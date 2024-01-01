-
Ne gün gördüm ne sevindim
Dertler bende tomar tomar
Açıp baksan şu gönlüme
Ayrılık var hasretlik var
***
Ne gün gördüm ne sevindim
Dertler bende tomar tomar
Açıp baksan şu gönlüme
Ayrılık var hasretlik var
***
Kaçamam ki kaderimden
Vurulmuşum bin yerimden
Şikayetim var ömrümden
Yazın kışın ne farkı var
**
Kaçamam ki kaderimden
Vurulmuşum bin yerimden
Şikayetim var ömrümden
Yazın kışın ne farkı var
***
Şu gözlerim hiç gülmedi
Benim gönlüm sevilmedi
Kıymetim de bilinmedi
Anlatacak nelerim var
***
Şu gözlerim hiç gülmedi
Benim gönlüm sevinmedi
Kıymetim de bilinmedi
Anlatacak nelerim var
***
Kaçamam ki kaderimden
Vurulmuşum bin yerimden
Şikayetim var ömrümden
Yazın kışın ne farkı var
***
Kaçamam ki kaderimden
Vurulmuşum bin yerimden
Şikayetim var ömrümden
Yazın kışın ne farkı var
***
Kaçamam ki kaderimden
Vurulmuşum bin yerimden
Şikayetim var ömrümden
Yazın kışın ne farkı var
-
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
***
Ana sevgisi bir güneşe benzer
Baba sevgisi bir ateşe benzer
Yârin sevgisi de dünyaya bedel
Yârin sevgisi de dünyaya bedel
Hepsi ayrı ayrı bir başka güzel
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr
Her zaman sevilir başkadır onlar
Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr
Her zaman sevilir başkadır onlar
***
Kim çeker kahrını en zor gününde
Baş tacıdır ana baba ömrünce
Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce
Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce
Anadan babadan yârdan geçilmez
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
-
Hiç ilgin yok bana karşı
İşte öyle sevgilisin
Anlatmak zor sana aşkı
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Hiç ilgin yok bana karşı
İşte öyle sevgilisin
Anlatmak zor sana aşkı
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Hislerime saygında yok
Derdin tasan kaygında yok
Bugün yoksun yarın da yok
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Yalan dolu için dışın
Belli değil yazın kışın
Biraz da kıt anlayışın
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Hislerime saygında yok
Derdin tasan kaygında yok
Bugün yoksun yarın da yok
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Yalan dolu için dışın
Belli değil yazın kışın
Biraz da kıt anlayışın
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Seni sevmek bir delilik
Sürmez böyle beraberlik
Duyguların hep gündelik
Aşık olmak, kim sen kimsin?
***
Seni sevmek bir delilik
Sürmez böyle beraberlik
Duyguların hep gündelik
Aşık olmak, kim sen kimsin?
***
Hislerime saygında yok
Derdin tasan kaygında yok
Bugün yoksun yarın da yok
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Yalan dolu için dışın
Belli değil yazın kışın
Biraz da kıt anlayışın
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Hislerime saygında yok
Derdin tasan kaygında yok
Bugün yoksun yarın da yok
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Yalan dolu için dışın
Belli değil yazın kışın
Biraz da kıt anlayışın
Aşık olmak kim, sen kimsin?
