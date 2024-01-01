Meyhaneci (Kırık Sazım) Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Meyhaneci (Kırık Sazım)
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Izdırap yükümdür benim mezat ettim satamadım
Izdırap yükümdür benim mezat ettim satamadım
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Bütün derdi senden aldım, aldım fakat satamadım
Bütün derdi senden aldım, aldım fakat satamadım, satamadım
***
Bune aşk bu ne ızdırap geceleri yıla döndü
Bune aşk bu ne ızdırap geceleri yıla döndü
Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu
Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu
***
Kader deyip çekiyorum çekilirmi böyle kader
Kader deyip çekiyorum çekilirmi böyle kader
Gülerken ağlıyorum ben gözyaşlarım oldu heder
Gülerken ağlıyorum ben gözyaşlarım oldu heder, oldu heder
***
Bune aşk bune ızdırap gecelerim yıla döndü
Bune aşk bune ızdırap gecelerim yıla döndü
Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu
Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu
Azap oldu
Serab oldu
Azap oldu
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Bir sitem yuzunden darildik diye
Hic yoktan kirilip ayrildik diye
Bir sitem yuzunden darildik diye
Hic yoktan kirilip ayrildik diye
***
Uc bes gun arayip sormadik diye
Uc bes gun arayip sormadik diye
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
***
Uc bes gun arayip sormadik diye
Uc bes gun arayip sormadik diye
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
***
Nazarmi degdi pismanmi oldun
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Nazarmi degdi pismanmi oldun
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Her gece gordugun dusundum hani
Biricik sevdigin canindim hani
Her gece gordugun dusundum hani
Biricik sevdigin canindim hani
***
Her zaman basinin taciydim hani
Her zaman basinin taciydim hani
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Her zaman basinin taciydim hani
Her zaman basinin taciydim hani
Ne oldu birtanem dusmanmi olduk
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
***
Nazarmi degdi pismanmi oldun
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Nazarmi degdi pismanmi oldun
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Bir sitem yuzunden darildik diye
Hic yoktan kirilip ayrildik diye
Uc bes gun arayip sormadik diye
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
***
Her gece gordugun dusundum hani
Biricik sevdigin canindim hani
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
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Gel bana doğru derdimi bilsen
Kalbime girsen ah gelebilsen
Gün gibi doğsan arasan bulsan
Sen benim olsan ah benim olsan
***
Gel bana doğru gönlüme sordun
Sevinci buldun hayra yordun
Bir rüya sanki gerçeği var ki
Cana can geldi dertleri kovdun
***
Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki
Kalplerdeki heyecan sebebsiz başlamaz ki
Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi
Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi
Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi
Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
Kederin ahı hep beni bulsa
Razıyım öylece gel bana doğru
***
Gel bana doğru kalbimi kırma
Gönlümü yorma hasretim olma
Sen bana yar ol ömrüme nur ol
Cennete yol ol ellerin olma
***
Gel bana doğru hasretim hasret
Anlarsın elbet ümidim sabret
Gökyüzü indi yeryüzü kalktı
Aşkıma baktı ağladı hayret
***
Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki
Kalplerdeki heyecan sebebsiz başlamaz ki
Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi
Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi
Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi
Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
Kederin ahı hep beni bulsa
Razıyım öylece gel bana doğru
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
Kederin ahı hep beni bulsa
Razıyım öylece gel bana doğru
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
Kederin ahı hep beni bulsa
Razıyım öylece gel bana doğru
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
-
Neden bana bahtım gülmüyor artık
Sevgilim yanımda olmuyor artık
Neden bana bahtım gülmüyor artık
Sevgilim yanımda olmuyor artık
***
Yüreğim derinden sızlıyor artık
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
Yüreğim derinden sızlıyor artık
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Evvelce ümitler bana gülerdi
Başımda sevdanın yeli eserdi
Evvelce ümitler bana gülerdi
Başımda sevdanın yeli eserdi
***
Dost bildiğim herkes beni severdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Dost bildiğim herkes beni severdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Durun ümitlerim etmeyin durun
Evvelce mutluyduk maziye sorun
Günahım çok ise zincire vurun
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Durun ümitlerim etmeyin durun
Evvelce mutluyduk maziye sorun
Günahım çok ise zincire vurun
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Gurbet ellerinde garibim şimdi
Sevda çöllerinde susuzum şimdi
Gurbet ellerinde garibim şimdi
Sevda çöllerinde susuzum şimdi
***
Daha keder varsa getirin şimdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Daha keder varsa getirin şimdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Evvelce ümitler bana gülerdi
Başımda sevdanın yeli eserdi
Evvelce ümitler bana gülerdi
Başımda sevdanın yeli eserdi
***
Dost bildiğim herkes beni severdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Dost bildiğim herkes beni severdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Durun ümitlerim etmeyin durun
Evvelce mutluyduk maziye sorun
Günahım çok ise zincire vurun
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Durun ümitlerim etmeyin durun
Evvelce mutluyduk maziye sorun
Günahım çok ise zincire vurun
Beni yerden yere vurmayın yıllar
-