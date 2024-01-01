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7/24 Dinle Sadem

Sadem Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Sadem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Sadem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sadem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Sadem

  • Huma Kuşu

  • Pas

  • Sadem

  • Sallana Sallana

  • Buz II

  • Buz I

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