Yavru yavru huma kuşu yükseklerde seslenir Ak yar göğsümde, bir çift suna beslenir, beslenir, beslenir, beslenir *** Yavru yavru, sen ağlama kirpiklerin ıslanır ahhh Ben ağlayım ki, belki deli gönül uslanır, uslanır, uslanır, uslanır *** Ey Gülüm ey leney leney *** Ah ben ağlıyımki kardaş belki deli gönül uslanır, uslanır uslanır, uslanır, uslanır *** Yavru yavru sen bağ ol ben bahçanda gül olim Ah layık mıdır ey yanıp yanıp kül olim kül olim, Kül olim *** Yavru yavru sen efendim ben kapında kul olim Ah desinler ey buda bunun kuludur, kuludur, kuludur, kuludur *** Ey gülüm ey leney leney Ah desinler buda bunun kardaş kuludur, kuludur, kuludur, kuludur, kuludur, kuludur.