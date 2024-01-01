-
Nazar değdi sevgimize
Göze geldik biz göze
Yaşanacak bu dünyayı
Zehir ettiler bize
***
Sırtımızdan vurdular
Bize tuzak kurdular
Bu aşka acımayıp
Seni benden aldılar
***
Kara gözlü güzelim
Bir delilik edelim
Kimsenin bilmediği
Bir yerlere gidelim
***
Kara gözlü güzelim
Bir delilik edelim
Kimsenin bilmediği
Bir yerlere gidelim
***
Buna dağlar dayanmaz
Buna yürek dayanmaz
Sana olan hasrete
İnan bu can dayanmaz
***
Sırtımızdan vurdular
Bize tuzak kurdular
Bu aşka acımayıp
Seni benden aldılar
***
Kara gözlü güzelim
Bir delilik edelim
Kimsenin bilmediği
Bir yerlere gidelim
***
Kara gözlü güzelim
Bir delilik edelim
Kimsenin bilmediği
Bir yerlere gidelim
-
Açlıktan ölsen de helal paradan
Vazgeçip harama uzanma dostum
Korkma, güç verir Allah'ım sana
Zorluklardan yılma, usanma dostum
Korkma, güç verir Allah'ım sana
Zorluklardan yılma, usanma dostum
***
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dostum
***
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dostum
Boşuna yük edip taşıma dostum
***
Beşeri zevklerin sihrine kanma
Şehvetin izinde olma dostum
Çağdaşlık, yenilik güzel şey ama
Özünden ayrılıp bozulma dostum
Çağdaşlık, yenilik güzel şey ama
Özünden ayrılıp bozulma dostum
***
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dostum
***
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dostum
Boşuna yük edip taşıma dostum
****
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dost
-
Bahtımız açıldı suyumuz geldi
Toprak bereketli gök yedi renkli
Keyfi yerinde sesi ahenki
Keyfi yerinde sesi ahenki
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
***
Bire kesin Allah binlerce versin
(Amana elhamdülillah)
Şenlensin çocuklar okullar gelsin
(Amana elhamdülillah)
Unutma ilimde dünyada ilk'sin
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
***
Harranda doyulmaz güneş'e ay'a
Oğuldur ne sıfat yükselir haya
İstemem karışsın politikaya
İstemem karışsın politikaya
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
***
Bire kesin Allah binlerce versin
(Amana elhamdülillah)
Şenlensin çocuklar okullar gelsin
(Amana elhamdülillah)
Unutma ilimde dünyada ilk'sin
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
-
Mil çekmişler sanki şu gözlerime
Görüyorum ama görmez gibiyim
Etrafımda dönen her kahpeliği
Biliyorum ama bilmez gibiyim
***
Etrafımda dönen her kahpeliği
Biliyorum ama bilmez gibiyim
***
Sed kurdular yollarıma geçemiyorum
Dağ oldular önüme aşamıyorum
Girdabında boğuldum yalan dünyanın
Çırpınsam da boşa çıkamıyorum
***
Sed kurdular yollarıma geçemiyorum
Dağ oldular önüme aşamıyorum
Girdabında boğuldum yalan dünyanın
Çırpınsam da boşa çıkamıyorum
Çırpınsam da boşa çıkamıyorum
***
Mil çekmişler sanki şu gözlerime
Görüyorum ama görmez gibiyim
Etrafımda dönen her kahpeliği
Biliyorum ama bilmez gibiyim
***
Ardımda düşmanım yüze güleni
İnsanın insana düşman edeni
Şerefi namusu bir hiç bileni
Biliyorum ama bilmez gibiyim
***
Şerefi namusu bir hiç bileni
Biliyorum ama bilmez gibiyim
***
Sed kurdular yollarıma geçemiyorum
Dağ oldular önüme aşamıyorum
Girdabında boğuldum yalan dünyanın
Çırpınsam da boşa çıkamıyorum
***
Sed kurdular yollarıma geçemiyorum
Dağ oldular önüme aşamıyorum
Girdabında boğuldum yalan dünyanın
Çırpınsam da boşa çıkamıyorum
Çırpınsam da boşa çıkamıyorum
-
Sana da yakışmaz mı mersolar yatlar katlar
Kültürün güzelliğin en kralını katlar
Çalış moruk gayret et zulalar birbir patlar
Ne hallere getirdi bizi terso aşklar
***
Sana da yakışmaz mı mersolar yatlar katlar
Kültürün güzelliğin en kralını katlar
Çalış moruk gayret et zulalar birbir patlar
Ne hallere getirdi bizi terso aşklar
***
Saldır moruk saldır parayı bulacaksın
Saldırmaya devam et çok zengin olacaksın
Adam olmaz diyenlere parmak ısırtacaksın
Böyle terso yaşanmaz sen de kurtulacaksın
***
Saldır moruk saldır
Parayı bulacaksın
Saldırmaya devam et
Çok zengin olacaksın
***
Adam olmaz diyenlere
Parmak ısırtacaksın
Böyle terso yaşanmaz
Sen de kurtulacaksın
***
Çekilir mi bu yaşta terso zorlu bir hayat
Senin de hakkın moruk eğlenmek huzur rahat
Çalışmadan yaşamak sakat moruk çok sakat
Eskiden böyle miydi şimdi işler çok kesat
***
Çekilir mi bu yaşta terso zorlu bir hayat
