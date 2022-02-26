Huma Kuşu Şarkı Sözleri
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Yavru yavru huma kuşu yükseklerde seslenir
Ak yar göğsümde, bir çift suna beslenir, beslenir, beslenir, beslenir
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Yavru yavru, sen ağlama kirpiklerin ıslanır ahhh
Ben ağlayım ki, belki deli gönül uslanır, uslanır,
uslanır, uslanır
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Ey Gülüm ey leney leney
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Ah ben ağlıyımki kardaş belki deli gönül uslanır, uslanır uslanır, uslanır, uslanır
***
Yavru yavru sen bağ ol ben bahçanda gül olim
Ah layık mıdır ey yanıp yanıp kül olim kül olim,
Kül olim
***
Yavru yavru sen efendim ben kapında kul olim
Ah desinler ey buda bunun kuludur, kuludur,
kuludur, kuludur
***
Ey gülüm ey leney leney
Ah desinler buda bunun kardaş kuludur, kuludur, kuludur, kuludur, kuludur, kuludur.