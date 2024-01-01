İnsaf Şarkı Sözleri
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İnsaf, insaf, insaf et sevdiğim
İnsaf, insaf, insaf et sevgilim
***
Gönlüm bir çocuk gibi
Sevip sevilmek ister
Sev de kurtar bu dertten
Bu kadar zulüm yeter
***
Gönlüm bir çocuk gibi
Sevip sevilmek ister
Sev de kurtar bu dertten
Bu kadar zulüm yeter
***
İnsaf et, insaf et aşk dolu yüreğime
Ağlayan gözlerime, çare ol dertlerime
İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim
İnsaf et sevgilim
Çare ol dertlerime
İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim
İnsaf et sevgilim
***
Seni sevdim diye mi
Bütün suçum, günahım?
Karıştı birbirine
Gecelerim, sabahım
***
Seni sevdim diye mi
Bütün suçum günahım?
Karıştı birbirine
Gecelerim, sabahım
***
İnsaf et, insaf et aşk dolu yüreğime
Ağlayan gözlerime, çare ol dertlerime
İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim
İnsaf et sevgilim
Çare ol dertlerime
İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim
İnsaf et sevgilim (insaf, insaf)
İnsaf, insaf et