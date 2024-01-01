Kibar Kız Kibar kızın saçları sallanıyor Kibar kızın saçları sallanıyor Şeker yemiş dudakları ballanıyor Şeker yemiş dudakları ballanıyor *** Kibar kızın güzelliği dilleniyor Kibar kızın güzelliği dilleniyor Geliver, geliver, kibar yarim geliver Geliver, geliver, geliver, güzel yarim geliver *** Bu bahçadan, bu bahçaya yol gider Bu bahçadan, bu bahçaya yol gider Kibar kıza deste deste gül gider Kibar kıza deste deste gül gider *** Kibar kızı ben severim el nider Kibar kızı ben severim el nider Geliver, geliver, kibar yarim geliver Geliver, geliver, geliver kibar yarim geliver *** Şeker yemiş dudakları ballanıyor Şeker yemiş dudakları ballanıyor *** Kibar kızın güzelliği dilleniyor Kibar kızın güzelliği dilleniyor Geliver, geliver, güzel yarim geliver Geliver, geliver, geliver, kibar yarim geliver

Yaz Demedim Yaz demedim, kış demedim, eğlendim Yaz demedim, kış demedim, eğlendim Rakı içtim, şarap içtim, sallandım, a canım, sallandım Rakı içtim, şarap içtim, sallandım, a canım, sallandım *** Ağzım yandı, artık benden sevda pas Ağzım yandı, artık benden sevda pas Zira Urfa, eski hamam, eski tas, a canım, eski tas Zira dünya eski hamam, eski tas, a canım, eski tas *** Kız demedim, dul demedim, evlendim Kız demedim, dul demedim, evlendim Rakı içtim, şarap içtim, sallandım, a canım, sallandım Rakı içtim, şarap içtim, sallandım, a canım, sallandım *** Ağzım yandı, artık benden sevda pas Ağzım yandı, artık benden sevda pas Zira Urfa, eski hamam, eski tas, a canım, eski tas Zira dünya eski hamam, eski tas, a canım, eski tas

Ne Yazar Duydum ki vefasız, incinip küsmüş Kırılsa ne yazar kırılmasa ne Duydum ki vefasız, incinip küsmüş Kırılsa ne yazar kırılmasa ne *** Bir selam yollardı, onu da kesmiş Darılsa ne yazar, darılmasa ne Bir selam yollardı, onu da kesmiş Darılsa ne yazar, darılmasa ne *** Ben keder üretir dert yaratırım Alem'e ibrettir her bir satırım Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Benden uzak olsun ersin murada Dilerim sultanlar çıksın bahtına Benden uzak olsun ersin murada Dilerim sultanlar çıksın bahtına *** Layık olmadığı gönül tahtına Kurulsa ne yazar kurulmasa ne Layık olmadığı gönül tahtına Kurulsa ne yazar kurulmasa ne *** Ben keder üretir dert yaratırım Alem'e ibrettir her bir satırım Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Ben keder üretir dert yaratırım *** Benden uzak olsun ersin murada Dilerim sultanlar çıksın bahtına Layık olmadığı gönül tahtına Kurulsa ne yazar kurulmasa ne *** Ben keder üretir dert yaratırım Alem'e ibrettir her bir satırım Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Sorulsa ne yazar sorulmasa ne

Usta Çilesiz bir günüm olmadı gitti Bilmedim ömrümün suçu ne usta Allah'ın gücüne gider mi bilmem Verdiği bu candan ben bıktım usta *** Çilesiz bir günüm olmadı gitti Bilmedim ömrümün suçu ne usta Allah'ın gücüne gider mi bilmem Verdiği bu candan ben bıktım usta *** Mutluluk kapımı çalmadı gitti Dalımda bir yaprak görmedim usta Murat yalan imiş umutsa hayal Böyle yaşamaktan bıktım ben usta Bıktım ben usta Böyle yaşamaktan bıktım ben usta *** Mutluluk kapımı çalmadı gitti Dalımda bir yaprak görmedim usta Murat yalan imiş umutsa hayal Böyle yaşamaktan bıktım ben usta Bıktım ben usta Böyle yaşamaktan bıktım ben usta *** Bu kötü yazıma kader diyorlar Dertler zincirine vuruldum usta Gittiğim bu yolun dönüşü yoktur Hakkını helal et elveda usta *** Bu kötü yazıma kader diyorlar Dertler zincirine vuruldum usta Gittiğim bu yolun dönüşü yoktur Hakkını helal et elveda usta *** Mutluluk kapımı çalmadı gitti Dalımda bir yaprak görmedim usta Murat yalan imiş umutsa hayal Böyle yaşamaktan ben bıktım usta Ben bıktım usta Böyle yaşamaktan ben bıktım usta *** Mutluluk kapımı çalmadı gitti Dalımda bir yaprak görmedim usta Murat yalan imiş umutsa hayal Böyle yaşamaktan ben bıktım usta Ben bıktım usta Böyle yaşamaktan ben bıktım usta *** Çilesiz bir günüm olmadı gitti Bilmedim ömrümün suçu ne usta Allah'ın gücüne gider mi bilmem Verdiği bu candan ben bıktım usta *** Mutluluk kapımı çalmadı gitti Dalımda bir yaprak görmedim usta Murat yalan imiş umutsa hayal Böyle yaşamaktan bıktım ben usta Elveda usta Hoşçakal usta

