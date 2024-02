Göz göze geldiğimiz an Bir çığlk kopar içimden Seni düşündüğüm zaman Bir sızı başlar içimde *** Göz göze geldiğimiz an Bir çığlk kopar içimden Seni düşündüğüm zaman Bir sızı başlar kalbimde *** Kara gözler, kara gözler Yüreğime doldu keder Kara gözler, kara gözler Sarhoş eder, başım döner *** Kara gözler, kara gözler Yüreğime doldu keder Kara gözler, kara gözler Sarhoş eder, başım döner *** Bu güzel benim olmalı Kalbini nasıl çalmalı? Aklımı başımdan aldı Bu derde çare bulmalı *** Bu güzel benim olmalı Kalbini nasıl çalmalı? Aklımı başımdan aldı Bu derde çare bulmalı *** Kara gözler, kara gözler Yüreğime doldu keder Kara gözler, kara gözler Sarhoş eder, başım döner *** Kara gözler, kara gözler Yüreğime doldu keder Kara gözler, kara gözler Sarhoş eder, başım döner

Bitti, tükendi her şey Bu sevgi de yok oldu Çok sevdalar yaşadım Sonu ayrılık oldu *** Nerde kalpsiz biri varsa Gelip de beni buldu Nerde kalpsiz biri varsa Gelip de beni buldu *** Yine olan bana oldu Yine yanan ben oldum Sen de bırakıp gittin Yanlız kalan ben oldum *** Bu kadar çok severken ne oldu? Mutluluk yerine hasretin doğdu Özledim, çok sevdim Yine yanan ben oldum *** Sevmek böyle ise eğer Kim dayanır bu kadar? Kimi sevse bu gönlüm Kendi kendini yakar *** Her sevginin sonrasında İçimden bir şey kopar Her ayrılık sonrasında İçimden bir şey kopar *** Bu kadar çok severken ne oldu? Mutluluk yerine hasretin doğdu Özledim, çok sevdim Yine yanan ben oldum

Sonuna kadar geldik aşkın Kavuşamadım ben sana Yetişemedim ben sana Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Bekledim inan seni her gün Dayananamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmadı artık Her yokluğunda *** Aylar geçse de yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam Aylar geçse de yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Bekledim inan seni her gün Dayanamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmdı artık Her yokluğunda *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam