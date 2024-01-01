Kalbinde Yer Ver Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Kalbinde Yer Ver
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Farklı değilim ben tüm insanlardan
Allah aşkı için bana değer ver
Sanma beni sevip bırakanlardan
İstemem dünyayı, kalbinde yer ver
***
Sanma beni sevip bırakanlardan
İstemem dünyayı, kalbinde yer ver
Kalbinde yer ver
***
Sanma beni sevip bırakanlardan
İstemem dünyayı, kalbinde yer ver
Kalbinde yer ver
***
Yanımda kal, gitme, gel meleğim ol
Susadıkça bana elinden su ver
Ben kölen olayım, sahibim sen ol
Yanında olmasın, kalbinde yer ver
Ben kölen olayım, sahibim sen ol
Yanında olmasın, kalbinde yer ver
Yanında olmasın, kalbinde yer ver
***
Yeter artık, dindir gözyaşlarımı
Üzülerek bakma, mendilinle siliver
Yeter artık, dindir gözyaşlarımı
Üzülerek bakma, mendilinle siliver
***
Resimde gördüğün o ben değilim
Albümünde değil, kalbinde yer ver
Kalbinde yer ver
***
Resimde gördüğün o ben değilim
Albümünde değil, kalbinde yer ver
Kalbinde yer ver
***
Yanımda kal, gitme, gel meleğim ol
Susadıkça bana elinden su ver
Ben kölen olayım, sahibim sen ol
Yanında olmasın, kalbinde yer ver
Ben kölen olayım, sahibim sen ol
Yanında olmasın, kalbinde yer ver
Yanında olmasın, kalbinde yer ver
Yanında olmasın, kalbinde yer ver