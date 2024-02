Kim Ölmüş ki Yalandan Önce süper stardın Şimdi mega starsın Meydan senin ad senin Hem kral hem sultansın *** Önce süper stardın Şimdi mega starsın Meydan senin ad senin Hem kral hem sultansın *** O da senin gibiydi Sende onlar gibisin Her şey tıpa tıp aynı Tıpkı ustan gibisin *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan *** Bütün arzun dileğin Yükseldikçe yükselmek Tek düşüncen başarı Tek korkunsa yenilmek *** Bütün arzun dileğin Yükseldikçe yükselmek Tek düşüncen başarı Tek korkunsa yenilmek *** O da senin gibiydi Sende onlar gibisin Her şey tıpa tıp aynı Tıpkı ustan gibisin *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan

Ayrılmam Sona ermekte gün yine seninle Akşamlar böyledir hep sessiz Eşyalar başka yerde, ben bir yerde Gölgen dolaşır gibi sanki peşimde *** Işıkları yakın, nedir bu giz Yokluğunda sen ne varsa sen bu evde *** Ayrılmam sarılırım hayallere Ayrılmam sevişirim özleminle Ayrılmam sarılırım hayallere Ayrılmam sevişirim özleminle *** Sona ermekte gün yine seninle Akşamlar böyledir hep sessiz Eşyalar başka yerde, ben bir yerde Gölgen dolaşır gibi sanki peşimde *** Işıkları yakın, nedir bu giz Yokluğunda sen ne varsa sen bu evde *** Ayrılmam sarılırım hayallere Ayrılmam sevişirim özleminle Ayrılmam sarılırım hayallere Ayrılmam sevişirim özleminle

Yaz Gazeteci Yaz Aman gazeteci gel bizim köye Bizim halları da yaz Şehirde ojeli parmakları yazma Bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de *** Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz *** Bankada parası olan kulları yazma Onlara aldanıp yolundan azma Şehirden asfalt geçen yolları yazma Bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları *** Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz *** Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz *** Şöhretten bunalmış dilleri yazma Kendi bahçendeki gülleri yazma Haksız yere genç öldüren elleri yazma Doğuda doktorsuz ölen kulları da yaz *** Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz *** Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz *** Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz *** Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz gazeteci yaz Yaz, yaz efendi yaz Yaz, yaz

Dokun Bana Yağıyor yağmur üstüme Islandım yine bu gece Deli divane gözlerime Sen dokunmadın bir kere *** Sensizlikten yağmurla Dost oldum ben buralarda Kayboldu çığlıklarım damlalarda *** Yine yoksun yanımda Bedenim çığlıklarda Son bir kez dokun bana *** Deliyim sokaklarda Yardım et kabuslarda Son bir kez dokun bana *** Yağıyor yağmur üstüme Islandım yine bu gece Deli divane gözlerime Sen dokunmadın bir kere *** Sensizlikten yağmurla Dost oldum ben buralarda Kayboldu çığlıklarım damlalarda *** Yine yoksun yanımda Bedenim çığlıklarda Son bir kez dokun bana *** Deliyim sokaklarda Yardım et kabuslarda Son bir kez dokun bana

Bu Gece Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni, sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel *** Gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz Ki doğmasın sabahlar, al sevgim hiç vermediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni, sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi böyle gel *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar

Deli Et Beni Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi

Yazmışsa Bozmak Olmaz Sen, ölürüm sana diyen Gönlüme aşklar seren Sınırsız sevgi veren Ne oldu bak Güzel günlerdi geçen Hayalin ve şimdi sen Çok uzaklara giden *** Üzülme boş yere Dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere Cehennem sensizlik Yenilme kendine Kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz *** Üzülme boş yere Dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere Cehennem sensizlik Yenilme kendine Kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz *** Sen, umutlarım yarınım Sınırsız duygularım İçinde kaybolduğum Üşüyorum Yine sar beni sana Hüzünle buluşturma Matemle yarıştırma *** Üzülme boş yere Dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere Cehennem sensizlik Yenilme kendine Kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz *** Üzülme boş yere Dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere Cehennem sensizlik Yenilme kendine Kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz *** Üzülme boş yere Dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere Cehennem sensizlik Yenilme kendine Kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz *** Üzülme boş yere Dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere Cehennem sensizlik Yenilme kendine Kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz

Kadınım Sana dargınım, kırgınım sana kızgınım Haksızlık, vefasızlık bu Bu her şeyi inkar eden duygu Ne acı, yazık *** Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? *** Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? *** Hiç üzülmedin mi, düşünmedin mi hâlimi? Hiç mi sızlamadı için? Bir tek iz bile yok mu benden? Ne acı, yazık *** Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? *** Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü?

Sayenizde Ne seveni ne de gideni Hepsinden vazgeçtim Aşklarım dillere düştü sayenizde E buymuş aşk bestesi, dedikleri *** Ne dünyayı yıkarım Ne de kırarım kadehleri Sevgiye inanmaz oldum sayenizde Tükenmiş delikanlı aşk, dedikleri *** Ne gülerim ne de kızarım Ne de arkasından ağlarım Yüreğim aşklara küstü sayenizde E bıktım artık fahişe, gönüllerden *** Ne okyanuslar kadar derin Ne de gökyüzü kadar sakin Fikirler alt üst oldu sayenizde Korktum artık çarkların, dönüşünden *** Of Allah'ım of Nedendir hep zorla sana gelişim Of Allah'ım of Ofları tekelledim, sayenizde *** Of Allah'ım of Nedendir hep zorla sana gelişim Of Allah'ım of Sevgiyi tükettim, sayenizde *** Kendimi kaybettim, sayenizde *** Ne seveni ne de gideni Hepsinden vazgeçtim Aşklarım dillere düştü sayenizde E buymuş aşk bestesi, dedikleri *** Ne dünyayı yıkarım Ne de kırarım kadehleri Sevgiye inanmaz oldum sayenizde Tükenmiş delikanlı aşk, dedikleri *** Ne gülerim ne de kızarım Ne de arkasından ağlarım Yüreğim aşklara küstü sayenizde E bıktım artık fahişe, gönüllerden *** Ne okyanuslar kadar derin Ne de gökyüzü kadar sakin Fikirler alt üst oldu sayenizde Korktum artık çarkların, dönüşünden *** Of Allah'ım of Nedendir hep zorla sana gelişim Of Allah'ım of Ofları tekelledim, sayenizde *** Of Allah'ım of Nedendir hep zorla sana gelişim Of Allah'ım of Sevgiyi tükettim, sayenizde *** Kendimi kaybettim, sayenizde Kendimi kaybettim, sayenizde Son kez Kaybettim, sayenizde

Bu Kız Beni Görmeli Çeyizi düzmüş, kimi bekler? Köşede durmuş, dönmek ister Güzelim baksana, adımı sorsana Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana *** Canı sıkılmış, dolaşmak ister Aklı başında, yol almak ister Güzelim baksana, adımı sorsana Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana *** Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Yalnız beni sevmeli artık Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Muradına ermeli artık *** Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Yalnız beni sevmeli artık Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Muradına ermeli artık *** Çeyizi düzmüş, kimi bekler? Köşede durmuş, dönmek ister Güzelim baksana, adımı sorsana Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana *** Canı sıkılmış, dolaşmak ister Aklı başında, yol almak ister Güzelim baksana, adımı sorsana Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana *** Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Yalnız beni sevmeli artık Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Muradına ermeli artık *** Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Yalnız beni sevmeli artık Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Muradına ermeli artık

Vurur Daha dün gibiydim bugün oldum Şimdi gün gibiyim yarın oldum Koşarak üstünden yıldızların Karıştım aylara sene oldum *** Bir dokunuş ki yarım kaldı Ateşlerin yerini kül aldı Asırların nice yalnızlığı Sanki boynumda asılı kaldı *** Vurur gözlerime Acımasız zamanlar nefretle Vurur gölgeleri Sınırsız her yere beni bekler *** Vurur gözlerime Acımasız zamanlar nefretle Vurur gölgeleri Sınırsız her yere beni bekler *** Daha dün gibiydim bugün oldum Şimdi gün gibiyim yarın oldum Koşarak üstünden yıldızların Karıştım aylara sene oldum *** Bir dokunuş ki yarım kaldı Ateşlerin yerini kül aldı Asırların nice yalnızlığı Sanki boynumda asılı kaldı *** Vurur gözlerime Acımasız zamanlar nefretle Vurur gölgeleri Sınırsız her yere beni bekler *** Vurur gölgeleri Sınırsız her yere beni bekler Vurur gözlerime Acımasız zamanlar nefretle