O kadar güzelsin ki mümkün değil bakmamak O kadar güzelsin ki mümkün değil kanmamak Sözlerin aşk tuzağı gülüşünse can yakar Gönlüm aşk cehennemi gözlerinse sahtekar *** Sen aşkı hiçe sayan Taş kalplinin birisin Sen aşka hile katan Hilebazın tekisin *** Aşk sence bir kumardır; sevilmekse şımarmak Aşk sence bir kuraldır; anlamı ise aldatmak Seni seven kahrolur ömrüne çile saçar Seni seven çıldırır başına bela açar

Dalıverdim düşünceye Okyanusta yüzer gibi Koşuverdim her köşeye Bulutlarda gezer gibi *** Bomboş geldi dünya bana Her şey yalan anlayana Ağlıyorum yana yana Acılarda gezer gibi *** Her şey yalan her şey yalan Var mı beni beni bir anlayan Her şey yalan her şey yalan Bu dünyada var mı kalan *** Bilmiyorum neden doğdum Gerçek varken hayal kurdum Neler gördüm neler duydum Rüyalarda gezer gibi