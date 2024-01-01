Kara Tren Çek, kara tren çek Ulaştır beni yâre Çek, kara tren çek Kalma dar vakitlere *** Çek, kara tren çek Ulaştır beni yâre Çek, kara tren çek Kalma dar vakitlere *** Akşam oldu, sevdiceğim Oturmuş bekler şimdi Kurmuş akşam sofrasını Yolumu gözler şimdi *** Akşam oldu, sevdiceğim Oturmuş bekler şimdi Kurmuş akşam sofrasını Yolumu gözler şimdi *** Çek, kara tren çek Ulaştır beni yâre Çek, kara tren çek Kalma dar vakitlere *** Çek, kara tren çek Ulaştır beni yâre Çek, kara tren çek Kalma dar vakitlere *** Git, kara tren git Düdüğünü çala çala Git, kara tren git Ulaştır beni yâre *** Git, kara tren git Düdüğünü çala çala Git, kara tren git Ulaştır beni yâre *** Akşam oldu, sevdiceğim Yolumu gözler şimdi Gitmez oldun kara tren Bekletme özler şimdi *** Akşam oldu, sevdiceğim Yolumu gözler şimdi Gitmez oldun kara tren Bekletme özler şimdi *** Git, kara tren git Düdüğünü çala çala Git, kara tren git Ulaştır beni yâre *** Git, kara tren git Düdüğünü çala çala Git, kara tren git Ulaştır beni yâre

Yolcu Arzusuz bindim yine Ayrılık katarına Arzusuz bindim yine Ayrılık katarına *** Ümitsiz bir yolcuyum Keder dolu yarınım Keder dolu yarınım *** Anladım dinmeyecek İçimdeki bu sızı Anladım dinmeyecek İçimdeki bu sızı *** Senin ne günahın var Ben doğuştan bahtsızım Senin ne günahın var Ben doğuştan bahtsızım Ben doğuştan bahtsızım *** Gidiyorum ardımdan Bana mendil sallama Gidiyorum ardımdan Bana mendil sallama *** Ölsem bile ne olur Benim için ağlama Benim için ağlama *** Ben dönüşü olmayan Bir yolun yolcusuyum Ben dönüşü olmayan Bir yolun yolcusuyum *** Hayat denen bu yükten İnan çok yorulmuşum Hayat denen bu yükten İnan çok yorulmuşum İnan çok yorulmuşum

Avuntu Umutlarım çölde bir nehir Sevdam gökteki yıldız Gözyaşlarım bir deniz olsa Bekleyeceğim *** Çölde bir nehir gibi Parlayan yıldız gibi Engin denizler gibi Özleyeceğim *** Suya hasret çöl Yıldızsız gece Yorgun kara bir deniz Benim, benim istekli Hasret bir beni *** Gelecek karanlık gölgelerini Bize doğru uzatmakta Umutlarım bir türküyle avunur belki *** (Ötme bülbül, ötme bülbül) (Ötme bülbül, ötme bülbül) (Derdi derde katma, bülbül) (Benim derdim bana yeter) (Bir dert de sen katma, bülbül) *** Bilirim, aşıksın güle (Bilirim, aşıksın güle) Bilirim, aşıksın güle Gülün halin' ya kim bile? Bizim bahçedeki güle El altı dolaşma, bülbül *** Ötme bülbül Ötme bülbül *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma, bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma, bülbül *** Bülbüllerin aslı mısın? (Bülbüllerin aslı mısın?) Bülbüllerin aslı mısın? Kafeslerde besli misin? Benim kadar yaslı mısın? El altı dolaşma, bülbül *** Ötme bülbül Ötme bülbül *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma, bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma, bülbül

Felek Bile Ağladı Uzun, uzun gemilere bindiler (bindiler) Uzak, uzak diyarlara gittiler (gittiler) Ne söyledi ne de veda ettiler (ettiler) Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı *** Yaprak, dalı sararmadan terk etti Söndü güneş ışığını yok etti Gitti giden bizleri de tüketti Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı *** Ne güzeldi yaşıyorduk beraber (beraber) Bazen neşe bazen olsa da keder (keder) Gelmez artık ne bir selam ne haber (ne haber) Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı *** Yaprak, dalı sararmadan terk etti Söndü güneş ışığını yok etti Gitti giden bizleri de tüketti Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı *** Böylesi bir ayrılık hiç olmadı Baktı, baktı felek bile ağladı

