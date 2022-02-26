Karşılıksız Aşk Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Karşılıksız Aşk
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Sabrımın saçları aklarla doldu
Ümitlerim soldu, karaya vurdu
Geçti günler aylar seneler oldu
Anladım ki artık dönmeyeceksin, dönmeyeceksin
Anladım ki artık dönmeyeceksin
***
Karşılıksız aşkın yüz karası
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
Aşkın soldurduğu güz sarısıyım
Kim kime bu kadar sevgi beslemiş
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş...
***
Ne çağrımı duydun ne kalp ağrımı
Anladım ki artık gelmeyeceksin
Sana hasret nasıl yaşadığımı seni sevdiğimi
Bilmeyeceksin, bilmeyeceksin
Anladım ki artık dönmeyeceksin
***
Karşılıksız aşkın yüz karası
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
Aşkın soldurduğu güz sarısıyım
Kim kime bu kadar sevgi beslemiş
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş...