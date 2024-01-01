-
Kibar kızın saçları sallanıyor
Kibar kızın saçları sallanıyor
Şeker yemiş dudakları ballanıyor
Şeker yemiş dudakları ballanıyor
***
Kibar kızın güzelliği dilleniyor
Kibar kızın güzelliği dilleniyor
Geliver, geliver, kibar yarim geliver
Geliver, geliver, geliver, güzel yarim geliver
***
Bu bahçadan, bu bahçaya yol gider
Bu bahçadan, bu bahçaya yol gider
Kibar kıza deste deste gül gider
Kibar kıza deste deste gül gider
***
Kibar kızı ben severim el nider
Kibar kızı ben severim el nider
Geliver, geliver, kibar yarim geliver
Geliver, geliver, geliver kibar yarim geliver
***
Şeker yemiş dudakları ballanıyor
Şeker yemiş dudakları ballanıyor
***
Kibar kızın güzelliği dilleniyor
Kibar kızın güzelliği dilleniyor
Geliver, geliver, güzel yarim geliver
Geliver, geliver, geliver, kibar yarim geliver
-
Yaz demedim, kış demedim, eğlendim
Yaz demedim, kış demedim, eğlendim
Rakı içtim, şarap içtim, sallandım, a canım, sallandım
Rakı içtim, şarap içtim, sallandım, a canım, sallandım
***
Ağzım yandı, artık benden sevda pas
Ağzım yandı, artık benden sevda pas
Zira Urfa, eski hamam, eski tas, a canım, eski tas
Zira dünya eski hamam, eski tas, a canım, eski tas
***
Kız demedim, dul demedim, evlendim
Kız demedim, dul demedim, evlendim
Rakı içtim, şarap içtim, sallandım, a canım, sallandım
Rakı içtim, şarap içtim, sallandım, a canım, sallandım
***
Ağzım yandı, artık benden sevda pas
Ağzım yandı, artık benden sevda pas
Zira Urfa, eski hamam, eski tas, a canım, eski tas
Zira dünya eski hamam, eski tas, a canım, eski tas
-
Duydum ki vefasız, incinip küsmüş
Kırılsa ne yazar kırılmasa ne
Duydum ki vefasız, incinip küsmüş
Kırılsa ne yazar kırılmasa ne
***
Bir selam yollardı, onu da kesmiş
Darılsa ne yazar, darılmasa ne
Bir selam yollardı, onu da kesmiş
Darılsa ne yazar, darılmasa ne
***
Ben keder üretir dert yaratırım
Alem'e ibrettir her bir satırım
Kırk yılın başında halim hatırım
Sorulsa ne yazar sorulmasa ne
***
Kırk yılın başında halim hatırım
Sorulsa ne yazar sorulmasa ne
Sorulsa ne yazar sorulmasa ne
***
Benden uzak olsun ersin murada
Dilerim sultanlar çıksın bahtına
Benden uzak olsun ersin murada
Dilerim sultanlar çıksın bahtına
***
Layık olmadığı gönül tahtına
Kurulsa ne yazar kurulmasa ne
Layık olmadığı gönül tahtına
Kurulsa ne yazar kurulmasa ne
***
Ben keder üretir dert yaratırım
Alem'e ibrettir her bir satırım
Kırk yılın başında halim hatırım
Sorulsa ne yazar sorulmasa ne
***
Kırk yılın başında halim hatırım
Sorulsa ne yazar sorulmasa ne
Sorulsa ne yazar sorulmasa ne
***
Ben keder üretir dert yaratırım
***
Benden uzak olsun ersin murada
Dilerim sultanlar çıksın bahtına
Layık olmadığı gönül tahtına
Kurulsa ne yazar kurulmasa ne
***
Ben keder üretir dert yaratırım
Alem'e ibrettir her bir satırım
Kırk yılın başında halim hatırım
Sorulsa ne yazar sorulmasa ne
Sorulsa ne yazar sorulmasa ne
***
Sorulsa ne yazar sorulmasa ne
-
