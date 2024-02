Kara Gözlüm Nazar değdi sevgimize Göze geldik biz göze Yaşanacak bu dünyayı Zehir ettiler bize *** Sırtımızdan vurdular Bize tuzak kurdular Bu aşka acımayıp Seni benden aldılar *** Kara gözlü güzelim Bir delilik edelim Kimsenin bilmediği Bir yerlere gidelim *** Kara gözlü güzelim Bir delilik edelim Kimsenin bilmediği Bir yerlere gidelim *** Buna dağlar dayanmaz Buna yürek dayanmaz Sana olan hasrete İnan bu can dayanmaz *** Sırtımızdan vurdular Bize tuzak kurdular Bu aşka acımayıp Seni benden aldılar *** Kara gözlü güzelim Bir delilik edelim Kimsenin bilmediği Bir yerlere gidelim *** Kara gözlü güzelim Bir delilik edelim Kimsenin bilmediği Bir yerlere gidelim

Bozulma Dostum Açlıktan ölsen de helal paradan Vazgeçip harama uzanma dostum Korkma, güç verir Allah'ım sana Zorluklardan yılma, usanma dostum Korkma, güç verir Allah'ım sana Zorluklardan yılma, usanma dostum *** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dostum *** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dostum Boşuna yük edip taşıma dostum *** Beşeri zevklerin sihrine kanma Şehvetin izinde olma dostum Çağdaşlık, yenilik güzel şey ama Özünden ayrılıp bozulma dostum Çağdaşlık, yenilik güzel şey ama Özünden ayrılıp bozulma dostum *** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dostum *** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dostum Boşuna yük edip taşıma dostum **** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dost

Harran Ovası Bahtımız açıldı suyumuz geldi Toprak bereketli gök yedi renkli Keyfi yerinde sesi ahenki Keyfi yerinde sesi ahenki *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası *** Bire kesin Allah binlerce versin (Amana elhamdülillah) Şenlensin çocuklar okullar gelsin (Amana elhamdülillah) Unutma ilimde dünyada ilk'sin *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası *** Harranda doyulmaz güneş'e ay'a Oğuldur ne sıfat yükselir haya İstemem karışsın politikaya İstemem karışsın politikaya *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası *** Bire kesin Allah binlerce versin (Amana elhamdülillah) Şenlensin çocuklar okullar gelsin (Amana elhamdülillah) Unutma ilimde dünyada ilk'sin *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası

Mil Çekmişler Mil çekmişler sanki şu gözlerime Görüyorum ama görmez gibiyim Etrafımda dönen her kahpeliği Biliyorum ama bilmez gibiyim *** Etrafımda dönen her kahpeliği Biliyorum ama bilmez gibiyim *** Sed kurdular yollarıma geçemiyorum Dağ oldular önüme aşamıyorum Girdabında boğuldum yalan dünyanın Çırpınsam da boşa çıkamıyorum *** Sed kurdular yollarıma geçemiyorum Dağ oldular önüme aşamıyorum Girdabında boğuldum yalan dünyanın Çırpınsam da boşa çıkamıyorum Çırpınsam da boşa çıkamıyorum *** Mil çekmişler sanki şu gözlerime Görüyorum ama görmez gibiyim Etrafımda dönen her kahpeliği Biliyorum ama bilmez gibiyim *** Ardımda düşmanım yüze güleni İnsanın insana düşman edeni Şerefi namusu bir hiç bileni Biliyorum ama bilmez gibiyim *** Şerefi namusu bir hiç bileni Biliyorum ama bilmez gibiyim *** Sed kurdular yollarıma geçemiyorum Dağ oldular önüme aşamıyorum Girdabında boğuldum yalan dünyanın Çırpınsam da boşa çıkamıyorum *** Sed kurdular yollarıma geçemiyorum Dağ oldular önüme aşamıyorum Girdabında boğuldum yalan dünyanın Çırpınsam da boşa çıkamıyorum Çırpınsam da boşa çıkamıyorum

