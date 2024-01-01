Gözümden bir damla yaş akıyor sen giderken
Yalnız kaldım yine ben
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
Unutmak mı istedin bırakıp da giderken?
Yalnız kaldım yine ben
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
Yetimem, vurulmuşam
Ben cigerden yanmışam
Gözüm on'için ağlar
Çünkü yetim kalmışam
Gözüm on'için ağlar
Çünkü yetim kalmışam
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
***
Yetimler yavaş oli
Koynu dolu taş oli
Değme yetim gönlüne
Düşer hürda haş oli
Değme yetim gönlüne
Düşer hürda haş oli
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
***
Dede, geleyim, aydım
Kaşları keman, yüz Ay'dı
A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr
Vallahi, öyle bir güne düşmüşüm, ey, ey, ey, ey
Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey
Ey, ey, ey
***
Ah, umut
Her dakikası yüz ay, a yâr
A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr
A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede