Haydar Haydar(Yeni) Ben melamet hırkasını kendim giydim elimden Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim Haydar haydar taşa çaldım neyleyim Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim Haydar haydar taşa çaldım neyleyim *** Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Haydar haydar seyreder alem beni *** Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Haydar haydar seyreder alem beni *** Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne Haydar haydar o yar benim kime ne Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne Haydar haydar o yar benim kime ne

Adını Anmayacağım Aşkınla yana yana Kül olsa da ocağım Bu gönül sayfasını Artık kapatacağım ** Geçse de gençlik çağım Boş kalsa da kucağım Sözünü tutacağım Adını anmayacağım ** Kalbimden ben onu Söküp atacağım Bu gönül sayfasını Artık kapatacağım

Asmam Çardaktan Tellidir tellim anam tellidir, tellidir aman Denizli'nin horozları bellidir Ötüver de çilibim bir yol ötüver Geniş olan gam zamanı değildir aman Geniş olan gam zamanı değildir aman Asmam yıkıldı Suyu sıkıldı Bugün de goca gızı görmedim Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı Asmam çardaktan Suyu bardaktan Bi yol da öpeyim gocaman gız İliman yanaktan amanın iliman yanaktan Tellidir telli gelin geliyor, geliyor aman Goca beyim tasasından ölüyor Ötüver de çilibim bi ötüver Geniş olan gam zamanı değildir aman Geniş olan gam zamanı değildir aman Asmam yıkıldı Suyu sıkıldı Bugün de goca gızı görmedim Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı Asmam çardaktan Suyu bardaktan Bi yol da öpeyim gocaman gız İlimon yanaktan amanın ilimon yanaktan

Boş Çerçeve Bırakma ellerimi Bırakma yalnız beni Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini Artık bülbül ötmüyor Gül dolu pencerede Yalnız hatıran kaldı Ah, boş kalan çerçevede ** Aşkların en güzelini Çılgınca sevenini Yalnız sende bulmuştum Yalnız senin olmuştum Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini ** Artık bülbül ötmüyor Gül dolu pencerede Yalnız hatıran kaldı Ah, boş kalan çerçevede ** Artık bülbül ötmüyor Gül dolu penceremde Yalnız hatıran kaldı Ah, boş kalan çerçevede

Buğulu Gözler Bulutlu gecelerden Sonrada güneş parlar Bir benim karanlıkta Bir benim böyle ağlar ** Yalnızlar sevmek ister ** Ağlayanlarda gülmek Benimse alınyazım Ne yazık terkedilmek ** Çocuklar çiçek sever Kadınlar çocuk özler Gülmeyi bilmedi hiç Buğulu gözler

Çile Çile çektim ben çile Aşkınla düştüm dile Kader istedi diye Yıllarca çektim çile ** Çile çektim ben çile Aşkınla düştüm dile Kader istedi diye Yıllarca çektim çile ** Aşkımın tadı çile Çektiğim acı çile Sevgimin adı bile Çile, çile, çile ** Aşkımın tadı çile Çektiğim acı çile Sevgimin adı bile Çile, çile, çile ** Kalbim sevdi bir kere Acı çektim bin kere Ümidim bitti bile Ömrüm geçmiş boş yere ** Aşkımın tadı çile Çektiğim acı çile Sevgimin adı bile Çile, çile, çile ** Sevgimin adı bile Çile, çile, çile Çile, çile, çile

Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak Ciki ciki cak cak Civciv çıkacak kuş çıkacak Ördek çıkacak kaz çıkacak Erkek çıkacak kız çıkacak ** Yaylı da yaylı içinde, yaylı da payton içinde Yaylı da yaylı içinde, yaylı da payton içinde Bizim payton geliyor, var mı da yarim içinde Bizim payton geliyor, var mı da yarim içinde ** Ciki ciki cak cak Civciv çıkacak kuş çıkacak Ördek çıkacak kaz çıkacak ** Ben bir konsol yaptırdım Bursa ustalarına Ben bir konsol yaptırdım Bursa ustalarına Allah şifa vermiyor gönül hastalarına Allah şifa vermiyor gönül hastalarına ** Ciki ciki cak cak Civciv çıkacak kuş çıkacak Ördek çıkacak kaz çıkacak Erkek çıkacak kız çıkacak Ördek çıkacak kaz çıkacak ** Kadife kaleye çıkalım İzmir'e şöyle bakalım Kadife kaleye çıkalım İzmir'e şöyle bakalım Gel otur kucağıma keyfimize bakalım Gel otur kucağıma keyfimize bakalım ** Ciki ciki cak cak Civciv çıkacak kuş çıkacak Ördek çıkacak kaz çıkacak Erkek çıkacak kız çıkacak Civciv çıkacak kuş çıkacak Ciki ciki cak cak

