Batan Güneş (1978) Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Batan Güneş (1978)
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Kalbimde aşkın alevdir yanıyor
Sensiz perişan teselli bulmuyor
Ne haldeyim bilemezsin
Benden şefkat göremezsin göremezsin
***
Bu aşk böyle hiç devam eder mi
Sevenler söyle terk eder mi
Aşkı ayaklar altında ezer mi
***
Kaybolan günler gelecek mi geri
Sevgilim gittin düşünmedin beni
Sevmek mi zor, sevilmek mi
Ölmek mi zor, yaşamak mı gel bana sor
-
Hatırlar mısın ilk günümüzü?
Ellerin elimde titreşiyorduk
Hatırlar mısın ilk günümüzü?
Ellerin elimde titreşiyorduk
***
Gözlerin gönlüme aşkı sunarken
Suçluymuşuz gibi hep susuyorduk
Gözlerin gönlüme aşkı sunarken
Suçluymuşuz gibi hep susuyorduk
***
Bırak sen beni bende kalayım
Ben kendi dünyamda mutlu olayım
Bırak sen beni bende kalayım
Ben kendi dünyamda mutlu olayım
***
Bırak sen beni fayda yok benden
Ümidim kesildi kendi kendinden
Ümidim kesildi kendi kendinden
***
Hayat yok bize bu yaşantıdan
Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan
Hayat yok bize bu yaşantıdan
Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan
***
İstemem senin de boynun bükülsün
Bütün mutluluklar gönlüne dolsun
İstemem senin de boynun bükülsün
Bütün mutluluklar seninle dolsun
***
Ayrılık vakti geldi geçiyor
Acıyla kederle doldu gönlümüz
Ayrılık vakti geldi geçiyor
Acıyla kederle doldu gönlümüz
***
Görmeden dünyamı bir vefasız
Fırtınalar gibi geçti ömrümüz
Fırtınalar gibi geçti ömrümüz
Fırtınalar gibi geçti ömrümüz
Fırtınalar gibi geçti ömrümüz
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Bu dünyada mutluluk
Üç beş damla gözyaşı
Acı hatıralarım
Bana gönül yoldaşı
***
Bu dünyada mutluluk
Üç beş damla gözyaşı
Acı hatıralarım
Bana gönül yoldaşı
***
Bu benim kaderimmiş
Gönlüm oldu sır taşı
Bu benim kaderimmiş
Gönlüm oldu sır taşı
Aradım bulamadım ben hayat arkadaşı
***
Çok sevdim suç sayıldı
Hiç sevmedim kabahat
Bir his diyor ki bana
Çek git kendini arat
***
Çok sevdim suç sayıldı
Hiç sevmedim kabahat
Bir his diyor ki bana
Öl de kendini arat
***
Mutluluğu uzaktan
Seyir mi edeceğim?
Belki de gül yüzünü
Görmeden öleceğim
***
Mutluluğu uzaktan
Seyir mi edeceğim?
Belki de gül yüzünü
Görmeden öleceğim
***
Bu benim kaderimmiş
Gönlüm oldu sır taşı
Bu benim kaderimmiş
Gönlüm oldu sır taşı
Aradım bulamadım ben hayat arkadaşı
***
Çok sevdim suç sayıldı
Hiç sevmedim kabahat
Bir his diyor ki bana
Çek git kendini arat
***
Çok sevdim suç sayıldı
Hiç sevmedim kabahat
Bir his diyor ki bana
Öl de kendini arat
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Ne senden geçerim ne meyhaneden
Gönlümün farkı yok bir viraneden
Ne senden geçerim ne meyhaneden
Gönlümün farkı yok bir viraneden
***
Beni sarhoş eden meyhane değil ah
Sensiz halim beni perişan eden
Beni sarhoş eden meyhane değil ah
Sensiz gülüm beni perişan eden
***
Her akşam içmeden edemiyorum
"Gel otur karşımda iç" demiyorum
Her akşam içmeden edemiyorum
"Gel otur karşımda iç" demiyorum
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Öyle özledim ki memleketimi ah
Seni bırakıpta gidemiyorum
Öyle özledim ki canım anamı ah
Seni bırakıpta gidemiyorum
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