Gönül Dağı Gönül dağı yağmur yağmur, boran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Dil gizli gizli, dil gizli gizli Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Dil gizli gizli, dil gizli gizli *** Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçanın gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli

Eyvah Sabah sabah dertli dertli Garip gönlüm hep kederli Sabah, sabah dertli dertli Garip gönlüm hep kederli Şaşırdım yoluma, eyvah Deli oldum aşka düşeli *** Eyvah, eyvah Eyvah, eyvah Eyvah, eyvah Eyvah *** Şaşırdım yoluma, eyvah Deli oldum aşka düşeli Eyvah, eyvah Eyvah, eyvah Eyvah *** Lanet olsun bu sevdaya Saldı başımı belaya Lanet olsun bu sevdaya Saldı başımı belaya *** Gece gündüz ağlıyorum Gelmez olaydım dünyaya Eyvah, eyvah Eyvah, eyvah Eyvah, eyvah Eyvah *** Gece gündüz ağlıyorum Gelmez olaydım dünyaya Eyvah, eyvah Eyvah, eyvah Eyvah

Oy Tabip Kanadım değdi sevdaya Kanadım değdi sevdaya Yandım, yandım, uçamadım *** Aşk şarabın' doya, doya Yandım da içemedim Yandım da içemedim *** Aman tabip, şu yarayı Sar sarabilir isen Sevda ateşten bir gömlek Giy giyebilir isen Giy giyebilir isen *** Aman tabip, şu yarayı Sar sarabilir isen Sevda ateşten bir gömlek Giy giyebilir isen Giy giyebilir isen *** İçmişem, sarhoşam dünden İçmişem, sarhoşam dünden Bayram ederim bugünden *** Âşıkların köprüsünden Vardım da geçemedim Vardım da geçemedim *** Aman tabip, şu yarayı Sar sarabilir isen Sevda ateşten bir gömlek Giy giyebilir isen Giy giyebilir isen *** Aman tabip, şu yarayı Sar sarabilir isen Sevda ateşten bir gömlek Giy giyebilir isen Giy giyebilir isen *** Gel Mahsuni sinesine Gel Mahsuni sinesine Bugün bayram oldu yine *** Düştün güzeller içine Kendini seçemedin Kendini seçemedin *** Aman tabip, şu yarayı Sar sarabilir isen Sevda ateşten bir gömlek Giy giyebilir isen Giy giyebilir isen *** Yavrum tabip, şu yarayı Sar sarabilir isen Sevda ateşten bir gömlek Giy giyebilir isen Giy giyebilir isen

Şen Değil Gönlüm Şu diyarı gurbet elden, gurbet elden Şu diyarı gurbet elde, gurbet elden Şen değil gönlüm, şen değil Ya dost, ya dost *** Ah kimse bilmez halimden, bu halimden Ah şen değil gönlüm, şen değil Amman, amman Şen değil gönlüm, şen değil *** Sergerdar oldum gezerim, dost gezerim Of hem okuyup hem yazarım, dost yazarım *** Ah leyli ne har intizarım, amman amman Şen değil gönlüm, şen değil Of gece gündüz intizarım, amman amman Şen değil gönlüm, şen değil *** Ben cismimi yaktım nara, yaktım nara Ben cismimi yaktım nara, yaktım nara Gönlüm muradı efkara, ya dost ya dost Ah tecellim yok bahtım kara, bahtım kara Of şen değil gönlüm şen değil, amman amman Şen değil gönlüm, şen değil *** Mücrimiyem didem yaşı, didem yaşı Ah gamdan ayrılmadı başım, garip başım Of adillerden yedi daşı, gardaşı Şen değil gönlüm, şen değil Of cahillerden yedi daşı, gardaşı Şen değil gönlüm, şen değil