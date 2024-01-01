-
Bir bir kapandı ümit kapısı
İçimde var benim gönül yarası
Gözyaşlarımın yoktur faydası
Yaşadığımız alem hayal dünyası
Gözyaşlarımın yoktur faydası
Yaşadığımız alem hayal dünyası
***
Toprak gibi ezdin beni kül ettin
Kullarına beni oyuncak ettin
Sanki yetmez gibi eziyet ettin
En sonunda beni isyankar ettin
Sanki yetmez gibi eziyet ettin
En sonunda beni isyankar ettin
***
Talih bizi yazmış kara deftere
Gideceğiz bir gün o mechul yere
Rastladın mı hiç gidip gelene?
Sen de boyun eğersin bir gün ecele
Rastladın mı hiç gidip gelene?
Sen de boyun eğersin bir gün ecele
***
Toprak gibi ezdin beni kül ettin
Kullarına beni oyuncak ettin
Sanki yetmez gibi eziyet ettin
En sonunda beni isyankar ettin
Sanki yetmez gibi eziyet ettin
En sonunda beni isyankar ettin
En sonunda beni isyankar ettin
-
Yüce dağ başında yanar bir ışık
Düşmüşem derdine olmuşam aşık
Al buğday benizlim zülfü dolaşık
Dividim, kalemim yazarım
***
Böyle bir yavrunun derdi
Var bende, yar bende, var bende
Böyle bir yavrunun derdi
Var bende, yar bende, var bende
***
Yüce dağ başında bir top kar idim
Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim
Evvel yarin sevgilisi ben idim
Dividim, kalemim yazarım
***
İşte ben gidiyorum yar hemen ağla
Dön ağla
Yan ağla
***
İşte ben gidiyorum yar hemen ağla
Dön ağla
Yan ağla
-
Ölüyorum kederimden
El içine çıkmaya yüzüm kalmadı
Ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne diye soran olmadı
***
Çaresizlik içindeyim
Karanlık dünyama ışık tutan olmadı
Ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne diye soran olmadı
-
-
İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin cilvesine hayatın sillesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Hayatın en başında felek karşımızda mı kaldı
Yaşamın kıyısından ömür zaten çok yol aldı
Elimde bir kalem bir kağıt kimi zamansa hüznüm
Dünyaysa çelme taktı düştük bazen hep penaltı
Bir istediğim bir istemediğim günler
Hayır beklediğim kendini iteklediğim
Ve yere düşünce teklediğim
Sırlarım gecemde gizlidir güneşten sakladım
Bazen umutlar da söner ayışığından aldığım
Yüreksiz olan zevksiz gelip geçer her mevsim
Kabartma fazla nefsin yürekli olan sevsin
Karanlık odam sessiz düşüncem pek bi keyifsiz
Haksızlık damarlarımda gezenlerdir en renksiz
Hançeri var hayatın hayata sırtımız dönük
Bir mazeretim yok benim yolun sonu zaten ölüm
İstediğin kadar bağır kimse duymaz son sözün
Adaletiyse bu dünyanın itirazım var gülüm
***
Yarım kalan sevgiye şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye itirazım var
***
Kapanmış yolların hanında bekleyen yolcuyuz
Umutla yolun en sonunda duvar hariç komşuyuz
Bir yalan bin yılandan beter binbir yalancı heryerlerde
Peşinde milyon keder repler yetmez çare derde
İsyanım hem sözlerim hem gözlerim hem özümde
Özlediğim birçok şeyde var hiçbiri yok yerinde
İstediklerinle yapamadıkların hep aynı mı
Bilmem ben ama hep aynı yerde bekliyorum yarını
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
İtirazım var bu yalan dolana benim şu dertlere ne borcum var ki
Tuttu yakamı bırakmıyor benim mutlulukla ne zorum var ki
Bana cehennemi aratmıyor bana cehennemi aratmıyor
-
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
Yaşamak, değil yaşamak
***
Of, of
***
Kalbin biliyorsa neden saklıyor?
Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı
Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı?
Sevmenin başka türlü şekli var mı?
***
Sevildiğini bil, sevdiğimi bil
Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil
Her gün çile çekmek yaşamak değil
***
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
***
Yaşamak, değil yaşamak
-
-
Ben melamet hırkasını kendim giydim elimden
Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim
Haydar haydar taşa çaldım neyleyim
Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim
Haydar haydar taşa çaldım neyleyim
***
Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni
Haydar haydar seyreder alem beni
***
Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni
Haydar haydar seyreder alem beni
***
Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne
Haydar haydar o yar benim kime ne
Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne
Haydar haydar o yar benim kime ne
-
Gökyüzü hüzünlü matem var sanki
Kim bilir kaç seven sabah bekliyor
Gökyüzü hüzünlü matem var sanki
Kim bilir kaç seven sabah bekliyor
***
Doğacak güneşe hayli zaman var
Dertler peşi sıra çile bitmiyor
Doğacak güneşe hayli zaman var
Dertler peşi sıra çile bitmiyor
***
Korkunun ecele faydası yok ki
Yarı yoldan dönmek neyi halleder
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
***
Geceler sabahla dargın mı bilmem
Her taraf karanlık sessiz sedasız
Geceler sabaha dargın mı bilmem
Her taraf karanlık sessiz sedasız
***
Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf
Hangi günüm geçti aşkla kavgasız
Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf
Hangi günüm geçti aşkla kavgasız
***
Korkunun ecele faydası yok ki
Yarı yoldan dönmek neyi halleder
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
***
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
-
-
Ben insan değil miyim?
Ben kulun değil miyim?
Tanrım dünyaya beni sen attın
Çile çektirdin derman arattın
***
Madem unutacaktın
Beni neden yarattın
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu?
***
Ben de gülmek isterim
Ben de sevmek isterim
Önce ne verdin sonra ne aldın
Onun peşinden neden ağlattın
***
Madem unutacaktın
Beni neden yarattı
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?
-
-
Hasta ettin beni
Seni kansız seni
Senin de vicdanın yokmuş
Vay imansız seni
***
Hasta ettin beni
Seni kansız seni
Senin de vicdanın yokmuş
Vay imansız seni
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Nasıl olsa bir gün
Sen de öleceksin
Bana yaptıkların için
Hesap vereceksin
***
Nasıl olsa bir gün
Sen de öleceksin
Bana yaptıkların için
Hesap vereceksin
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun
-
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-
Evvela Hüda'yı tanımasa idim
Vallahi, güzel, sen benim Allah'ım olurdun aman, aman
***
Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada
Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada
Bir ben miyim, bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi?
Ya Rabbi, ya Rabbi
-
Bir şişe, bir boş kadeh
Birde sonsuz melalim
Bir şişe, birde boş kadeh
Birde sonsuz melalim
***
Her gece böyle sensiz
Bak perişan halim
Her gece böyle sensiz
Bak perişan halim
***
Hiç bir ümit yok artık
Ah yıkıldı hayalim
Ah yıkıldı hayalim
***
Gel yetiş insaf eyle
Kalmadı hiç mecalim
Gel yetiş insaf eyle
Kalmadı hiç mecalim
***
Hiç bir ümit yok artık
Ah yıkıldı hayalim
Ah yıkıldı hayalim
-
-
-
İçime doğmuştu sanki
Severken sevilmem diye
Bir tatlı ümit yerine
Acı bıraktın hediye
***
Günah değil mi yazık değil mi
Yıllar süren sevgiye
***
Yerimde sen olsaydın
Hergün içer ağlarmıydın
Kalpten sevmeyen birine
Candan bağlanırmıydın
***
Günah değil mi yazık değil mi
Yıllar süren sevgiye