yoldaşı *** Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Aradım, bulamadım Ben hayat arkadaşı *** Çok sevdim, suç sayıldı Hiç sevmedim, kabahat Bir his diyor ki bana "Öl de kendini arat" *** Çok sevdim, suç sayıldı Hiç sevmedim, kabahat Bir his diyor ki bana "Çek git, kendini arat" *** Mutluluğu uzaktan Seyir mi edeceğim? Belki güzel yüzünü Görmeden öl'ceğim *** Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Aradım, bulamadım Ben hayat arkadaşı *** Çok sevdim, suç sayıldı Hiç sevmedim, kabahat Bir his diyor ki bana "Öl de kendini arat" *** Çok sevdim, suç sayıldı Hiç sevmedim, kabahat Bir his diyor ki bana "Öl de kendini arat"

Ben gönül rüzgarına kapılmış bir garibim Kırılmış dal sürüklenen yaprak gibiyim Bitmeyen dertlerime birde sen eklenince Sabah akşam içen o ayyaş gibiyim *** Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol *** İçiyorum aşkına ben sabah akşam bıkmadan Taşıyorum sevgini hiç usanmadan Bahtıma şans güneşi doğmasa da ne çıkar Beni yalnız aşkımın hasreti yakar *** Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol