Her Sabah Şarkı Sözleri
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Açıp kollarını gelirsin diye
İçime bir ümit dolar her sabah
Ne ilk yanılışım ne son olacak
Ümidim içimde solar her sabah
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Gecelerce sürer uykusuzluk bu
Bana gösterdiğin duygusuzluk bu
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
***
Nasıl yaşıyorum gel de bana sor
Özlemek, beklemek bitmedi bir an
Gözlerim boşlukta takılır kalır
Anılar aklımı alır her sabah
***
Gecelerce sürer uykusuzluk bu
Bana gösterdiğin duygusuzluk bu
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah