Kederliyim İçiyorum Kederliyim içiyorum gözyaşımı sile sile Kederliyim içiyorum gözyaşımı sile sile İçimdeki bu acıyı çekiyorum bile bile *** Ağlayan gözlere değil ağlatan kalbine sor Boşalan kadehe değil sarhoş eden aşka sor Boşalan kadehe değil sarhoş eden aşka sor *** Hasret kaldım özlüyorum dön bana sen bekliyorum Hasret kaldım özlüyorum dön bana sen bekliyorum Bu yazıyı ben yazmadım talihime küsüyorum *** Ağlayan gözlere değil ağlatan kalbine sor Boşalan kadehe değil sarhoş eden aşka sor Boşalan kadehe değil sarhoş eden aşka sor

Yanarım Bu günde geçti senden uzakta Umutlar ektim senle yarınlarıma O şarkıyı duymak acı veriyor Sessiz çığlıklar düşüyor dudaklarıma *** Yanlış zamanlarda yaşadık Yanlış oyunları oynadık Razıyım yasak aşkın günahlarına *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım *** Son damla düştü satırlarıma Zincir vuruldu sensiz umutlarıma Alışmak imkansız sensiz resimlere Bir dua olsun bu şarkı tüm sevenlere *** Yanlış zamanlarda yaşadık Yanlış oyunları oynadık Razıyım yasak aşkın günahlarına *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım

Nerede O Günler Nerde o günler, dostlarım nerde? Ne hale düştük tanrım kaderden gelenlerle Sandım ki hayat gider böyle ümitle Kimsem kalmadı dert kar oldu hep bende *** Sevdim diye nelere katlandım Hayat güzeldir diye aldandım Sevdim diye nelere katlandım Hayat güzeldir diye aldandım *** Sanki başka bir dünyada Yaşadım ömrümce aldatıldım Neydi sebep, sevilip sevmek mi? Bomboş ümitle ömrümce beklemek mi? *** Nerde o günler, dostlarım nerde? Ne hale düştüm tanrım kaderden gelenlerle Sandım ki hayat gider, böyle ümitle Kimsem kalmadı efkar oldum hep bende *** Sevdim diye nelere katlandım Hayat güzeldir diye aldandım Sevdim diye nelere katlandım Hayat güzeldir diye aldandım *** Sanki başka bir dünyada Yaşadım ömrümce aldatıldım Neydi sebep, sevilip sevmek mi? Bomboş ümitle ömrümce beklemek mi? *** Nerde o günler, dostlarım nerde? Ne hale düştüm tanrım kaderden gelenlerle Sandım ki hayat gider, böyle ümitle Kimsem kalmadı efkar oldum hep bende

Hayret Hayret nasıl geçti seneler unutamadım Sevdim seni delicesine kavuşamadım Sensiz zehir oldu geceler uyuyamadım *** Gün senle başladı dün senle bitti Dert senle başladı aşk senle gitti *** Yetti bu hasretin canıma yetti Bir gün bile sensiz yaşayamadım *** Bir ömür beklesem de Bana hiç dönmesen de Sevsen de, sevmesen de Umudum aşkım sende *** Sevsen de, sevmesen de Umudum aşkım sende *** Hayret nasıl geçti seneler unutamadım Sevdim seni delicesine kavuşamadım Sensiz zehir oldu geceler uyuyamadım *** Gün senle başladı dün senle bitti Dert senle başladı aşk senle gitti *** Yetti bu hasretin canıma yetti Bir gün bile sensiz yaşayamadım *** Bir ömür beklesem de Bana hiç dönmesen de Sevsen de, sevmesen de Umudum aşkım sende *** Sevsen de, sevmesen de Umudum aşkım sende

Sevda Yüklü Kervanlar Sevda yüklü kervanlar Senin kapından geçer Aşk şarabı içenler Senin derdine düşer Aşk şarabı içenler Senin derdine düşer *** Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Aşkın söyletir beni Feryat, feryat Dilin söyletir beni Feryat, feryat *** Aşkın ne zor şey imiş Düşmeden bilemedim Eller erdi murada Ben murada ermedim Eller erdi murada Ben murada ermedim *** Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Aşkın söyletir beni Feryat, feryat Dilin söyletir beni Feryat, feryat *** Aşkın söyletir beni Feryat, feryat *** Ey merhametsiz kadın Sen kimseye aşık olamazsın, amman, aman Olsan da kendine, benim gibi sadık bulamazsın Olsan da, benim gibi kendine sadık bulamazsın Amman, aman

Bekler Mi Yıllar Yüreğimde hаsret, özlem vаrken Ben sensiz аşkı yаşаrken nаsıl gülerim? Bekle bekle dinmez аcı, hаsretin gün bаşlаngıcı Nаsıl çekeyim? *** Seni deli gibi sevmek vаrken Senden аyrı her gece ben Yаnıyor, аğlıyorum Geceler, geceler, sensin geceler *** Yetti аrtık аyrılık zor, hаsreti sen gel bаnа sor Sevmek beni bu kаdаr mı sor? Yollаrındа engel mi vаr, gelemedin bir türlü yâr Beklemekle gelip geçti, bekler mi yıllаr? *** Yüreğimde hаsret, özlem vаrken Ben sensiz аşkı yаşаrken nаsıl gülerim? Bekle bekle dinmez аcı, hаsretin gün bаşlаngıcı Nаsıl çekeyim? *** Seni deli gibi sevmek vаrken Senden аyrı her gece ben Yаnıyor, аğlıyorum Geceler, geceler, sensin geceler *** Yetti аrtık аyrılık zor, hаsreti sen gel bаnа sor Sevmek beni bu kаdаr mı sor? Yollаrındа engel mi vаr, gelemedin bir türlü yâr Beklemekle gelip geçti, bekler mi yıllаr?

Gidelim Firuzhaneye El ele ver gidek Feruzhanaya El ele ver gidek Feruzhanaya Kurban olam seni de doğuran anaya Kurban olam seni de doğuran anaya Seni doğurdu başımı saldı belaya Seni doğurdu başımı saldı belaya *** Yeni duydum sevdalısan sevdalı Bu gönlümün sultanısan sultanı Yeni duydum sevdalısan sevdalı Bu gönlümün sultanısan sultanı *** Ne durursun yar karşımda ay gibi Ne durursun yar karşımda ay gibi Yanakları elma gibi nar gibi Yanakları elma gibi nar gibi Gel sarılak ikimiz bir can gibi Gel sarılak ikimiz bir can gibi *** Yeni duydum sevdalısan sevdalı Bu gönlümün sultanısan sultanı Yeni duydum sevdalısan sevdalı Bu gönlümün sultanısan sultanı