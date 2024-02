Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?