Çilesiz bir günüm olmadı gitti
Bilmedim ömrümün suçu ne usta
Allah'ın gücüne gider mi bilmem
Verdiği bu candan ben bıktım usta
***
Çilesiz bir günüm olmadı gitti
Bilmedim ömrümün suçu ne usta
Allah'ın gücüne gider mi bilmem
Verdiği bu candan ben bıktım usta
***
Mutluluk kapımı çalmadı gitti
Dalımda bir yaprak görmedim usta
Murat yalan imiş umutsa hayal
Böyle yaşamaktan bıktım ben usta
Bıktım ben usta
Böyle yaşamaktan bıktım ben usta
***
Mutluluk kapımı çalmadı gitti
Dalımda bir yaprak görmedim usta
Murat yalan imiş umutsa hayal
Böyle yaşamaktan bıktım ben usta
Bıktım ben usta
Böyle yaşamaktan bıktım ben usta
***
Bu kötü yazıma kader diyorlar
Dertler zincirine vuruldum usta
Gittiğim bu yolun dönüşü yoktur
Hakkını helal et elveda usta
***
Bu kötü yazıma kader diyorlar
Dertler zincirine vuruldum usta
Gittiğim bu yolun dönüşü yoktur
Hakkını helal et elveda usta
***
Mutluluk kapımı çalmadı gitti
Dalımda bir yaprak görmedim usta
Murat yalan imiş umutsa hayal
Böyle yaşamaktan ben bıktım usta
Ben bıktım usta
Böyle yaşamaktan ben bıktım usta
***
Mutluluk kapımı çalmadı gitti
Dalımda bir yaprak görmedim usta
Murat yalan imiş umutsa hayal
Böyle yaşamaktan ben bıktım usta
Ben bıktım usta
Böyle yaşamaktan ben bıktım usta
***
Çilesiz bir günüm olmadı gitti
Bilmedim ömrümün suçu ne usta
Allah'ın gücüne gider mi bilmem
Verdiği bu candan ben bıktım usta
***
Mutluluk kapımı çalmadı gitti
Dalımda bir yaprak görmedim usta
Murat yalan imiş umutsa hayal
Böyle yaşamaktan bıktım ben usta
Elveda usta
Hoşçakal usta
-
Hatıramı, anımı
Damarımdan kanımı
Tenimdeki canımı
Zalim aldı götürdü
***
Tenimdeki canımı
Zalim aldı götürdü
Zalim, zalim
***
Dost bakışlı gözleri
Sevda kokan sözleri
Bana ait özleri
Zalim aldı götürdü
***
Yarınımı, dünümü
Mutlu geçen günümü
Gençliğimi, ömrümü
Zalim aldı götürdü
***
Yarınımı, dünümü
Zalim aldı götürdü
Zalim, zalim
***
Bu yaptığı haklı mı?
Sarhoş etti aklımı
En gizlimi, saklımı
Zalim aldı götürdü
***
En gizlimi, saklımı
Zalim aldı götürdü
Zalim, zalim
***
Dost bakışlı gözleri
Sevda kokan sözleri
Bana ait özleri
Zalim aldı götürdü
***
Yarınımı, dünümü
Mutlu geçen günümü
Gençliğimi, ömrümü
Zalim aldı götürdü
***
Yarınımı, dünümü
Zalim aldı götürdü
Zalim, zalim
-
Yine yandım bir çift göze
Yine kandım bir gülüşe
Yine yandım bir çift göze
Yine kandım bir gülüşe
Deli gönlüm uslanmadı
Deli gönlüm uslanmadı
Yine düştüm bir ateşe
Yine düştüm bir ateşe
Ne hasretler çekmiştim ben
Ne yeminler etmiştim ben
Ne hasretler çekmiştim ben
Ne yeminler etmiştim ben
Bir güzeli gördüm birden
Bir güzeli gördüm birden
Yine sevdim sevdim işte
Ne hasretler çekmiştim ben
Ne yeminler etmiştim ben
Bir güzeli gördüm birden
Bir güzeli gördüm birden
Yine sevdim sevdim işte
Sevdim işte
Ne doymazmış gönlüm aşka
Hep diyor ki bu bir başka
Ne doymazmış gönlüm aşka
Hep diyor ki bu bir başka
Eyvah aynı bela başta
Eyvah aynı bela başta
Yine sevdim sevdim işte
Yine sevdim sevdim işte
Bakışından akar neşe
Sanki benzer bir güneşe
Bakışından akar neşe
Sanki benzer bir güneşe
