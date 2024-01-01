Farklı değilim ben tüm insanlardan Allah aşkı için bana değer ver Sanma beni sevip bırakanlardan İstemem dünyayı, kalbinde yer ver *** Sanma beni sevip bırakanlardan İstemem dünyayı, kalbinde yer ver Kalbinde yer ver *** Sanma beni sevip bırakanlardan İstemem dünyayı, kalbinde yer ver Kalbinde yer ver *** Yanımda kal, gitme, gel meleğim ol Susadıkça bana elinden su ver Ben kölen olayım, sahibim sen ol Yanında olmasın, kalbinde yer ver Ben kölen olayım, sahibim sen ol Yanında olmasın, kalbinde yer ver Yanında olmasın, kalbinde yer ver *** Yeter artık, dindir gözyaşlarımı Üzülerek bakma, mendilinle siliver Yeter artık, dindir gözyaşlarımı Üzülerek bakma, mendilinle siliver *** Resimde gördüğün o ben değilim Albümünde değil, kalbinde yer ver Kalbinde yer ver *** Resimde gördüğün o ben değilim Albümünde değil, kalbinde yer ver Kalbinde yer ver *** Yanımda kal, gitme, gel meleğim ol Susadıkça bana elinden su ver Ben kölen olayım, sahibim sen ol Yanında olmasın, kalbinde yer ver Ben kölen olayım, sahibim sen ol Yanında olmasın, kalbinde yer ver Yanında olmasın, kalbinde yer ver Yanında olmasın, kalbinde yer ver