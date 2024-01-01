İnsaf, insaf, insaf et sevdiğim İnsaf, insaf, insaf et sevgilim *** Gönlüm bir çocuk gibi Sevip sevilmek ister Sev de kurtar bu dertten Bu kadar zulüm yeter *** Gönlüm bir çocuk gibi Sevip sevilmek ister Sev de kurtar bu dertten Bu kadar zulüm yeter *** İnsaf et, insaf et aşk dolu yüreğime Ağlayan gözlerime, çare ol dertlerime İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim İnsaf et sevgilim Çare ol dertlerime İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim İnsaf et sevgilim *** Seni sevdim diye mi Bütün suçum, günahım? Karıştı birbirine Gecelerim, sabahım *** Seni sevdim diye mi Bütün suçum günahım? Karıştı birbirine Gecelerim, sabahım *** İnsaf et, insaf et aşk dolu yüreğime Ağlayan gözlerime, çare ol dertlerime İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim İnsaf et sevgilim Çare ol dertlerime İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim İnsaf et sevgilim (insaf, insaf) İnsaf, insaf et