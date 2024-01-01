-
İstemem istemem istemem
Böyle kısmet istemem yarab
İstemem istemem istemem
Böyle kısmet istemem yarab
Aşk diye sundukları zehirli şarap
Aşk diye sundukları zehirli şarap
Yuvamı yıkacaksan beni aldatacaksan
***
Bir gün unutacaksan istemem
İstemem istemem böyle kısmet istemem yarab
İstemem böyle kısmet istemem yarab
***
Ağlarım ağlarım
Ağlarım her gün sensiz geçen günlere
Ağlarım ağlarım
Ağlarım her gün aşksız geçen yıllara
Ararım kısmetimi düştüm yollara
Ararım kısmetimi düştüm yollara
Yuvamı yıkacaksan beni aldatacaksan
Bir gün unutacaksan istemem
İstemem istemem böyle kısmet istemem yarab
İstemem böyle kısmet istemem yarab
-
Dinle
Bu şarkım sana dinle
***
Söyle
Nasıl sevdiğimi söyle
***
Müptela oldum aşka seninle
Kayboldum gözlerinde
Uçurumsun sen bu bedende
***
Her şeyi bırakıp bir köşeye
Yanmaya hazırım ben
Seninle ateşlerde
***
Yanmışım sönmüşüm ellerinde
Bitmişim tükenmişim gözlerinde
***
Müptela oldum aşka seninle
Kayboldum gözlerinde
Uçurumsun sen bu bedende
Her şeyi bırakıp bir köşeye
***
Yanmaya hazırım ben
Seninle ateşlerde
Tutsak
Bu gönül sana tutsak
Yasak
***
Başkası sana yasak
Müptela oldum aşka seninle
Kayboldum gözlerinde
Uçurumsun sen bu bedende
***
Her şeyi bırakıp bir köşeye
Yanmaya hazırım ben
Seninle ateşlerde
Yanmışım sönmüşüm ellerinde
Bitmişim tükenmişim gözlerinde
***
Müptela oldum aşka seninle
Kayboldum gözlerinde
Uçurumsun sen bu bedende
Her şeyi bırakıp bir köşeye
Yanmaya hazırım ben
Seninle ateşlerde
-
Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm
Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm
Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku
Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm
***
Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm
Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm
Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku
Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm
***
Gidiyor
Yüreğimde ateşler yanıyor
Gidiyor
Bedenimde depremler kopuyor
Gidiyor, ah
Bu gidiş beni kahrediyor
***
Gidiyor
Yüreğimde ateşler yanıyor
Gidiyor
Bedenimde depremler kopuyor
Gidiyor
Bu gidiş beni kahrediyor
***
Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm
Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm
Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku
Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm
***
Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm
Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm
Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku
Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm
***
Gidiyor
Yüreğimde ateşler yanıyor
Gidiyor
Bedenimde depremler kopuyor
Gidiyor, ah
Bu gidiş beni kahrediyor
***
Gidiyor
Yüreğimde ateşler yanıyor
Gidiyor
Bedenimde depremler kopuyor
Gidiyor
Bu gidiş beni kahrediyor
-
Odamın unutulmuş bir köşesinde
Sana hayaller kuruyorum, ağlıyorum
Yüreğimin en kuytu diyarlarında
Sana bir yer arıyorum, ağlıyorum
***
Odamın unutulmuş bir köşesinde
Sana hayaller kuruyorum, ağlıyorum
Yüreğimin en kuytu diyarlarında
Sana bir yer arıyorum, ağlıyorum
***
Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay
Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay
Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay
Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay
Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay
Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay
***
Lal la la la la la, lal lal la la la la
La lay la la la la la, la lay la la la la la
***
Rüyalarımın en tutkulu yerinde
Kabuslarla uyanıyorum, korkuyorum
Fırtınalar kopuyor sessizliğimde
Hüzünlere dalıyorum, ağlıyorum
***
Rüyalarımın en tutkulu yerinde
Kabuslarla uyanıyorum, korkuyorum
Fırtınalar kopuyor sessizliğimde
Hüzünlere dalıyorum, ağlıyorum
***
Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay
Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay
Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay
Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay
Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay
Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay
***
Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay
Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay
Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay
Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay
-
Hayal edip gönlümce
Ne dünyalar yarattım
Olmayacak duayla
Hep kendimi aldattım
Bana dar geldi dünya
Sığmak için uğraştım
Yıllarca bir ümitle
***
Üzgün üzgün dolaştım
Ateş nasıl yanarsa
Ben öyle yanıyorum
Yara nasıl kanarsa
***
Ben öyle kanıyorum
Gözler nasıl ağlarsa
Ben öyle ağlıyorum
Eğer mutluluk varsa
***
Ben onu arıyorum
Gözler nasıl ağlarsa
Ben öyle ağlıyorum
Eğer mutluluk varsa
***
Ben onu arıyorum
İçimdeki yangını su yok mu söndürecek
Buna can dayanmıyor söylesene kim bilecek
Kimseye rastlamadım
***
Şu kalbimi verecek
Bu hayat böyle bende
Nasıl devam edecek
Ateş nasıl yanarsa
***
Ben öyle yanıyorum
Yara nasıl kanarsa
Ben öyle kanıyorum
Gözler nasıl ağlarsa
***
Ben öyle ağlıyorum
Eğer mutluluk varsa
Ben onu arıyorum
Gözler nasıl ağlarsa
***
Ben öyle ağlıyorum
Eğer mutluluk varsa
Ben onu arıyorum
-
Aşk gülümüz solabilirim, soldurma gel
Gözlerim yaş dolabilir, doldurma gel
Sen kalbini bana sakla, çaldırma gel
Kim ne derse desin boş ver, aldırma gel
***
Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın
Nerelere kaçtın vefasız?
Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın
Nerelere kaçtın vefasız?
***
Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın
Nerelere kaçtın vefasız?
Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın
Nerelere kaçtın vefasız?
***
Umutlarım sana tutsak çarem sensin
Her ne derdin varsa gönder bana gelsin
Gece gündüz bekliyorum
Senin için yaşıyorum bilmez misin?
***
Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın
Nerelere kaçtın vefasız
Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın
Nerelere kaçtın vefasız?
***
Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın
Yüreğimi yaktın
Nerelere kaçtın vefasız
Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın
***
Nerelere kaçtın vefasız?
Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın
Nerelere kaçtın vefasız
Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın
***
Nerelere kaçtın vefasız?
Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın
Nerelere kaçtın vefasız
Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın
Nerelere kaçtın vefasız?
-
Unutmamışsın çok uzun zaman oldu
Eski resimler sarardı soldu
Sevindim elbet seni gördüğüm vakit
Unutmamışsın kaç sene oldu
***
Gözüm dalardı uzak uzak denizlere
Her gece senin gözlerin senin gözlerin
***
Böyle mi olacaktık biz hayat yolunda senle
Böyle mi olacaktık bu mu yazıldı kaderde
Unuttum desen yalan acın hala yüreğimde
Harcanıp gitti seneler ayrı ayrı yerlerde
-
Kanım kaynadı sana
Nedendir bilmem
***
Kanım kaynadı sana
Nedendir bilmem
***
İçimde bir ateş
Yanar derinden
***
İçimde bir ateş
Yanar derinden
***
Dünyaları verirdim
Gelse elimden
***
Dünyaları verirdim
Gelse elimden
***
İşte seni seviyorum
Anla halimden
***
İşte seni seviyorum
Anla halimden
***
Senden uzakta mutsuz
İnan derbederim ben
***
Senden kopmam imkansiz
Söyle ne gelir elden
***
Senden uzakta mutsuz
İnan derbederim ben
***
Senden kopmam imkansiz
Söyle ne gelir elden
***
Dünyaları verirdim
Gelse elimden
***
Dünyaları verirdim
Gelse elimden
***
İşte seni seviyorum
Anla halimden
***
İşte seni seviyorum
Anla halimden
-
Dinle, dinle beni canım
Sensiz her şey kaldı yarım
Senden başka hiç kimsem yok
Sensin adresim mekanım
***
Dinle, dinle beni canım
Sensiz her şey kaldı yarım
Senden başka hiç kimsem yok
Sensin adresim mekanım
***
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
Sensin aşkıma dermanım
***
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
Sensin ömrüme fermanım
***
Anla beni, anla canım
Senle dolu dört bir yanım
Sen nerdeysen ben ordayım
Benim yerim senin yanın
***
Anla beni, anla canım
Senle dolu dört bir yanım
Sen nerdeysen ben ordayım
Benim yerim senin yanın
***
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
Sensin ömrüme fermanım
***
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
Sensin aşkıma dermanım
***
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
Sensin ömrüme fermanım
***
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
Sensin aşkıma dermanım
***
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
Sensin aşkına fermanım
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
-
Bir bardakta, bin fırtına
Benim için, ölene bak
Ölürüm, varmaz farkına
Seviyormuş, yalana bak
***
Bir bardakta, bin fırtına
Benim için, ölene bak
Ölürüm, varmaz farkına
Seviyormuş, yalana bak
***
Çok sevdin ha, yalana bak
Kıskandın ha, yalana bak
Tek bendim ha, yalana yalana
Şu yalana bak
***
Çok sevdim ha, yalana bak
Kıskandın ha, yalana bak
Tek bendim ha, yalana yalana
Şu yalana bak
***
Bir gün ayrı kalamazken
Bensiz nefes alamazken
Artık düştü gönül masken
Beni bırak yoluna bak
***
Bir gün ayrı kalamazken
Bensiz nefes alamazken
Artık düştü gönül masken
Beni bırak yoluna bak
***
Çok sevdin ha, yalana bak
