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7/24 Dinle Her Şey Yalan

Her Şey Yalan Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Her Şey Yalan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Her Şey Yalan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Şey Yalan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Her Şey Yalan

  • Kalpsiz

  • Böyle Ayrılık Olmaz

  • Hava Nasıl Oralarda

  • Her Şey Yalan

  • Kaybolan Sabahlar

  • Seninle Yaşamak İstemiyorum

  • Unuttum Bilsin

  • Çırak Aranıyor

  • Ağlama Gözlerim

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