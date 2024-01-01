-
Ne zaman dinlesem hemen ağlarım
O aşkın masalı işte bu şarkı
Bir buruk acıdır hatıraları
O aşkın masalı işte bu şarkı
***
Ne zaman dinlesem hemen ağlarım
O aşkın masalı işte bu şarkı
Bir buruk acıdır hatıraları
O aşkın masalı işte bu şarkı
***
Baharı çiçeksiz düşünmek gibi
Bulutu yağmursuz beklemek gibi
Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi
Beni hep ağlatan işte bu şarkı
***
Baharı çiçeksiz düşünmek gibi
Bulutu yağmursuz beklemek gibi
Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi
Beni hep ağlatan işte bu şarkı
***
Ötmez oldu artık gönül kuşları
Ne zaman biter ki sevda suçları?
Bana son hatıran bu gözyaşları
O aşkın masalı işte bu şarkı
***
Ötmez oldu artık gönül kuşları
Ne zaman biter ki sevda suçları?
Bana son hatıran bu gözyaşları
O aşkın masalı işte bu şarkı
***
Baharı çiçeksiz düşünmek gibi
Bulutu yağmursuz beklemek gibi
Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi
Beni hep ağlatan işte bu şarkı
***
Baharı çiçeksiz düşünmek gibi
Bulutu yağmursuz beklemek gibi
Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi
Beni hep ağlatan işte bu şarkı
-
Okuyaca'm; "İsyankâr"ı okuyaca'm, okuyaca'm
Bir şarkı istiyor arkadaşımız, onu da okuyalım
***
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
***
Bugün bize pir geldi
Gülleri taze geldi
Bugün bize pir geldi
Gülleri taze geldi
***
Önü sıra kamberi
Aliyyü'l Mürteza geldi
Önü sıra kamberi
Aliyyü'l Mürteza geldi
***
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah canım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
***
Ali bizim şahımız
Kâbe kıblegahımız
Ali bizim şahımız
Kâbe kıblegahımız
***
Miraçtaki Muhammed
O bizim padişahımız
Miraçtaki Muhammed
O bizim padişahımız
***
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
***
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah canım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
***
Eyvallah canım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah canım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
-
Kimsesiz bir kulum ben bu alemde
Ne candan sevenim ne sırdaşım var
Takılıp kalmışım gurbet ellerde
Ne gidecek yolum ne yoldaşım var
***
Her gün biraz daha tükenmekteyim
Bir derdime bin dert eklemekteyim
Gelecek dertleri beklemekteyim
Ne bir kurtuluşum ne de çarem var
***
Huzur aramakla geçti günlerim
Maziye karışıp gitti dünlerim
Açmadan sararıp soldu güllerim
Ne yazım ne kışım ne baharım var
-
Sen ve ben gündüzle gece
Ben ve sen harflerle hece
Bir çizgi bir nokta gibiyiz
***
Takıldı dilime iki kelime
Düşünemiyorum sanki başka kelime
***
Sen ve ben yalnız ikimiz
Ben ve sen birde sevgimiz
Bir şarkı bir roman gibiyiz
***
Sen ve ben yalnız ikimiz
Ben ve sen birde sevgimiz
Bir çizgi bir nokta gibiyiz
***
Sen ve ben yağmurla toprak
Ben ve sen çiçekle yaprak
Bir şarkı bir roman gibiyiz
-
Gelişlerin gidişine eşit sevgilim
Varlığınla yokluğunun arasındayım
İkiye böldün beni
İkiye böldün beni
***
Gelişlerin gidişine eşit sevgilim
Varlığınla yokluğunun arasındayım
İkiye böldün beni
İkiye böldün beni
***
Bu kaçamak buluşmalar
Yeter artık bir son bulsun
İkide bir saatine
Bakıp durma ne olursun
***
Biliyorum gideceksin
Yine yanlız kalacağım
Yine senin hasretinle
Alev, alev yanacağım
***
Her ayrılık saatinde kahroluyorum
Yüreğim, yüreğinden çözemiyorum
Kördüğüm ettin beni
İkiye böldün beni
***
Her ayrılık saatinde kahroluyorum
Yüreğim, yüreğinden çözemiyorum
Kördüğüm ettin beni
İkiye böldün beni
***
Bu kaçamak buluşmalar
Yeter artık bir son bulsun
İkide bir saatine
Bakıp durma ne olursun
***
Biliyorum gideceksin
Yine yanlız kalacağım
Yine senin hasretinle
Alev, alev yanacağım
-
Gittiğin yerlerden dönmedin geri
Yollara rest çektim, isyanlardayım
Kırıldı sonunda sabrımın teli
Yıllara rest çektim, isyanlardayım
***
Kırıldı sonunda sabrımın teli
Yıllara rest çektim, isyanlardayım
***
Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden
Ümitler selamı kesmişler benden
Nasılsa hayır yok gelecek günden
Kadere rest çektim, isyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım
İsyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım
***
Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden
Ümitler selamı kesmişler benden
Nasılsa hayır yok gelecek günden
Kadere rest çektim, isyanlardayım
***
Bu benim talihim, sözüm yok sana
Payımı aldım ben sevdadan yana
Hasretinden başka ne verdin bana?
Sana da rest çektim, isyanlardayım
***
Hasretinden başka ne verdin bana?
Sana da rest çektim, isyanlardayım
***
Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden
Ümitler selamı kesmişler benden
Nasılsa hayır yok gelecek günden
Kadere rest çektim, isyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım
İsyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım
-
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesende alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesende alışırım
***
Sende açsamda gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsamda gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Sevmesende alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar
Birgün küllenir anılar
Yanmayada alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar
Birgün küllenir anılar
Yanmayada alışırım
***
Sende açsamda gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsamda gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
-
-
Bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttum anne
Senin şefkatinden uzak büyüdüm sevilmek ne demek unuttum annem unuttum annem
Bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttum anne
Senin şefkatinden uzak büyüdüm sevilmek ne demek unuttum annem unuttum annem
***
Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm
Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm
Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
***
Gittiğin yerlerde çiçeğin var mı onlar da ben gibi yaramazlar mı
Terk edip gidersen ağlamazlar mı çocuklar güler mi unuttum annem unuttum annem
Gittiğin yerlerde çiçeğin var mı onlar da ben gibi yaramazlar mı
Terk edip gidersen ağlamazlar mı çocuklar güler mi unuttum annem unuttum annem
***
Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm
Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm
Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
***
Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Annem annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
-
Yavru yavru ey huma kuşu yükseklerde, seslenir
Ak yar göğsümde
Bir çift suna beslenir, beslenir, beslenir, beslenir
***
Yavru yavru ey sen ağlama kirpiklerin ıslanır
Ah ben ağlayım ki
Belki deli gönül uslanır, uslanır, uslanır, uslanır ey
***
Gülüm ey neney leney
Ah ben ağlıyım ki kardaş belki deli gönül uslanır
Uslanır, uslanır, uslanır, uslanır
***
Yavru yavri sen bağ ol ben bahçanda gül olim
Ah layıkmıdır ey
Yanıp yanıp kül olim, kül olim, kül olim
***
Yavru yavri sen efendim ben kapında kul olim
Ah desinler ey
Bu da bunun kuludur, kuludur, kuludur, kuludur
***
Ey gülüm ey neney neney
Ah desinler buda bunun kardaş kuludur, kuludur, kuludur
Kuludur, kuludur, kuludur