Kıskandın mı, yalana bak
Gül dağıtma, sağına soluna
Yoluna, yoluna bak
***
Çok sevdin ha, yalana bak
Kıskandın mı, yalana bak
Gül dağıtma, sağına soluna
***
Yoluna, yoluna bak
Yoluna, yoluna bak
Yoluna, yoluna bak
-
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin
Gözünde yaşlarınla belli pişmân gibisin
***
Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden
Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden
Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden
***
Çağırıyormuş gibi kulağımda hep sesin
Çağırıyormuş gibi kulağımda hep sesin
Ölsem bile unutmam şu mahsun kalbimdesin
***
Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden
Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden
Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden
***
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini
Rastlarsan bir gün bana gizleme gözlerini
***
Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden
Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden
Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden
Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden
-
Bir sevda geldi başıma
Felek su kattı aşıma
Uyku girmiyor gözüme ah
***
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
***
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum (seviyorum)
Seviyorum (seviyorum)
Seviyorum seni zalim
***
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum (seviyorum)
Seviyorum (seviyorum)
Seviyorum seni zalim
***
Bir gün ümit veriyorsun
Sonra gülüp geçiyorsun
Sen beni öldürüyorsun, ah
***
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
***
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
***
Seviyorum (seviyorum)
Seviyorum (seviyorum)
Seviyorum seni zalim
***
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
***
Seviyorum (seviyorum)
Seviyorum (seviyorum)
Seviyorum seni zalim
Seviyorum seni zalim
Seviyorum seni zalim
-
Gözyaşına kimse bakmaz
Bir şekilde avunursun
Senin gönlün yalnız kalmaz
Aklın varsa unutursun
Gözyaşına kimse bakmaz
Bi' şekilde avunursun
Senin gönlün yalnız kalmaz
Aklın varsa unutursun
Ben sonunu biliyorum
Gör bak işte, gidiyorum
Sana son kez söylüyorum
Aklın varsa unutursun
Ben sonunu biliyorum
Gör bak işte, gidiyorum
Sana son kez söylüyorum
***
Aklın varsa unutursun
Bile bile lades olmaz
Sen gönlünü avutursun
Böyle mutsuz saadet olmaz
***
Aklın varsa unutursun
Bile bile lades olmaz
Sen gönlünü avutursun
Böyle mutsuz saadet olmaz
***
Aklın varsa unutursun
Ben sonunu biliyorum
Gör bak işte, gidiyorum
Sana son kez söylüyorum
***
Aklın varsa unutursun
Ben sonunu biliyorum
Gör bak işte, gidiyorum
Sana son kez söylüyorum
***
Aklın varsa unutursun
Aklın varsa unutursun
Aklın varsa unutursun
-
O kadar hırçınsın öyle yaramaz
Seninle kimseler başa çıkamaz
Seni seven yanar mutlu olamaz
Yinede kendini çok sevdirirsin
***
Akıl ermez senin yaptıklarına
Havanla nazınla çok cilvelisin
Bile bile yanar sana her insan
Yinede kendini çok sevdirirsin
***
Akıl ermez senin yaptıklarına
Havanla nazınla çok cilvelisin
Bile bile yanar sana her insan
Yinede kendini çok sevdirirsin
***
Çok, çok, çok, çok cilvelisin
Çok, çok, çok, çok işvelisin
Çok, çok, çok, çok cilvelisin
Çok, çok, çok, çok işvelisin
***
Melekse karşımda şaşırır kalır
Şeytana pabucunu ters giydirirsin
Öylesi fettan, öylesi kurnaz
Yinede kendini çok sevdirirsin
***
Akıl ermez senin yaptıklarına
Havanla nazınla çok cilvelisin
Bile bile yanar sana her insan
Yinede kendini çok sevdirirsin
***
Akıl ermez senin yaptıklarına
Havanla nazınla çok cilvelisin
Bile bile yanar sana her insan
Yinede kendini çok sevdirirsin
***
Çok, çok, çok, çok cilvelisin, ah
Çok, çok, çok, çok işvelisin
Çok, çok, çok, çok cilvelisin
Çok, çok, çok, çok işvelisin