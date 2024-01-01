Hayalin gözüme bir perde oldu
Ne yaptımsa seni unutamadım
Dostlarım hep sordu, "Ner'de o?" diye
Ayrıldığımızı anlatamadım
***
Hayalin gözümde bir perde oldu
Ne yaptımsa seni unutamadım
Dostlarım hep sordu, "Ner'de o?" diye
Ayrıldığımızı anlatamadım
***
Şimdi suya hasret çöller gibiyiz
Ayrı dünyalarda eller gibiyiz
Bir zalim gururun son eseriyiz
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
***
Şimdi suya hasret çöller gibiyiz
Ayrı dünyalarda eller gibiyiz
Bir zalim gururun son eseriyiz
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
***
Ne oldu ayrıldık, el aldı seni?
Ne oldu perişan bıraktın beni?
Hem beni mahvettin hem de kendini
Sen de gönlünce bir yâr bulamadın
***
Ne oldu ayrıldık, el aldı seni?
Ne oldu perişan bıraktın beni?
Hem beni mahvettin hem de kendini
Sen de gönlünce bir yâr bulamadın
***
Şimdi suya hasret çöller gibiyiz
Ayrı dünyalarda eller gibiyiz
Bir zalim gururun son eseriyiz
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
***
Şimdi suya hasret çöller gibiyiz
Ayrı dünyalarda eller gibiyiz
Bir zalim gururun son eseriyiz
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
Erzurum Dağları da kar ile boran
Aldı içerimi de dert ile verem
Sizde bulunmaz mı da, kardaş, bir kurşun kalem?
Yaza'm arzuhâlimi de yâre göndere'm
***
Ah beni, beni, beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah, çıkayım dağlara da, kardaş, kurt yesin beni
Ah, satarım bu canı da, kardaş, alırım seni
***
Dört yanımı gurbet sarmış tel ilen
Yaslı yaslı bayram yaptım el ilen
Yaralarım göz göz oldu, aman aman
Aman, yeniden
***
Ah beni, beni, beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah, satarım bu canı da alırım seni
Ah, çıkayım dağlara da, kardaş, kurt yesin beni