Damarımda Kanımsın Sen uzaklarda değil Damarımda kanımsın Ben sensiz yaşayamam Hayatımsın canımsın ** İste kölen olayım İstersen öldür beni Başkasını seversen ** Bil ki yaşatmam seni İnan yaşatmam seni ** Bilmeden kırdım seni Bilerek asla olmaz Ne olur affet beni Hatasız insan olmaz

Dudaklarında Arzu Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim ** Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim ** Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben Benliğinde yalnız ben ben olayım sevgilim ** Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim

Fıstık Gibi Şu güzele tutuldum Canevimden vuruldum Senelerce peşinden Koşa koşa yoruldum ** Fıstık gibi ** Çok cilveli Şu kalbimi Yaktı kavurdu ** Sevemem her güzeli Saramam başka beli Kara gözlüm naz etme Yeter üzme sen beni

Gözüm Sende Görünce aşık oldum O güzel gözlerine Başkasını istemem Benim gözüm sende ** Yalvarırım ne olur Başka birini sevme ** Ben sensiz yaşayamam Benim gözüm sende ** Ömür boyu beklerim Belki seversin diye Başkasını istemem Benim gözüm sende

Gümüş Gerdanlık Sevdiğimi aldılar Kanadımı kırdılar Bir ceylan gibi beni Can evimden vurdular ** İçimde bir acı var Yanıyor ılık ılık Ondan bana hatıra Kaldı gümüş gerdanlık ** Bu sevginin ardından Yemin ettim kin tuttum Bakmayın gözlerime Sevmesini unuttum

Hayat Sevince Güzel Geceler gölgesinde Kırık kadeh gibiyim Bu sensiz akşamlarda Umutsuz kederliyim ** Hayat sevince güzel Sen sevilirsen eğer Yoksa hasretle biter Tatlı geçen o günler ** Gece geç saatlerde Hıçkırık duyuyorum Hayalini görüyor Seni düşünüyorum

İçin İçin Yanıyor İçin için yanıyor Yanıyor bu gönlüm Onun için soruyor Soruyor bu gönlüm ** O bir vefasızdı O bir hayırsızdı Neden gönül arıyor ** Açık yeşildi gözü Güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi ama Yalancının biriydi Ah unut onu gönlüm Unut onu sende ** Neden niçin arıyor Anıyor bu gönlüm Onun için soruyor Soluyor bu gönlüm

Karakolda Ayna Var Karakolda ayna var ayna var Kız kolunda damga var damga var Gözlerinden bellidir Cevriye'm Sende kara sevda var Mor ye de fosforlum Sende kara sevda var ** Denizlerin kumuyum kumuyum Balıkların kuluyum kuluyum Aç koynunu ben geldim Cevriye'm Ben de Allah kuluyum Mor ye de fosforlum Ben de Allah kuluyum

Nasıl Geçti Habersiz Nasıl geçti habersiz O güzelim yıllarım Bazen gözyaşı oldu Bazen içli bir şarkı ** Her anımı eksizsiz Dün gibi hatırlarım Dudaklarımda tadı ** İçimde durur aşkı ** Hani o saçlarıma taç yaptığın çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı ** Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış taze bir çiçek gibi

Nisan Yağmuru Hani ne oldu aşkımız Şimdi bilmem kimlerdesin Boş geçmezdi bir anımız Şimdi esen yerlerdesin ** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için ** Nisan yağmuru kadar Kısa süren hayatımız Durmaz bir saadet arar Bir sevgiye canı adar

