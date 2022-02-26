Sabrımın saçları aklarla doldu Ümitlerim soldu, karaya vurdu Geçti günler aylar seneler oldu Anladım ki artık dönmeyeceksin, dönmeyeceksin Anladım ki artık dönmeyeceksin *** Karşılıksız aşkın yüz karası Kim kimi bu kadar sevip beklemiş Aşkın soldurduğu güz sarısıyım Kim kime bu kadar sevgi beslemiş Kim kimi bu kadar sevip beklemiş Kim kimi bu kadar sevip beklemiş... *** Ne çağrımı duydun ne kalp ağrımı Anladım ki artık gelmeyeceksin Sana hasret nasıl yaşadığımı seni sevdiğimi Bilmeyeceksin, bilmeyeceksin Anladım ki artık dönmeyeceksin *** Karşılıksız aşkın yüz karası Kim kimi bu kadar sevip beklemiş Aşkın soldurduğu güz sarısıyım Kim kime bu kadar sevgi beslemiş Kim kimi bu kadar sevip beklemiş Kim kimi bu kadar sevip beklemiş...