-
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her fecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her fecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Hep huzur bulacağım
Temelli kalacağım
Hep huzur bulacağım
Temelli kalacağım
***
Sevgili olacağım
Bir gönül arıyorum
Sevgili olacağım
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her gecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her gecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Şöyle bir tek odalı
Acılara kapalı
Mutluluk manzaralı
Bir gönül arıyorum
***
Şöyle bir tek odalı
Acılara kapalı
Mutluluk manzaralı
Bir gönül arıyorum
***
Hep huzur bulacağım
Temelli kalacağım
Hep huzur bulacağım
Temelli kalacağım
***
Sevgili olacağım
Bir gönül arıyorum
Sevgili olacağım
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her gecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her gecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Şöyle bir tek odalı
Acılara kapalı
Mutluluk manzaralı
Bir gönül arıyorum
***
Şöyle bir tek odalı
Acılara kapalı
Mutluluk manzaralı
Bir gönül arıyorum
-
Sensiz kalacak yine evim barkım ocağım
Bakıp bakıp resmine bugün ağlayacağım
Sensiz kalacak yine evim barkım ocağım
Bakıp bakıp resmine bugün ağlayacağım
****
Elimde bir sigara kalbimde gizli yara
Dün olan anılara bugün ağlayacağım
Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak
Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım
***
Ben derin uykularda belki de rüyalarda
Ben çıkmaz sokaklarda bugün ağlayacağım
Ben derin uykularda belki de rüyalarda
Ben çıkmaz sokaklarda bugün ağlayacağım
***
Elimde bir sigara kalbimde gizli yara
Dün olan anılara bugün ağlayacağım
Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak
Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım
***
Elimde bir sigara kalbimde gizli yara
Dün olan anılara bugün ağlayacağım
Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak
Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım
-
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Topladı her şeyini
Gitme dedim dinlemedi
Suçumu söylemeden
Yüzüme bakmadan gitti
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
***
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Topladı her şeyini
Gitme dedim dinlemedi
Suçumu söylemeden
Yüzüme bakmadan gitti
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
-
Bir hayal oldu o mutlu günlerr
Bütün sevdalar böylemi biter
Herşeyi güzeldi herşey bir başka
Çok yazık oldu bu büyük aşka
***
Kim sebep oldu ayrılmamıza
Nazarmı değdi bu aşkımıza
Sen başka yerde ben yerde
Ayrılmak yoktu yeminler nerde
***
Yazık değilmi sevgilim bize
Allak bullak olduk ne oldu bize
Gözemi geldik birtanem göze
Ne oldu sevgilim ne oldu bize
***
Bırak gururu gel barışalım
Yazık olacak her ikimize
Bırak gururu gel barışalım
Yazık olacak her ikimize
***
Dünyam yıkıldı ocağım söndü
O gülen şansım tersine döndü
Sensiz olmuyor ben ne yapacağım
Dön ne olursun sensiz olmuyor çıldıracağım
-
Kalbimi yaralı koyup gitmenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
Ardından ağlayıp hasret çekmenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
***
Kalbimi yaralı koyup gitmenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
Ardından ağlayıp hasret çekmenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
***
Vaktini geçirdin artık gülmenin
Değeri bu muydu candan sevmenin?
Böyle bir sevgiye veda etmenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
***
Vaktini geçirdin artık gülmenin
Değeri bu muydu candan sevmenin?
Böyle bir sevgiye veda etmenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
***
Faydası yok artık geri dönmenin
Şu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtın
Ellerin sözüne kulak vermenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
***
Faydası yok artık geri dönmenin
Şu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtın
Ellerin sözüne kulak vermenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
***
Vaktini geçirdin artık gülmenin
Değeri bu muydu candan sevmenin?
Böyle bir sevgiye veda etmenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
***
Vaktini geçirdin artık gülmenin
Değeri bu muydu candan sevmenin?
Böyle bir sevgiye veda etmenin
Zamanı değildi, sen yanlış yaptın
-
Bu aşkın temeli sağlam değilmiş
Yıkıldı sonunda yerle bir oldu
Darmadağın olan bu harabeyi
Yeni baştan kurmak bir hayal oldu
***
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
***
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
***
Öldürdük bu aşkı gömdük maziye
Artık istesek de can veremeyiz
Ayrıldı yolumuz ayrı yönlere
Ne yapsak ne etsek birleşemeyiz
***
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
***
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
***
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
***
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
***
Ben miyim o muydu hatalı olan?
-
Şaştım kaldım kaderimin işine
Bütün dertler takılıyor peşime
Şaştım kaldım kaderimin işine
Bütün dertler takılıyor peşime
Kulak vermez kimse benim sesime
Kulak vermez kimse benim sesime
Yârdan oldum, candan oldum neyleyim
Yârdan oldum, candan oldum neyleyim
***
Hayatımın yükü ağır gelse de
Çekiyorum talih acı verse de
Yaşıyorum eller bana gülse de
Yaşıyorum eller bana gülse de
Yârdan oldum, candan oldum neyleyim
Yârdan oldum, candan oldum neyleyim
***
Kendim yazdım acıları bahtıma
Sevdiklerim yer vermedi aşkıma
Kendim yazdım acıları bahtıma
Sevdiklerim yer vermedi aşkıma
Duyan olmaz üzülsem de şansıma
Duyan olmaz üzülsem de şansıma
Yârdan oldum, candan oldum neyleyim
Yârdan oldum, candan oldum neyleyim
***
Hayatımın yükü ağır gelse de
Çekiyorum talih acı verse de
Yaşıyorum eller bana gülse de
Yaşıyorum eller bana gülse de
Yârdan oldum, candan oldum neyleyim
Yârdan oldum, candan oldum neyeyim