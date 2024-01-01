İsyanım Gecelere Gözümden bir damla yaş akıyor sen giderken Yalnız kaldım yine ben Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana Ayrılıklar yetti canıma Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana Ayrılıklar yetti canıma *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye *** Unutmak mı istedin bırakıp da giderken? Yalnız kaldım yine ben Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana Ayrılıklar yetti canıma Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana Ayrılıklar yetti canıma *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye

Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim? Seni ben, ellerin olsun diye mi sevdim ah Ellerin olsun diye mi sevdim *** Her şeyimi uğruna ben bos yere mi verdim ah Boş yere mi verdim Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim ah Boş yere mi verdim *** Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin *** Her şeyimi, uğruna ben, bos yere mi verdim ah Boş yere mi verdim ah

Can Dede Yetimem, vurulmuşam Ben cigerden yanmışam Gözüm on'için ağlar Çünkü yetim kalmışam Gözüm on'için ağlar Çünkü yetim kalmışam *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Yetimler yavaş oli Koynu dolu taş oli Değme yetim gönlüne Düşer hürda haş oli Değme yetim gönlüne Düşer hürda haş oli *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Dede, geleyim, aydım Kaşları keman, yüz Ay'dı A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr Vallahi, öyle bir güne düşmüşüm, ey, ey, ey, ey Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey Ey, ey, ey *** Ah, umut Her dakikası yüz ay, a yâr A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede

Bu da Geçer Bu da geçer bu da geçer Alışmalısın dayanmalısın alışmalısın Hemen karar verme sabret Bu da geçer alışmalısın dayanmalısın dayanmalısın *** Böyle kalmaz zamanla Düzelir elbet Bu da geçer arkadaş Sakın üzülme *** Yarın başka bir gündür Yarını bekle bu da geçer arkadaş Sakın üzülme Bu da geçer bu da geçer alışmalısın dayanmalısın alışmalısın **** Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yaslarla dolmaz büyütüyorsun Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yaslarla dolmaz büyütüyorsun *** Gül geç bir şeyin kalmaz ne duruyorsun Bu da geçer arkadaş bu da üzülme Bu da geçer bu da geçer alışmalısın dayanmalısın alışmalısın *** Böyle kalmaz zamanla Düzelir elbet Bu da geçer arkadaş Sakın üzülme *** Yarın başka bir gündür Yarını bekle bu da geçer arkadaş Bu da üzülme Bu da geçer bu da geçer alışmalısın alışmalısın dayanmalısın