Karakaş Gözlerin Elmas Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Karakaş Gözlerin Elmas şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Karakaş Gözlerin Elmas şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karakaş Gözlerin Elmas sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Karakaş Gözlerin Elmas
Tüm Şarkıları
-
Kara kaş, gözlerin de elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olur, kimseler almaz
Annene bak, gör hâlini
***
Gel güzelim, beni, beni yakma
Seni seven şu kalbi yıkma
Allah dahi kalpleri yıkmaz
Öldürücü gözle bakma
***
Gel güzelim, beni, beni yakma
Seni seven şu kalbi yıkma
Allah dahi kalpleri yıkmaz
Öldürücü gözle bakma
***
Her can söyler hakiki sözü
Geçti bahar, getirdik yazı
Bir gün olur, zalimin kızı
Öldürücü gözle bakma
***
Gel güzelim, beni, beni yakma
Seni seven şu kalbi yıkma
Allah dahi kalpleri yıkmaz
Öldürücü gözle bakma
***
Gel güzelim, beni, beni yakma
Seni seven şu kalbi yıkma
Allah dahi kalpleri yıkmaz
Öldürücü gözle bakma