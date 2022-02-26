Gözümden bir damla yaş, Akıyor sen giderken Yalnız kaldım yine ben Sensiz bir kaç gün, yıl oldu bana *** Ayrılıklar yetti canıma… İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye… *** Unutmak mı istedin Bırakıp da giderken Yalnız kaldım yine ben Sensiz bir kaç gün yıl oldu bana Ayrılıklar yetti canıma…