Bu gönlümün aklı şaştı
Bu gönlümün aklı şaştı
Yine düştüm bir ateşe
Bakışından akar neşe
Sanki benzer bir güneşe
Bu gönlümün aklı şaştı
Bu gönlümün aklı şaştı
Yine düştüm bir ateşe
Sevdim işte
-
Sen oldun beni böyle
Boynu bükük bırakan
Sen oldun merhamet et
Acı banan
***
İnsafa gel yetar artık
İnsaf et, gel artık
Ayıptır, günahtır
Vicdana gel artık
***
Sen gideli yüreğimde yangın var
***
Sen gideli boynu bükük anılar
***
Sen gideli yüreğimde yangın var
***
Acılar, feryatlar duygular
Acılar, feryatlar duygular
***
Aşkın ile harab ettim kendimi
Bir gün olsun dinlemedin derdimi
Hasretinle alev alev yanarken
Sen hep benden kaçıp gittin el gibi
***
Gel sevgilim dön sevgilim dedikçe
Sen hep benden kaçıp gittin el gibi
Bu ayrıllk büktü benim belimi
Seni seven divane mi delimi
***
Yollarına bakıp baklp ağlarken
Neden yıktın benim gönül evimi
Yeter artık yeter ey kalpsiz zalim
Neden yıktın benim gönül evimi
***
Aşkin ile harabettim kendimi
Bir gün olsun dinlemedin derdimi
Hasretinle alev alev yanarken
Sen hep benden kaçıp gittin el gibi
***
Gel sevgilim dön sevgilim dedikçe
Sen hep benden kaçıp gittin el gibi
-
Yaşıyorken gönlüm seninle mutlu
İzin ver kalbime sevenin olsun
Gecemle gündüzüm seninle dolu
Seviyorum seni haberin olsun
***
Gecemle gündüzüm seninle dolu
Seviyorum seni haberin olsun
***
Gülüşün rengarenk çiçekler gibi
Bakışın gül yüzlü bebekler gibi
Mecnunlar misali keremler gibi
Seviyorum seni haberin olsun
***
Mecnunlar misali keremler gibi
Seviyorum seni haberin olsun
***
Önünde diz çöküp yalvartma beni
Deliye çevirme çıldırtma beni
Aşkınla bir ömür ağlatma beni
Seviyorum seni haberin olsun
***
Aşkınla bir ömür ağlatma beni
Seviyorum seni haberin olsun
***
Gülüşün rengarenk çiçekler gibi
Bakışın gül yüzlü bebekler gibi
Mecnunlar misali keremler gibi
Seviyorum seni haberin olsun
***
Mecnunlar misali keremler gibi
Seviyorum seni haberin olsun
Seviyorum seni haberin olsun
Seviyorum seni haberin olsun
-
Bu günlerde bir hal oldu şansıma
Boşa geçen günler çıktı karşıma
Bu günlerde bir hal oldu şansıma
Boşa geçen günler çıktı karşıma
***
Umulmadık dertler açtın başıma
Kaderimden silemedim derdimi
Umulmadık dertler açtın başıma
Kaderimden silemedim derdimi
***
Ümitsizlik rüzgarına kapıldım
Çaresizce gözyaşına satıldım
Gece gündüz derdi çile atıldım
Kaderimden silemedim derdimi
Gece gündüz derdi çile atıldım
Kaderimden silemedim derdimi vay
***
Talih sardı beni çile çarkına
Varamadım geçen ömrün farkına
Ne yapayım böyle düştü şansıma
Kaderimden silemedim derdimi
Ne yapayım böyle düştü şansıma
Kaderimden silemedim derdimi vay
***
Ümitsizlik rüzgarına kapıldım
Çaresizce gözyaşına satıldım
Gece gündüz derdi çile atıldım
Kaderimden silemedim derdimi
Gece gündüz derdi çile atıldım
Kaderimden silemedim derdimi vay
-
Bekledim yıllar yılı
Aşkından imdat, elveda, elveda
Bir yudum vuslat tadından içtim
Heyhat, heyhat, elveda, elveda
***
Titriyor ömrümle dolu bir kadeh
Al elimden, bu son veda, bu son veda busemdir
Heyhat elveda
Elveda