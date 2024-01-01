Kar Tanesi Gökten oynaya oynaya yağar kar tanesi Düşer sessiz sessiz döne döne kar tanesi Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz Hava çok ayaz çok ayaz çok ayaz üşüyorum *** Dön gel dön gel artık dn gel dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum Gel gel dön gel artık dön gel dön gel artık Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum *** Gökten damlaya damlaya yağar damlacıklar Düşer döne döne tane tane damlacıklar Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz Hava çok ayaz çok ayaz çok ayaz üşüyorum *** Dön gel dön gel artık dn gel dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum Gel gel dön gel artık dön gel dön gel artık Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum

Belalım Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin Prangalarca boynuma taktığım sensin Dağ gölleri gibi gibi hasret çektiğim Her gece uyku diye yattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım *** Gün değmemiş ormanlarda gittiğim sensin Ömrüme ömür diye kattığım sensin Deli deli boranlarda aç denizlerde Teninin tuzunu canım tattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım *** Damga damga göğsüme vurduğum sensin Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin Yer nerede gök nerede ben neredeyim Diye diye sınırlara geldiğim sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım

Dertli Mektup Yine deşti yüreğimi kanıyor Dertli mektup geldi bana evimden Gurbetteyim elden bir şey gelmiyor Dertli mektup vurdu beni derinden Gurbetteyim elden bir şey gelmiyor Dertli mektup vurdu beni derinden *** Anam yavrum deyip hasret çekermiş Babam yumruk yumruk yaşlar dökermiş Alın yazım gurbet pençesindeymiş Dertli mektup vurdu beni derinden Alın yazım gurbet pençesindeymiş Dertli mektup vurdu beni derinden *** Bir ümitle düşmedim mi yollara Rahat huzur bulmak için onlara Her satırı açtı bağrımda yara Dertli mektup vurdu beni derinden Her satırı açtı bağrımda yara Dertli mektup vurdu beni derinden *** Anam yavrum deyip hasret çekermiş Babam yumruk yumruk yaşlar dökermiş Alın yazım gurbet pençesindeymiş Dertli mektup vurdu beni derinden Alın yazım gurbet pençesindeymiş Dertli mektup vurdu beni derinden *** Dertli mektup vurdu beni derinden