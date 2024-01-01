Yetimem, vurulmuşam
Ben cigerden yanmışam
Gözüm on'için ağlar
Çünkü yetim kalmışam
Gözüm on'için ağlar
Çünkü yetim kalmışam
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
***
Yetimler yavaş oli
Koynu dolu taş oli
Değme yetim gönlüne
Düşer hürda haş oli
Değme yetim gönlüne
Düşer hürda haş oli
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
***
Dede, geleyim, aydım
Kaşları keman, yüz Ay'dı
A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr
Vallahi, öyle bir güne düşmüşüm, ey, ey, ey, ey
Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey
Ey, ey, ey
***
Ah, umut
Her dakikası yüz ay, a yâr
A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr
A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Gözümden bir damla yaş akıyor sen giderken
Yalnız kaldım yine ben
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
Unutmak mı istedin bırakıp da giderken?
Yalnız kaldım yine ben
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye