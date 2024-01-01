-
Aman öldürürsen öldür leylim, leylim
Eli kolu bağlıyam, kolu bağlıyam, kolu bağlıyam
Zalimin elinde sevdiğim sevdiğim ciğer dağlıyam
Aman bana Hürşit derler hünkar oğluyam aman
Mevlanın aşkına sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim
Öldürme beni, öldürme beni
***
Aman ben bir cennette leylim, leylim, leylim
Aman eriştim düze
Ah, yaşım yetmiş idi sultanım yetiştim yüze
Yetiştim yüze, yetiştim yüze?
***
Ah, bir mühletim kaldı şu Türkmen kızda
Mevlanın aşkına sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim
Öldürme beni, ah, ah, ah öldürme beni
-
-
Açıp kollarını gelirsin diye
İçime bir ümit dolar her sabah
Ne ilk yanılışım ne son olacak
Ümidim içimde solar her sabah
***
Gecelerce sürer uykusuzluk bu
Bana gösterdiğin duygusuzluk bu
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
***
Nasıl yaşıyorum gel de bana sor
Özlemek, beklemek bitmedi bir an
Gözlerim boşlukta takılır kalır
Anılar aklımı alır her sabah
***
Gecelerce sürer uykusuzluk bu
Bana gösterdiğin duygusuzluk bu
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
-
Bazen sisli yola benzer
Bazen kırık dala benzer
Bazen sisli yola benzer
Bazen kırık dala benzer
***
Yeşillere ala benzer
Hatıralar hatıralar
Yeşillere ala benzer
Hatıralar hatıralar
***
Dalar gideriz hüzünle
Anıların özlemiyle
Dalar gideriz hüzünle
Anıların özlemiyle
***
Alır gider beni böyle
Hatıralar hatıralar
Alır gider beni böyle
Hatıralar hatıralar
***
Coşkun akan sular gibi
Akar durur hatıralar
Coşkun akan sular gibi
Akar durur hatıralar
***
Ne sorar ne bir şey söyler
Bakar durur hatıralar
Ne sorar ne bir şey söyler
Bakar durur hatıralar
***
Dalar gideriz hüzünle
Anıların özlemiyle
Dalar gideriz hüzünle
Anıların özlemiyle
***
Alır gider beni böyle
Hatıralar hatıralar
Alır gider beni böyle
Hatıralar hatıralar
-
-
-
Akıttın gözümden yaşı
Eritir dağları taşı
Akıttın gözümden yaşı
Eritir dağları taşı
***
Alidir imanlar başı
Alidir imanlar başı
Allah, Allah, Allah
İmanım amentu billah
***
Allah, Allah, Allah, Allah
Allah, Allah, Allah, Allah
İmanım amentu billah
Dönemem estağfurullah
***
Davut Sulari canlar canı
Mevlana Mahmut hayranı
Davut Sulari canlar canı
Mevlana Mahmut hayranı
***
Pirimiz Veysel Karani
Pirimiz Veysel Karani
Allah, Allah, Allah
İmanım amentu billah
***
Allah, Allah, Allah, Allah
Allah, Allah, Allah, Allah
Dönemem estağfurullah
İmanım amentu billah
***
Bu dünyayı kuran usta
Elbet bir gün yıkacaktır
Ben gidersem bu ellerden
Kim yerimi tutacaktır sevgilim aman, sevgilim
***
Allah, Allah, Allah, Allah
Allah, Allah, Allah, Allah
İmanım amentu billah
Dönemem estağfurullah
-
-
Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur
Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur
Şöför kölen olayım beni yare kavuştur
Şöför kölen olayım beni yare kavuştur
***
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
***
Müşterimiz az olsun, az olmazsa kız olsun
Müşterimiz al olsun, az olmazsa kız olsun
Ankara'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun
Adana'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun
***
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
***
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
-
Dön beri dön beri de yüzün göreyim
Dön beri dön beri de yüzün göreyim
Yüzün görenlere kurban olayım
***
Gel gülüm gel ha gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adıya kurban
Di gel di gel şanına hayran
Di gel di gel kaday ben vay vay
***
Evlerinin önü de paşa makamı
Evlerinin önü de paşa makamı
Çıkmaz kalem ile yazdım vefamı
***
Gel gülüm gel di gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adıya kurban
Di gel di gel şanına hayran
Di gel di gel kaday ben alım
***
Bir emanetim var sana vereyim
Bir emanetim var sana vereyim
Giden yar eğlene belki gelmeye
***
Gel gülüm gel ha gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adıya kurban
Di gel di gel şanına hayran
Di gel di gel kaday ben vay vay