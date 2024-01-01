Sensiz Geceler Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Sensiz Geceler
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Hayalin gözümde binbir gecedir,
İsmin dudağımda ölmez hecedir,
İnanki sevgilim bir işkencedir,
Sensiz geceler ah sensiz geceler,
***
Garip geceler dertli geceler garip geceler
Sensiz geceler
***
Yeter ey sevgilim ahh çektiğim yeter,
Muslatın kokusu gözümde tüter,
Yeter ey sevgilim ayrılık yeter,
Muslatın kokusu gözümde tüter.
***
Mezardan farkı yok ölümden beter,
Sensiz geceler geceler ah ah ah ah,
Sensiz geceler sensiz geceler,
Garip geceler garip geceler ah geceler,
Dertli geceler garip geceler ah geceler.