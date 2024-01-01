Esrarlı Gözler Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Esrarlı Gözler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Esrarlı Gözler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Esrarlı Gözler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Esrarlı Gözler
-
Bu dünyada mutluluk
Üç beş damla gözyaşı
Acı hatıraların
Bana gönül yoldaşı
***
Bu benim kaderimmiş
Gönlüm oldu sır taşı
Bu benim kaderimmiş
Gönlüm oldu sır taşı
Aradım, bulamadım
Ben hayat arkadaşı
***
Çok sevdim, suç sayıldı
Hiç sevmedim, kabahat
Bir his diyor ki bana
"Öl de kendini arat"
***
Çok sevdim, suç sayıldı
Hiç sevmedim, kabahat
Bir his diyor ki bana
"Çek git, kendini arat"
***
Mutluluğu uzaktan
Seyir mi edeceğim?
Belki güzel yüzünü
Görmeden öl'ceğim
***
Bu benim kaderimmiş
Gönlüm oldu sır taşı
Bu benim kaderimmiş
Gönlüm oldu sır taşı
Aradım, bulamadım
Ben hayat arkadaşı
***
Çok sevdim, suç sayıldı
Hiç sevmedim, kabahat
Bir his diyor ki bana
"Öl de kendini arat"
***
Çok sevdim, suç sayıldı
Hiç sevmedim, kabahat
Bir his diyor ki bana
"Öl de kendini arat"
-
Ben gönül rüzgarına kapılmış bir garibim
Kırılmış dal sürüklenen yaprak gibiyim
Bitmeyen dertlerime birde sen eklenince
Sabah akşam içen o ayyaş gibiyim
***
Her savruluş sonunda bir durağım olsa da
Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da
Her savruluş sonunda bir durağım olsa da
Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da
Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol
Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol
Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol
***
İçiyorum aşkına ben sabah akşam bıkmadan
Taşıyorum sevgini hiç usanmadan
Bahtıma şans güneşi doğmasa da ne çıkar
Beni yalnız aşkımın hasreti yakar
***
Her savruluş sonunda bir durağım olsa da
Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da
Her savruluş sonunda bir durağım olsa da
Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da
Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol
Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol
Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol
Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol
-
Bir içten bakışına delice tutulmuşum
Esrarlı gözlerine gönülden vurulmuşum
***
Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim an
Dünyam cennet oluyor benim olduğun zaman
***
Sevgini, yıllar boyunca yaşayacağım inan
Aşkını, ömür boyunca saklayacağım inan
***
Aşkımın hatırası, istiyorum bitmesin
Aşkımın hatırası, istiyorum bitmesin
Ömrümün o gecesi hayalimden gitmesin
Hayalimden gitmesin, hayalimden gitmesin
***
Sıcak bir bakışına neler vermezdim ki ben
Mutluluğun önünde dize gelmedim mi ben
***
Aşkı hemde neşeyi tattırmıştın sen bana
Mutsuz bir insandım ben mutluluk verdin bana
***
Zaman, geçmek bilmiyor seni görmediğim an
Dünyam, cennet oluyor benim olduğun zaman
***
Aşkımın hatırası, istiyorum bitmesin
Aşkımın hatırası, istiyorum bitmesin
Ömrümün o gecesi hayalimden gitmesin
Hayalimden gitmesin, hayalimden gitmesin
-