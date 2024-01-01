Hep Sabır Şarkı Sözleri
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Hep sabır, hep sabır, hep sabır ettim
Hep acı, hep keder, hep çile çektim
Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim
Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim
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Nasıl bir dünyasın aklım ermedim
Nasıl bir dünyasın aklım ermedim
***
Seversin adını mecnun diyorlar
Gülersin akılsız zannediyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
***
Hep sevgi, hep sevgi, hep kıymet verdim
Hep zulum, hep hüzün, hep hor görüldüm
Sanki dert çekmeye mahkum edildim
Sanki dert çekmeye mahkum edildim
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
***
Seversin adını mecnun diyorlar
Gülersin akılsız zannediyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi