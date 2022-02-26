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7/24 Dinle Batan Güneş (1978)

Batan Güneş (1978) Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Batan Güneş (1978) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Batan Güneş (1978) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Batan Güneş (1978) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Batan Güneş (1978)

  • Kaybolan Günler

  • Hatırlar mısın

  • Hayat Arkadaşı

  • Ne Senden Geçerim

  • Aklımı Başımdan Aldın

  • Aşkımı İnkar Ettin

  • Batan Güneş(Eski)

  • Bekledim Durdum

  • Garipler Çile Çeker

  • Kara Bahtım

  • Kaybolan Günler

  • Olur Mu Böyle

  • Sabır Duası

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