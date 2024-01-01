Kahretmişim Hayatıma Kahretmişim hayatıma Her akşam içiyorum Sevilmeden sevmenin Cezasını çekiyorum *** Binbir cefanı çeksem unutamıyorum Kalbim sevginle dolu Söküp atamıyorum Ne kadar sevsem bile sana doyamıyorum *** Senden ayrı yaşamayı Allah yazdıysa bozsun Bende uzak olsan bile Kalbimde yaşıyorsun

İstanbul Sokakları Söyleyin sevgilim nerde? İstanbul sokakları Çare bulun bu derdime İstanbul sokakları Çare bulun bu derdime İstanbul sokakları *** Onu benden siz aldınız Onu benden kopardınız Onu benden siz aldınız İstanbul sokakları İstanbul sokakları *** Sevdiğimi verin bana İstanbul sokakları Dünyam döndü zindana İstanbul sokakları Dünyam döndü zindana İstanbul sokakları *** Onu benden siz aldınız Onu benden siz çaldınız Onu benden kopardınız İstanbul sokakları İstanbul sokakları İstanbul sokakları

İsyanım Var Hep ağladım biraz gülmek istedim Ne yaptımsa duyulmadı ki sesim Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim *** Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde *** Dertler çaldı benim her gün kapımı Kapanmadan deştiler hep yaramı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı *** Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde