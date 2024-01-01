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7/24 Dinle Güldür Yüzümü

Güldür Yüzümü Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Güldür Yüzümü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Güldür Yüzümü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güldür Yüzümü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Güldür Yüzümü

  • İbadet

  • Güldür Yüzümü

  • Ben Senin Kulun Muyum?

  • Kalleş Dünya

  • Sevmek Ne Güzel

  • Unutamazsın(Karanlık Çökünce)

  • Maziden Biri

  • Tövbe Ettim

  • Anlasana

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