Zalim Aldı Götürdü Hatıramı, anımı Damarımdan kanımı Tenimdeki canımı Zalim aldı götürdü *** Tenimdeki canımı Zalim aldı götürdü Zalim, zalim *** Dost bakışlı gözleri Sevda kokan sözleri Bana ait özleri Zalim aldı götürdü *** Yarınımı, dünümü Mutlu geçen günümü Gençliğimi, ömrümü Zalim aldı götürdü *** Yarınımı, dünümü Zalim aldı götürdü Zalim, zalim *** Bu yaptığı haklı mı? Sarhoş etti aklımı En gizlimi, saklımı Zalim aldı götürdü *** En gizlimi, saklımı Zalim aldı götürdü Zalim, zalim *** Dost bakışlı gözleri Sevda kokan sözleri Bana ait özleri Zalim aldı götürdü *** Yarınımı, dünümü Mutlu geçen günümü Gençliğimi, ömrümü Zalim aldı götürdü *** Yarınımı, dünümü Zalim aldı götürdü Zalim, zalim

Sevdim İşte Yine yandım bir çift göze Yine kandım bir gülüşe Yine yandım bir çift göze Yine kandım bir gülüşe Deli gönlüm uslanmadı Deli gönlüm uslanmadı Yine düştüm bir ateşe Yine düştüm bir ateşe Ne hasretler çekmiştim ben Ne yeminler etmiştim ben Ne hasretler çekmiştim ben Ne yeminler etmiştim ben Bir güzeli gördüm birden Bir güzeli gördüm birden Yine sevdim sevdim işte Ne hasretler çekmiştim ben Ne yeminler etmiştim ben Bir güzeli gördüm birden Bir güzeli gördüm birden Yine sevdim sevdim işte Sevdim işte Ne doymazmış gönlüm aşka Hep diyor ki bu bir başka Ne doymazmış gönlüm aşka Hep diyor ki bu bir başka Eyvah aynı bela başta Eyvah aynı bela başta Yine sevdim sevdim işte Yine sevdim sevdim işte Bakışından akar neşe Sanki benzer bir güneşe Bakışından akar neşe Sanki benzer bir güneşe Bu gönlümün aklı şaştı Bu gönlümün aklı şaştı Yine düştüm bir ateşe Bakışından akar neşe Sanki benzer bir güneşe Bu gönlümün aklı şaştı Bu gönlümün aklı şaştı Yine düştüm bir ateşe Sevdim işte

Yüreğimde Yangın Var Sen oldun beni böyle Boynu bükük bırakan Sen oldun merhamet et Acı banan *** İnsafa gel yetar artık İnsaf et, gel artık Ayıptır, günahtır Vicdana gel artık *** Sen gideli yüreğimde yangın var *** Sen gideli boynu bükük anılar *** Sen gideli yüreğimde yangın var *** Acılar, feryatlar duygular Acılar, feryatlar duygular *** Aşkın ile harab ettim kendimi Bir gün olsun dinlemedin derdimi Hasretinle alev alev yanarken Sen hep benden kaçıp gittin el gibi *** Gel sevgilim dön sevgilim dedikçe Sen hep benden kaçıp gittin el gibi Bu ayrıllk büktü benim belimi Seni seven divane mi delimi *** Yollarına bakıp baklp ağlarken Neden yıktın benim gönül evimi Yeter artık yeter ey kalpsiz zalim Neden yıktın benim gönül evimi *** Aşkin ile harabettim kendimi Bir gün olsun dinlemedin derdimi Hasretinle alev alev yanarken Sen hep benden kaçıp gittin el gibi *** Gel sevgilim dön sevgilim dedikçe Sen hep benden kaçıp gittin el gibi

Haberin Olsun Yaşıyorken gönlüm seninle mutlu İzin ver kalbime sevenin olsun Gecemle gündüzüm seninle dolu Seviyorum seni haberin olsun *** Gecemle gündüzüm seninle dolu Seviyorum seni haberin olsun *** Gülüşün rengarenk çiçekler gibi Bakışın gül yüzlü bebekler gibi Mecnunlar misali keremler gibi Seviyorum seni haberin olsun *** Mecnunlar misali keremler gibi Seviyorum seni haberin olsun *** Önünde diz çöküp yalvartma beni Deliye çevirme çıldırtma beni Aşkınla bir ömür ağlatma beni Seviyorum seni haberin olsun *** Aşkınla bir ömür ağlatma beni Seviyorum seni haberin olsun *** Gülüşün rengarenk çiçekler gibi Bakışın gül yüzlü bebekler gibi Mecnunlar misali keremler gibi Seviyorum seni haberin olsun *** Mecnunlar misali keremler gibi Seviyorum seni haberin olsun Seviyorum seni haberin olsun Seviyorum seni haberin olsun

Kaderimden Silemedim Bu günlerde bir hal oldu şansıma Boşa geçen günler çıktı karşıma Bu günlerde bir hal oldu şansıma Boşa geçen günler çıktı karşıma *** Umulmadık dertler açtın başıma Kaderimden silemedim derdimi Umulmadık dertler açtın başıma Kaderimden silemedim derdimi *** Ümitsizlik rüzgarına kapıldım Çaresizce gözyaşına satıldım Gece gündüz derdi çile atıldım Kaderimden silemedim derdimi Gece gündüz derdi çile atıldım Kaderimden silemedim derdimi vay *** Talih sardı beni çile çarkına Varamadım geçen ömrün farkına Ne yapayım böyle düştü şansıma Kaderimden silemedim derdimi Ne yapayım böyle düştü şansıma Kaderimden silemedim derdimi vay *** Ümitsizlik rüzgarına kapıldım Çaresizce gözyaşına satıldım Gece gündüz derdi çile atıldım Kaderimden silemedim derdimi Gece gündüz derdi çile atıldım Kaderimden silemedim derdimi vay