Oyun Bitti Günlerdir aramızdaki Sevgimiz hep yalan mıydı Kapat kapat perdeleri Bu komedi oyun bitti ** Gidiyorum bırak beni Elveda güzel sevgili Ağlama sil gözlerini Nasıl olsa oyun bitti ** Aşk dolu o beyaz günler Demek bir hayalmiydi Mehtapta ılık nefesin Sona erdi oyun bitti ** Gidiyorum bırak beni Elveda güzel sevgili Ağlama sil gözlerini Nasıl olsa oyun bitti

Senin Yüzünden Senin yüzünden Ümitsiz, uykusuz, dolaştım bu gece İsmini ağaçlara kazıdım İsmini duvarlara çizdim İsmini kalbime yazdım, silemezsin sevgilim ** Senin yüzünden senin yüzünden bu çektiğim çile Perişan oldum perişan oldum senin hasretinle ** Senin yüzünden Boş ere avare dolaştım iye İsmini ağaçlara kazıdım İsmini duvarlara çizdim İsmini kabime yazdım, silemezsin sevgili

Sevemedim Karagözlüm Sevemedim karagözlüm Seni doyunca Hep kıskandım seni elden Yıllar boyunca ** Kuşlar gibi ikimiz bir Yuva kuralım Ayırmasın mevlam bizi Ömür boyunca ** Aramıza kimse Gelip girmesin Ayırmasın mevlam bizi Ömür boyunca ** Bana cefa ediyorlar Bilmem nedendir Benim korkum senden değil Kaderimdendir ** Herkes bana deli diye Gülüp geçiyor Senin aşkın beni karagözlüm Deli ediyor ** Aramıza kimse Gelip girmesin Ayırmasın mevlam bizi Ömür boyunca...

Sevil Neşelen Sevil neşelen sevme yanarsın Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir varlık sanırsın ** Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehir olur bu tatlı hayat ** Sevda çölünden geçerse yollar Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar ** Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehir olur bu tatlı hayat

Tamba Tumba Tamba tumba esmer bomba Taba tumba tamba tumba Tamba tumba esmer bomba Taba tumba tamba tumba ** Başımda bir tatlı bela tamba tumba tamba tumba ** Yine mi geldin Fikrimi çeldin ** Gel Yanıma yap numara Kollarını sar boynuma A kopela be kopele Başımda bir tatlı bela

Yağmur Yağmurun sesine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harab ediyor ** Bu yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi Sülüp süpüren yağmur ** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim ** O kadar yalnızım ki Seni nasıl kaybettim Hayatıma kahrettim oof oof oof oof ** Ne zaman kapım çalsa Sen geldin sanıyorum Korkarım ki aşkımı Boş yere arıyorum ** Yine yağmur yağacak Seni benden alacak En acı ızdırabın Deryasına salacak

Oy Oy Bir Tanem ( Azize) Ey Kız Balık mı aldın da yoksa Kocamı aldın Kör miydi Gözlerin oh oh mini Kız Onu Gecemi aldın Kalkan Balığına bakın Usta Keseri gibi Arkası kamburlaştı oh oh Azize Eşek sevmeli gibi Balıklarım tazedir da alıp yiyip doysana Bir Kilodan n'olur oh oh Bey Amca 3-5 Kilo alsana Lüferlerimi yiyen Su içer kana kana Ben satıyorum diye oh oh Teyzecim Ne kızıyorsun bana Hamsi Kurban o Göze ne bakarsın Denize Atarlar sana Olta oh oh güzel Kız Alırlar seni Yüze

Aşkım Bahardı Aşkım bahardı ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı Ah, geçti o günler, unutuldu yeminler Bir kırık kalp kaldı Neden terkettin, bırakıp gittin Ümitsiz kaldım, gönlüm karardı Ah, geçti o günler, unutuldu yeminler Bir kırık kalp kaldı

Sen (Ömrüm Benim) Sen, kalbimdeki sen Sen, gönlümdeki sen Sen, unutmak istediğim Sen, unutamadığım Sen, ömrüm benim Ah, ne acı oldu Senden ayrı olmak Bir ıstırap oldu Yaşamak Ah, ne acı oldu Senden ayrı olmak Bir ıstırap oldu Yaşamak Sen, kalbimdeki sen Sen, gönlümdeki sen Sen, unutmak istediğim Sen, unutamadığım Sen, ömrüm benim Gözyaşlarım senin için Istırabım dinmez niçin? Ömrümü ben sana verdim Ömrüm benim Ömrüm benim