Senin de hakkın moruk eğlenmek huzur rahat
Çalışmadan yaşamak sakat moruk çok sakat
Eskiden böyle miydi şimdi işler çok kesat
***
Saldır moruk saldır parayı bulacaksın
Saldırmaya devam et çok zengin olacaksın
Adam olmaz diyenlere parmak ısırtacaksın
Böyle terso yaşanmaz sen de kurtulacaksın
***
Saldır moruk saldır
Parayı bulacaksın
Saldırmaya devam et
Çok zengin olacaksın
***
Adam olmaz diyenlere
Parmak ısırtacaksın
Böyle terso yaşanmaz
Sen de kurtulacaksın
***
Saldır moruk saldır
Saldır moruk saldır
Saldır
-
Ben bu hayat hazarında
Satılacak adam mıydım
Eskimiş bir mendil gibi
Atılacak adam mıydım
Eskimiş bir mendil gibi
Atılacak adam mıydım
***
Ne anladım ben aşkından
Can mı verdin sen canından
Be vicdansız ben sırtımdan
Vurulacak adam mıydım
***
Alana bak şu olana
Nasıl kandım bu yalana
Senin gibi bir yılana
Sarılacak adam mıydım
Senin gibi bir zalime
Sarılacak adam mıydım
***
Yaşıyorken demir gibi
Çoşuyorken nehir gibi
Ateşlerde kömür gibi
Yakılacak adam mıydım
Ateşlerde kömür gibi
Yakılacak adam mıydım
***
Ne anladım ben aşkından
Can mı verdin sen canından
Be vicdansız ben sırtımdan
Vurulacak adam mıydım
***
Alana bak şu olana
Nasıl kandım bu yalana
Senin gibi bir yılana
Sarılacak adam mıydım
Senin gibi bir yılana
Sarılacak adam mıydım
-
Albümler utanır yalnızlığımdan
Bıktım usandım bu şansszılığımdan
Ölüpte kurtulmak geçer aklımdan
Ölüpte kurtulmak geçer aklımdan
***
Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil
Yaşamak bir canı taşımak değil
Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil
Yaşamak bir canı taşımak değil
***
Kaç kere kendimi vurmak istedim
Kaç kere canıma kıymak istedim
Yalnız yaşamayı öğrenemedim
***
Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil
Yaşamak bir canı taşımak değil
Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil
Yaşamak bir canı taşımak değil
***
Yakar yüreğimi bu acı özlem
Mutlu değilim ki, ben nasıl gülem
Ne zaman bitecek bu benim çilem
Ne zaman bitecek bu benim çilem
***
Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil
Yaşamak bir canı taşımak değil
Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil
Yaşamak bir canı taşımak değil
***
Kaç kere kendimi vurmak istedim
Kaç kere canıma kıymak istedim
Yalnız yaşamayı öğrenemedim
***
Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil
Yaşamak bir canı taşımak değil
Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil
Yaşamak bir canı taşımak değil
***
Kaç kere kendimi vurmak istedim
Kaç kere canıma kıymak istedim
Yalnız yaşamayı öğrenemedim
Sevgisiz yaşamak, yaşamak değil
-
Sevdim çok sevdim
Tanıdım aşkın en saf halini
Kokladım gecelerce
Bıraktığın eşyayı, boş evi
***
Uzanamadı elim telefona
Defalarca gidip geldi
Yenik düştüm kendime
Göre göre
***
Gurur sandiğim aslında
Ümitsizliğimdi
Anladım temelli gittiğini
Haklıydın üstelik
Suç benimdi
***
Sen üzülme gülüm incinme
Canımın içi iki gözüm sakın küsme
Bana hediye bırak butün kederleri
Ben ağlarım ikimizin yerine
***
Sen üzülme gülüm incinme
Canımın içi iki gözüm sakın küsme
Bana hediye bırak butün kederleri
Ben ağlarım ikimizin yerine
***
Bilirsin aslında adaletsizliğini
İstemezsin hani sen de bittiğini
Ama kendinden yanadır ya hep yürek
Feda edip aşkı, korur ya kendini
***
Yenik düştüm kendime
Göre göre
***
Gurur sandiğim aslında
Ümitsizliğimdi
Anladım temelli gittiğini
Haklıydın üstelik
Suç benimdi
***
Sen üzülme gülüm incinme
Canımın içi iki gözüm sakın küsme
Bana hediye bırak butün kederleri
Ben ağlarım ikimizin yerine
***
Sen üzülme gülüm incinme
Canımın içi iki gözüm sakın küsme
Bana hediye bırak butün kederleri
Ben ağlarım ikimizin yerine
***
Sen üzülme gülüm incinme
Canımın içi iki gözüm sakın küsme
Bana hediye bırak butün kederleri
Ben ağlarım ikimizin yerine
-
Bugün ayın ışığı ey
Elinde bal kaşığı ey
Yine nerden geliyon da
Mehlenin yakışığı
Yine nerden geliyon da
Mehlenin yakışığı
***
Vay nerdesin nerdesin
Kaldır camın perdesin
Diyeceğim çok ama da
Pek kalabalık yerdesin
Diyeceğim çok ama da ey
Pek kalabalık yerdesin
***
Karşıdan geçti gelin
Elinde testi gelin
Salın boyun göreyim de
Gençliğim geçti gelin
Salın boyun göreyim de
Gençliğim geçti gelin
***
Vay nerdesin nerdesin
Kaldır camın perdesin
Diyeceğim çok ama da ey
Pek kalabalık yerdesin
Diyeceğim çok ama da ey
Pek kalabalık yerdesin