Saldır Moruk Sana da yakışmaz mı mersolar yatlar katlar Kültürün güzelliğin en kralını katlar Çalış moruk gayret et zulalar birbir patlar Ne hallere getirdi bizi terso aşklar *** Sana da yakışmaz mı mersolar yatlar katlar Kültürün güzelliğin en kralını katlar Çalış moruk gayret et zulalar birbir patlar Ne hallere getirdi bizi terso aşklar *** Saldır moruk saldır parayı bulacaksın Saldırmaya devam et çok zengin olacaksın Adam olmaz diyenlere parmak ısırtacaksın Böyle terso yaşanmaz sen de kurtulacaksın *** Saldır moruk saldır Parayı bulacaksın Saldırmaya devam et Çok zengin olacaksın *** Adam olmaz diyenlere Parmak ısırtacaksın Böyle terso yaşanmaz Sen de kurtulacaksın *** Çekilir mi bu yaşta terso zorlu bir hayat Senin de hakkın moruk eğlenmek huzur rahat Çalışmadan yaşamak sakat moruk çok sakat Eskiden böyle miydi şimdi işler çok kesat *** Çekilir mi bu yaşta terso zorlu bir hayat Senin de hakkın moruk eğlenmek huzur rahat Çalışmadan yaşamak sakat moruk çok sakat Eskiden böyle miydi şimdi işler çok kesat *** Saldır moruk saldır parayı bulacaksın Saldırmaya devam et çok zengin olacaksın Adam olmaz diyenlere parmak ısırtacaksın Böyle terso yaşanmaz sen de kurtulacaksın *** Saldır moruk saldır Parayı bulacaksın Saldırmaya devam et Çok zengin olacaksın *** Adam olmaz diyenlere Parmak ısırtacaksın Böyle terso yaşanmaz Sen de kurtulacaksın *** Saldır moruk saldır Saldır moruk saldır Saldır

Satılacak Adam Mıyım? Ben bu hayat hazarında Satılacak adam mıydım Eskimiş bir mendil gibi Atılacak adam mıydım Eskimiş bir mendil gibi Atılacak adam mıydım *** Ne anladım ben aşkından Can mı verdin sen canından Be vicdansız ben sırtımdan Vurulacak adam mıydım *** Alana bak şu olana Nasıl kandım bu yalana Senin gibi bir yılana Sarılacak adam mıydım Senin gibi bir zalime Sarılacak adam mıydım *** Yaşıyorken demir gibi Çoşuyorken nehir gibi Ateşlerde kömür gibi Yakılacak adam mıydım Ateşlerde kömür gibi Yakılacak adam mıydım *** Ne anladım ben aşkından Can mı verdin sen canından Be vicdansız ben sırtımdan Vurulacak adam mıydım *** Alana bak şu olana Nasıl kandım bu yalana Senin gibi bir yılana Sarılacak adam mıydım Senin gibi bir yılana Sarılacak adam mıydım

Sevgisiz Yaşamak Albümler utanır yalnızlığımdan Bıktım usandım bu şansszılığımdan Ölüpte kurtulmak geçer aklımdan Ölüpte kurtulmak geçer aklımdan *** Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil Yaşamak bir canı taşımak değil Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil Yaşamak bir canı taşımak değil *** Kaç kere kendimi vurmak istedim Kaç kere canıma kıymak istedim Yalnız yaşamayı öğrenemedim *** Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil Yaşamak bir canı taşımak değil Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil Yaşamak bir canı taşımak değil *** Yakar yüreğimi bu acı özlem Mutlu değilim ki, ben nasıl gülem Ne zaman bitecek bu benim çilem Ne zaman bitecek bu benim çilem *** Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil Yaşamak bir canı taşımak değil Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil Yaşamak bir canı taşımak değil *** Kaç kere kendimi vurmak istedim Kaç kere canıma kıymak istedim Yalnız yaşamayı öğrenemedim *** Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil Yaşamak bir canı taşımak değil Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil Yaşamak bir canı taşımak değil *** Kaç kere kendimi vurmak istedim Kaç kere canıma kıymak istedim Yalnız yaşamayı öğrenemedim Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil

İkimizin Yerine Sevdim çok sevdim Tanıdım aşkın en saf halini Kokladım gecelerce Bıraktığın eşyayı, boş evi *** Uzanamadı elim telefona Defalarca gidip geldi Yenik düştüm kendime Göre göre *** Gurur sandiğim aslında Ümitsizliğimdi Anladım temelli gittiğini Haklıydın üstelik Suç benimdi *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine *** Bilirsin aslında adaletsizliğini İstemezsin hani sen de bittiğini Ama kendinden yanadır ya hep yürek Feda edip aşkı, korur ya kendini *** Yenik düştüm kendime Göre göre *** Gurur sandiğim aslında Ümitsizliğimdi Anladım temelli gittiğini Haklıydın üstelik Suç benimdi *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine