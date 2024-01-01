Hep sabır, hep sabır, hep sabır ettim Hep acı, hep keder, hep çile çektim Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim *** Nasıl bir dünyasın aklım ermedim Nasıl bir dünyasın aklım ermedim *** Seversin adını mecnun diyorlar Gülersin akılsız zannediyorlar Bize mutluluğu çok görüyorlar Bize mutluluğu çok görüyorlar *** Nasıl bir dünyasın aklım ermedi Nasıl bir dünyasın aklım ermedi *** Hep sevgi, hep sevgi, hep kıymet verdim Hep zulum, hep hüzün, hep hor görüldüm Sanki dert çekmeye mahkum edildim Sanki dert çekmeye mahkum edildim *** Nasıl bir dünyasın aklım ermedi Nasıl bir dünyasın aklım ermedi *** Seversin adını mecnun diyorlar Gülersin akılsız zannediyorlar Bize mutluluğu çok görüyorlar Bize mutluluğu çok görüyorlar *** Nasıl bir dünyasın aklım ermedi Nasıl bir dünyasın aklım ermedi