-
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
Ne bilsin alemde ne mevsimidir
***
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
Ne bilsin alemde ne mevsimidir
***
Dünya bir yana o hayal bir yana
Bir meşaledir pervaneyim ona
Dünya bir yana o hayal bir yana
Bir meşaledir pervaneyim ona
Altında bir ömür geze dolana
Ağladığım yer penceresi midir
Ağladığım yer penceresi midir
***
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
Ne bilsin alemde ne mevsimidir
***
Bir köşeye mahsun çekilen için
Yemeden içmeden kesilen için
Sensiz uykuyu haram bilen için
Ayrılık ölümün diğer ismidir
***
Bir köşeye mahsun çekilen için
Yemeden içmeden kesilen için
Sensiz uykuyu haram bilen için
Ayrılık ölümün diğer ismidir
***
Dünya bir yana o hayal bir yana
Bir meşaledir pervaneyim ona
Dünya bir yana o hayal bir yana
Bir meşaledir pervaneyim ona
Altında bir ömür geze dolana
Ağladığım yer penceresi midir
Ağladığım yer penceresi midir
***
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
Ne bilsin alemde ne mevsimidir
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
-
Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aramadım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar
***
Unuttum geçmişler
Unuttum o günleri
Eski sevgilileri
***
Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aramadım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar
-
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
***
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
-
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Aşk der geçerdin
Gel de şimdi gör
Boş der gülerdin
Sev de neymiş gör
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Aşk der geçerdin
Gel de şimdi gör
Boş der gülerdin
Sev de neymiş gör
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
-
Sen benimsin benim biricik sevgilim
Senden ayrı olsam senden uzak olsam
Geçmez günlerim
Seni görünce ben doğdum sanki yeniden
Öyle yalnızdım öyle uzaktım ben sevgiden
***
Sensiz yaşamam sensiz yaşamam
Bundan sonra sen her şeyimsin benim
Sensiz yaşamam sensiz yaşamam
Sen benimsin sen sevgilimsin
***
Güneşten daha sıcak senin tatlı bakışın
Ağlıyorsam eğer inan bunlar hep
Sevinç gözyaşım
Seni görünce ben doğdum sanki yeniden
Öyle yalnızdım öyle uzaktım ben sevgiden
***
Sensiz yaşamam sensiz yaşamam
Bundan sonra sen her şeyimsin benim
Sensiz yaşamam sensiz yaşamam
Sen benimsin sen sevgilimsin
-
Bana olmaz bu dediler
Seni hiç beğenmediler
Suçumuz sevişmekmiş
İllede vermediler
İşsiz güçsüz derbeder
Seni hemen terkeder
Birini bulur gider
Bilsen ah neler dediler
Kim dinler kim dinler sizi
Sevmişiz birbirimizi
Bırakın rahat ne olur ikimizi
Kim dinler kim dinler sizi
Kıskanmayın sevgimizi
Kim dinler kim dinler kim dinler sizi
Kim dinler kim dinler sizi
Sevmişiz birbirimizi
Bırakın rahat ne olur ikimizi
Kim dinler kim dinler sizi
Kıskanmayın sevgimizi
Kim dinler kim dinler kim dinler sizi
Bana neler ettiler
Üstümden kitlediler
Kaçarım dedimse de
Yinede vermediler
Aldırmam kime ne söylerse
Düğün bayram hergün bize
İbret olsun hepinize
Koşun sevdiğinize
Kim dinler kim dinler sizi
Sevmişiz birbirimizi
Bırakın rahat ne olur ikimizi
Kim dinler kim dinler sizi
Kıskanmayın sevgimizi
Kim dinler kim dinler kim dinler sizi
Kim dinler kim dinler sizi
Sevmişiz birbirimizi
Bırakın rahat ne olur ikimizi
Kim dinler kim dinler sizi
Kıskanmayın sevgimizi
Kim dinler kim dinler kim dinler sizi
-
Sanma herkes senden daha mutludur
Kaybedenler hep umutludur
"Nasip buymuş" diyerek, bilerek bilmeyerek
Durma, yolcu yolunda gerek
Bak sağına soluna, sevenler var
Sevgiyi bir kuruşa verenler var
"Hayat buymuş" diyerek, çek yükünü gülerek
Durma, yolcu yolunda gerek
Ah, böyle gider başından sonuna dek
Ah, hiç bilinmez ner'de nasıl bitecek
Ah, böyle gider başından sonuna dek
Ah, hiç bilinmez ner'de nasıl bitecek
Sanma herkes senden daha mutludur
Kaybedenler hep umutludur
"Nasip buymuş" diyerek, bilerek bilmeyerek
Durma, yolcu yolunda gerek
Bak sağına soluna, sevenler var
Sevgiyi bir kuruşa verenler var
"Hayat buymuş" diyerek, çek yükünü gülerek
Durma, yolcu yolunda gerek
Ah, böyle gider başından sonuna dek
Ah, hiç bilinmez ner'de nasıl bitecek
Ah, böyle gider başından sonuna dek
Ah, hiç bilinmez ner'de nasıl bitecek
-
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Giderken düşündü mü?
Ne kadar sevinçliydi
Başka sevgili bulmuştu
Sanki çılgın gibiydi
Sanki çılgın gibiydi
Giderken düşündü mü?
Ne kadar sevinçliydi
Başka sevgili bulmuştu
Sanki çılgın gibiydi
Sanki çılgın gibiydi
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Kalbimin damgasını
Vurmuşum ben aşkıma
Bana nasılsa dönecek
Gitse de başkasına
Gitse de başkasına
Kalbimin damgasını
Vurmuşum ben aşkıma
Bana nasılsa dönecek
Gitse de başkasına
Gitse de başkasına
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
-
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Aşk der geçerdin
Gel de şimdi gör
Boş der gülerdin
Sev de neymiş gör
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Aşk der geçerdin
Gel de şimdi gör
Boş der gülerdin
Sev de neymiş gör
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
-
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
***
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
-
Son saatim çok erken
Çalsın istemiyorum
Beni dostlar yaşarken
Alsın istemiyorum
Beni dostlar yaşarken
Alsın istemiyorum
Ölümümde sonumda
Yalnızlığım ruhumda
Gözlerim yanan mumda
Kalsın istemiyorum
Ölümümde sonumda
Yalnızlığım ruhumda
Gözlerim yanan mumda
Kalsın istemiyorum
Son saatim çok erken
Çalsın istemiyorum
Beni dostlar yaşarken
Alsın istemiyorum
Beni dostlar yaşarken
Alsın istemiyorum
Ölümümde sonumda
Yalnızlığım ruhumda
Gözlerim yanan mumda
Kalsın istemiyorum
Ölümümde sonumda
Yalnızlığım ruhumda
Gözlerim yanan mumda
Kalsın istemiyorum
-
Ölüyordum hasretinden
Koştum geldim hep peşinden
Ne diller döktüm sana
Anlamadın mı anlamadın mı
Ölüyordum hasretinden
Koştum geldim hep peşinden
Ne diller döktüm sana
Anlamadın mı anlamadın mı
Sarıldım ellerine
Kapandım dizlerine
Seviyorum seni dedim
Anlamadın mı
Sarıldım ellerine
Kapandım dizlerine
Seviyorum seni dedim
Anlamadın mı
Allahıma yalvarayım
Daha başka ne yapayım
Kalbimi verdim sana
Anlamadın mı anlamadın mı
Allahıma yalvarayım
Daha başka ne yapayım
Kalbimi verdim sana
Anlamadın mı anlamadın mı
Sarıldım ellerine
Kapandım dizlerine
Seviyorum seni dedim
Anlamadın mı
Sarıldım ellerine
Kapandım dizlerine
Seviyorum seni dedim
Anlamadın mı
Sarıldım ellerine
Kapandım dizlerine
Seviyorum seni dedim
Anlamadın mı
-
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
Ahh sen ne dersen de
Ahh istemesende
Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez
Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
Ahh sen ne dersen de
Ahh istemesende
Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez
Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
Ahh sen ne dersen de
Ahh istemesende
Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez
Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
-
Uzaktan bakıyorsam
Aşkından kaçıyorsam anla biraz beni
Benden önce birisi görmüş, sevmişse seni
Hakkın yok, sevme beni
***
Uzaktan bakıyorsam
Aşkından kaçıyorsam anla biraz beni
Benden önce birisi görmüş, sevmişse seni
Hakkın yok, sevme beni
Hakkın yok sevmeye beni
***
Varsın bu aşk böyle kalsın
Sen içimde yaşayacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
***
Gizli, saklı, habersiz
Orada, burada sessiz geçen günlerimiz
Her zaman yaşanmayan
Bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz?
***
Gizli, saklı, habersiz
Orada, burada sessiz geçen günlerimiz
Her zaman yaşanmayan
Bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz?
Söyle nerde o sevgimiz?
***
Varsın bu aşk böyle kalsın
Sen içimde yaşayacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
***
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
-
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
***
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
-
sabahtan uğradım ben bir güzele
ala gözlerine sürmeler çekmiş
taramış zülfünü dökmüş bir yana
salıvermiş ince belin üstüne
bir hoş bir hoş durur eda naz gibi
arkasında saçı tel tel saz gibi
has bahçe içinde top nergis gibi
karalar mı geydin alın üstüne
alma alma yanakları al gibi
boyu uzar gider selvi dal gibi
seherde açılan gonca gül gibi
sandım kan damlamış karın üstüne
çıka çıka çıktım yoluna vardım
verdiği çevreyi koluma sardım
uğruna ölümü gözüme aldım
divanına durdum yolun üstüne