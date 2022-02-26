İsyanım Gecelere Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
İsyanım Gecelere
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Gözümden bir damla yaş,
Akıyor sen giderken
Yalnız kaldım yine ben
Sensiz bir kaç gün, yıl oldu bana
***
Ayrılıklar yetti canıma…
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye…
***
Unutmak mı istedin
Bırakıp da giderken
Yalnız kaldım yine ben
Sensiz bir kaç gün yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma…