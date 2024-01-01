Kadehler Ağlasın Sevmiyorum seni unuttum artık Kadehler ağlasın benim yerime Ben aşk defterini çoktan kapadım Kadehler ağlasın benim yerime Ben aşk defterini çoktan kapadım Kadehler ağlasın benim yerime *** Sana olan aşkım küçük değildi Kırılan üzülen benim kalbimdi Sana olan aşkım küçük değildi Kırılan üzülen benim kalbimdi Mendili elinden bırak şimdi Kadehler ağlasın benim yerime Mendili elimden bıraktım şimdi Kadehler ağlasın benim yerime *** Aşk senin gözünde yalansa eğer Sebepsiz üzülmek boşaymış meğer Tertemiz bir kalbe, vermedin değer Kadehler ağlasın benim yerime Tertemiz bir kalbe, ah, vermedin değer Kadehler ağlasın benim yerime *** Sana olan aşkım küçük değildi Kırılan üzülen benim kalbimdi Sana olan aşkım küçük değildi Kırılan üzülen benim kalbimdi Mendili elimden bıraktım şimdi Kadehler ağlasın benim yerime Mendili elimden bıraktım şimdi Kadehler ağlasın benim yerime Kadehler ağlasın benim yerime

Benim Meselem Bu benim meselem, derin meselem Ezelden ebede giden meselem Bu benim meselem, derin meselem Ezelden ebede giden meselem *** Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı Ömrümün derdidir benim meselem Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı Ömrümün derdidir benim meselem *** Meselem, alın yazım gibi Meselem, kırık sazım gibi Meselem, iki gözüm gibi Meselem *** Meselem, bir sevda türküsüdür Meselem, aşkımın öyküsüdür Meselem, yeryüzü gökyüzüdür Meselem, meselem *** Cevapsız sorular, üst üste biner Kördüğüm misali benim meselem Cevapsız sorular, üst üste biner Kördüğüm misali benim meselem *** Hasretin korkusu ruhuma siner Yanına çağırır beni meselem Hasretin korkusu ruhuma siner Yanına çağırır beni meselem *** Meselem, alın yazım gibi Meselem, kırık sazım gibi Meselem, iki gözüm gibi Meselem *** Meselem, bir sevda türküsüdür Meselem, aşkımın öyküsüdür Meselem, yeryüzü gökyüzüdür Meselem, meselem

Ayrılık Hep sen varsın aklımda Düşünmem başka bir şey Gelde bitsin bu hasret Ayrılık acı bir şey *** Hep sen varsın aklımda Düşünmem başka bir şey Gelde bitsin bu hasret Ayrılık acı bir şey *** Gecelerin uğultusu benim feryadım Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Ağlıyorum Ağlıyorum Ağlıyorum özleminle *** Öyle zor ki yokluğun İmkânsız alışamam Böyle büyük sevdayı Ne yapsam unutamam *** Öyle zor ki yokluğun İmkânsız alışamam Böyle büyük sevdayı Ne yapsam unutamam *** Gecelerin uğultusu benim feryadım Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Ağlıyorum Ağlıyorum Ağlıyorum özleminle