İçime Doğmuştu Sanki İçime doğmuştu sanki Severken sevilmem diye Bir tatlı ümit yerine Acı bıraktın hediye *** Günah değil mi yazık değil mi Yıllar süren sevgiye *** Yerimde sen olsaydın Hergün içer ağlarmıydın Kalpten sevmeyen birine Candan bağlanırmıydın *** Günah değil mi yazık değil mi Yıllar süren sevgiye

Yüce Dağ Başında Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşem derdine olmuşam aşık Al buğday benizlim zülfü dolaşık Dividim, kalemim yazarım *** Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende *** Yüce dağ başında bir top kar idim Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim Evvel yarin sevgilisi ben idim Dividim, kalemim yazarım *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla

Ölüyorum Kederimden Ölüyorum kederimden El içine çıkmaya yüzüm kalmadı Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne diye soran olmadı *** Çaresizlik içindeyim Karanlık dünyama ışık tutan olmadı Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne diye soran olmadı

İtirazım Var İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin cilvesine hayatın sillesine Dertlerin cümlesine itirazım var *** Hayatın en başında felek karşımızda mı kaldı Yaşamın kıyısından ömür zaten çok yol aldı Elimde bir kalem bir kağıt kimi zamansa hüznüm Dünyaysa çelme taktı düştük bazen hep penaltı Bir istediğim bir istemediğim günler Hayır beklediğim kendini iteklediğim Ve yere düşünce teklediğim Sırlarım gecemde gizlidir güneşten sakladım Bazen umutlar da söner ayışığından aldığım Yüreksiz olan zevksiz gelip geçer her mevsim Kabartma fazla nefsin yürekli olan sevsin Karanlık odam sessiz düşüncem pek bi keyifsiz Haksızlık damarlarımda gezenlerdir en renksiz Hançeri var hayatın hayata sırtımız dönük Bir mazeretim yok benim yolun sonu zaten ölüm İstediğin kadar bağır kimse duymaz son sözün Adaletiyse bu dünyanın itirazım var gülüm *** Yarım kalan sevgiye şu emanet gülmeye Yaşamadan ölmeye itirazım var *** Kapanmış yolların hanında bekleyen yolcuyuz Umutla yolun en sonunda duvar hariç komşuyuz Bir yalan bin yılandan beter binbir yalancı heryerlerde Peşinde milyon keder repler yetmez çare derde İsyanım hem sözlerim hem gözlerim hem özümde Özlediğim birçok şeyde var hiçbiri yok yerinde İstediklerinle yapamadıkların hep aynı mı Bilmem ben ama hep aynı yerde bekliyorum yarını *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu yalan dolana benim şu dertlere ne borcum var ki Tuttu yakamı bırakmıyor benim mutlulukla ne zorum var ki Bana cehennemi aratmıyor bana cehennemi aratmıyor

Bu Şehirde Yaşanmaz Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak Yaşamak, değil yaşamak *** Of, of *** Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? *** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil *** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak *** Yaşamak, değil yaşamak

Haydar Haydar(Yeni) Ben melamet hırkasını kendim giydim elimden Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim Haydar haydar taşa çaldım neyleyim Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim Haydar haydar taşa çaldım neyleyim *** Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Haydar haydar seyreder alem beni *** Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Haydar haydar seyreder alem beni *** Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne Haydar haydar o yar benim kime ne Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne Haydar haydar o yar benim kime ne

Gökyüzü Gökyüzü hüzünlü matem var sanki Kim bilir kaç seven sabah bekliyor Gökyüzü hüzünlü matem var sanki Kim bilir kaç seven sabah bekliyor *** Doğacak güneşe hayli zaman var Dertler peşi sıra çile bitmiyor Doğacak güneşe hayli zaman var Dertler peşi sıra çile bitmiyor *** Korkunun ecele faydası yok ki Yarı yoldan dönmek neyi halleder Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider *** Geceler sabahla dargın mı bilmem Her taraf karanlık sessiz sedasız Geceler sabaha dargın mı bilmem Her taraf karanlık sessiz sedasız *** Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf Hangi günüm geçti aşkla kavgasız Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf Hangi günüm geçti aşkla kavgasız *** Korkunun ecele faydası yok ki Yarı yoldan dönmek neyi halleder Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider *** Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider

Ben İnsan Değil Miyim Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım dünyaya beni sen attın Çile çektirdin derman arattın *** Madem unutacaktın Beni neden yarattın *** Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu? *** Ben de gülmek isterim Ben de sevmek isterim Önce ne verdin sonra ne aldın Onun peşinden neden ağlattın *** Madem unutacaktın Beni neden yarattı *** Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?

İsyankar(Yeni) Bir bir kapandı ümit kapısı İçimde var benim gönül yarası Gözyaşlarımın yoktur faydası Yaşadığımız alem hayal dünyası Gözyaşlarımın yoktur faydası Yaşadığımız alem hayal dünyası *** Toprak gibi ezdin beni kül ettin Kullarına beni oyuncak ettin Sanki yetmez gibi eziyet ettin En sonunda beni isyankar ettin Sanki yetmez gibi eziyet ettin En sonunda beni isyankar ettin *** Talih bizi yazmış kara deftere Gideceğiz bir gün o mechul yere Rastladın mı hiç gidip gelene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele Rastladın mı hiç gidip gelene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele *** Toprak gibi ezdin beni kül ettin Kullarına beni oyuncak ettin Sanki yetmez gibi eziyet ettin En sonunda beni isyankar ettin Sanki yetmez gibi eziyet ettin En sonunda beni isyankar ettin En sonunda beni isyankar ettin

Hasta Ettin Beni Hasta ettin beni Seni kansız seni Senin de vicdanın yokmuş Vay imansız seni *** Hasta ettin beni Seni kansız seni Senin de vicdanın yokmuş Vay imansız seni *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Nasıl olsa bir gün Sen de öleceksin Bana yaptıkların için Hesap vereceksin *** Nasıl olsa bir gün Sen de öleceksin Bana yaptıkların için Hesap vereceksin *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun

Evvela Hüdayı Tanımasa İdim Evvela Hüda'yı tanımasa idim Vallahi, güzel, sen benim Allah'ım olurdun aman, aman *** Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada Bir ben miyim, bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi? Ya Rabbi, ya Rabbi