Izdırap yükümdür benim mezat ettim satamadım Izdırap yükümdür benim mezat ettim satamadım *** Bütün derdi senden aldım, aldım fakat satamadım Bütün derdi senden aldım, aldım fakat satamadım, satamadım *** Bune aşk bu ne ızdırap geceleri yıla döndü Bune aşk bu ne ızdırap geceleri yıla döndü Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu *** Kader deyip çekiyorum çekilirmi böyle kader Kader deyip çekiyorum çekilirmi böyle kader Gülerken ağlıyorum ben gözyaşlarım oldu heder Gülerken ağlıyorum ben gözyaşlarım oldu heder, oldu heder *** Bune aşk bune ızdırap gecelerim yıla döndü Bune aşk bune ızdırap gecelerim yıla döndü Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu Azap oldu Serab oldu Azap oldu

Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye *** Uc bes gun arayip sormadik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk *** Uc bes gun arayip sormadik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani *** Her zaman basinin taciydim hani Her zaman basinin taciydim hani Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Her zaman basinin taciydim hani Her zaman basinin taciydim hani Ne oldu birtanem dusmanmi olduk Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk *** Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk