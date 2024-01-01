-
Hiçbir şey tat vermiyordu
Küşmüştüm sensiz hayata
Öyle bir anda geldin ki
Yeniden doğdum adeta
***
Hiçbir şey tat vermiyordu
Küşmüştüm sensiz hayata
Öyle bir anda geldin ki
Yeniden doğdum adeta
***
Anladım ki sensiz olmaz
Mümkün değil yerin dolmaz
Hem şaşkınım hem çok mutlu
Bundan güzel süpriz olmaz
***
Hoş geldin
Hep bu günü bekliyordum
Hoş geldin
Hep dönmeni istiyordum
Hoş geldin
Gelişinle mutlu oldum
Hoş geldin
***
Hoş geldin
Bilsen nasıl özlemiştim
Hoş geldin
Umudumu kesmemiştim
Hoş geldin
Tam zamanında yetiştin
Hoş geldin
***
Ne günüm güne benzerdi
Ne gecelerim geceydi
Yere batsın sensiz hayat
Hayat değil işkenceydi
***
Ne günüm güne benzerdi
Ne gecelerim geceydi
Yere batsın sensiz hayat
Hayat değil işkenceydi
***
Anladım ki sensiz olmaz
Mümkün değil yerin dolmaz
Hem şaşkınım hem çok mutlu
Bundan güzel süpriz olmaz
***
Hoş geldin
Hep bu günü bekliyordum
Hoş geldin
Hep dönmeni istiyordum
Hoş geldin
Gelişinle mutlu oldum
Hoş geldin
***
Hoş geldin
Bilsen nasıl özlemiştim
Hoş geldin
Umudumu kesmemiştim
Hoş geldin
Tam zamanında yetiştin
Hoş geldin
Hoş geldin
-
Aşk cağlar boyu sevenlerle
Birlikte yaşadı gitti
Göz gördü gönül sevdi
Kerem ile Aslı
Tahir ile Zühre
Leyla ile Mecnun
Hepsi de öldü fakat aşk ölmedi
***
Bir ben miyim perişan
Gecenin karanlığında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bir ben miyim perişan
Gecenin karanlığında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Martılar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Martılar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bir beni mi unuttular
Tek tek uçtu martılar
Geceler ben ve deniz
Yalnızlar rıhtımında
***
Bir beni mi unuttular
Tek tek uçtu martılar
Geceler ben ve deniz
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Martılar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Martılar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
-
-
-
Hep sabır, hep sabır, hep sabır ettim
Hep acı, hep keder, hep çile çektim
Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim
Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedim
Nasıl bir dünyasın aklım ermedim
***
Seversin adını mecnun diyorlar
Gülersin akılsız zannediyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
***
Hep sevgi, hep sevgi, hep kıymet verdim
Hep zulum, hep hüzün, hep hor görüldüm
Sanki dert çekmeye mahkum edildim
Sanki dert çekmeye mahkum edildim
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
***
Seversin adını mecnun diyorlar
Gülersin akılsız zannediyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
-
-
Sen benim aşkım sevdamdın
Böyle olsun istemezdim
Tutunacak tek dalımdın
Bunu senden beklemezdim
***
Sen benim aşkım sevdamdın
Böyle olsun istemezdim
Tutunacak tek dalımdın
Bunu senden beklemezdim
***
Bu yaptıklarından sonra
Affederim seni sanma
Herkesden beklerdim ama
Bunu senden beklemezdim
***
Git gözüm görmesin seni
İhanetin yıktı beni
Sırtımdan vurdun ya beni
Bunu senden beklemezdim
***
Git gözüm görmesin seni
İhanetin yıktı beni
Sırtımdan vurdun ya beni
Bunu senden beklemezdim
***
Hani beni seviyordun
Senden ayrılmam diyordun
El gibi sırtımdan vurdun
Bunu senden beklemezdim
***
Hani beni seviyordun
Senden ayrılmam diyordun
El gibi sırtımdan vurdun
Bunu senden beklemezdim
***
Bu yaptıklarından sonra
Affederim seni sanma
Herkesden beklerdim ama
Bunu senden...
Bunu senden...
Bunu senden beklemezdim
***
Git gözüm görmesin seni
İhanetin yıktı beni
Sırtımdan vurdun ya beni
Bunu senden beklemezdim
***
Git gözüm görmesin seni
İhanetin yıktı beni
Sırtımdan vurdun ya beni
Bunu senden beklemezdim
-
Talihim yok etti yaşama arzumu
Ayakta duracak halim kalmadı
Dayanak olacak bir dost aradım
Dönüpte yüzüme bakan olmadı
***
Dayanak olacak bir dost aradım
Dönüpte yüzüme bakan olmadı
***
Dostların ittiği çamurda kaldım
Tutunup çıkacak dal bulamadım
Acılar içinde çırpındım durdum
Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı
***
Acılar içinde çırpındım durdum
Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı
***
Damla damla aktı, çekildi kanım
Yavaş yavaş tükenmeye başladım
Dönüp dönüp geçen maziye baktım
Beni güldürmeyen kader utansın
***
Dönüp dönüp geçen maziye baktım
Beni güldürmeyen kader utansın
***
Dostların ittiği çamurda kaldım
Tutunup çıkacak dal bulamadım
Acılar içinde çırpındım durdum
Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı
***
Acılar içinde çırpındım durdum
Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı
-
Birer birer gitti hep sevdiklerim
Çaresiz bırakıp giden gidene
Gitmiyor aklımdan mutlu günlerim
Unutupta beni giden gidene
***
Gönülden sevdiğimden ona acı verdim
Bu sevda uğruna neler çekmedim
Harcandım yıllarca feryat etmedim
Kalbimi kırıpta giden gidene
***
Bu dertli başımda bin bir çileyle
Ateşlere atıp giden gidene
Çok mu gördüler ki sevmeyi bana
Acıyla bırakıp giden gidene
-
-
Aman yine kalkın gidelim de boru sesi var
Valla yine bilmem şu zalim düşmanların da bizde nesi var?
Aman Topal Abdoyu vurmuşlar da
Yine bizim aşiretin yası var
***
Aman dumana oğlum Muhammedim dumana ey
Valla ataş düştüğü yeri yakar gider canım kime ne?
Ah ataş düştüğü yeri yakar gider canım, canım, canım kime ne?
Canım kime ne?
***
Aman çıksam yaylasına da yaz gelir m’ola?
Valla yine şu zalım düşmanlar da bu sene bizden vazgeçer m’ola?
Aman bir mektup yolladım da yine bizim aşirete
Tez gelir m’ola?
***
Aman dumana oğlum Muhammedin dumana ey
Valla ataş düştüğü yeri yakar gider canım kime ne?
Valla bir evde de iki cenaze çıkmış da canım
Kime ne? kime ne canım kime ne?
-
Ören'e vardım da Ören'e benzer, Ören'e benzer
Yıkılmış evleri de canım, virana benzer
Virana benzer, virana benzer
Yıkılmış evleri de canım, virana benzer
Virana benzer, virana benzer
***
öldürdün beni
(El ettin, göz ettin) kandırdın beni
***
Fincanın etrafı yeşil aman, aman
Fincanın etrafı yeşil aman, aman
At kolun, kolların boynumdan aşır
At kolun, kolların boynumdan aşır
Sarhoşam dilim dolaşır aman, aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman, aman
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Fincanın etrafı sarı aman, aman
Fincanın etrafı sarı aman, aman
Ağlarım, sızlarım ben zarı, zarı
Ağlarım, sızlarım ben zarı, zarı
Elimden aldılar yari aman, aman
Elimden aldılar yari aman, aman
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni