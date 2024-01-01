Kimde Kabahat Doğduk doğalı gülmedik gitti Niye yaşıyoruz bilmedik gitti Çileden kurtulup ölmedik gitti Bu ne biçim dünya bu nasıl hayat Bizi yaratan Tanrı kimde kabahat Bu ne biçim dünya bu nasıl hayat Bizi yaratan Tanrı kimde kabahat *** Bilmem ki şu felek ne gördü bizden Ne akan yaştan anlar ne de bir sözden Aldı mutluluğu götürdü bizden Bu ne biçim dünya bu nasıl hayat Bizi yaratan Tanrı kimde kabahat Bu ne biçim dünya bu nasıl hayat Bizi yaratan Tanrı kimde kabahat

Dünya Hali Müslüm, Müslüm, Müslüm! Müslüm, Müslüm, Müslüm! Müslüm, Müslüm, Müslüm! *** Acılar doluyor benim gönlüme Ağlıyorum şimdi garip birine Acılar doluyor benim gönlüme Ağlıyorum şimdi garip birine *** Izdırap veriyor yıllar ömrüme Ben de bu yıllarla yaşayamadım Izdırap veriyor yıllar ömrüme Ben de bu yıllarla yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Karanlık doluyor dünya gözüme Hasretim yıllardır sevda sözüne Karanlık doluyor dünya gözüme Hasretim yıllardır sevda sözüne *** Düşürdüler beni çaresiz derde Ben de bu dünyada yaşayamadım Düşürdüler beni çaresiz derde Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Huzurlu günlere kavuşamadım Yıllardır sevgiyle tanışamadım Dünyanın hâline alışamadım Ben de bu dünyada yaşayamadım *** Allah sizleri başımızdan eksik etmesin Sağ olun, var olun Sonsuz teşekkürler, sonsuz teşekkürler O güzel alkışlarınıza, fikirlerinize Fikirlerinize tercüman olan bu güzel alkışlarınıza Milyonlarca teşekkürler

Üstüme Düşme Benim Güzel bir gün görmesem Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim *** Güzel bir gün görmesem Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim *** Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek *** Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek *** Bir gün bıkar gidersen Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim *** Bir gün bıkar gidersen Yakanda olur elim Allah'ını seversen Üstüme düşme benim *** Kalbinde yer edersem Derdin olurum senin Allah'ını seversen Üstüme düşme benim *** Kalbinde yer edersem Kölen olurum senin Allah'ını seversen Üstüme düşme benim *** Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek *** Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek *** Çekemezsin kahrımı Yükün olurum senin Tanrı yazmış bahtımı Üstüme düşme benim *** Çekemezsin kahrımı Yükün olurum senin Tanrı yazmış bahtımı Üstüme düşme benim

Karakaş Gözlerin Elmas Kara kaş, gözlerin de elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olur, kimseler almaz Annene bak, gör hâlini *** Gel güzelim, beni, beni yakma Seni seven şu kalbi yıkma Allah dahi kalpleri yıkmaz Öldürücü gözle bakma *** Gel güzelim, beni, beni yakma Seni seven şu kalbi yıkma Allah dahi kalpleri yıkmaz Öldürücü gözle bakma *** Her can söyler hakiki sözü Geçti bahar, getirdik yazı Bir gün olur, zalimin kızı Öldürücü gözle bakma *** Gel güzelim, beni, beni yakma Seni seven şu kalbi yıkma Allah dahi kalpleri yıkmaz Öldürücü gözle bakma *** Gel güzelim, beni, beni yakma Seni seven şu kalbi yıkma Allah dahi kalpleri yıkmaz Öldürücü gözle bakma

Sevmemeli Ne oldu sana böyle? Değiştin birden bire Çok şımardın sevgilim Seni candan sevince Ah sevgilim *** Ne oldu sana böyle? Değiştin birden bire Çok şımardın sevgilim Seni candan sevince Ah sevgilim *** Nedir arzun isteğin? Yerine getireyim Nedir arzun isteğin? Yerine getireyim Vicdanın yok mu senin? Yedin bitirdin beni Ah sevgilim *** Sevmemeli, sevmemeli Billahi de sevmemeli Senin gibi bir zalime Vallahi yar dememeli Ah sevgilim *** Sevmemeli, sevmemeli Billahi de sevmemeli Senin gibi bir zalime Vallahi yar dememeli Ah sevgilim *** Yoksa sevdiğin mi var? Onun için mi nazlar? Söyle gizleme benden Benim de gururum var Ah sevgilim *** Yoksa sevdiğin mi var? Onun için mi nazlar? Söyle gizleme benden Benim de gururum var Ah sevgilim *** Batsın böyle yaşantı Usandım bıktım gayrı Batsın böyle yaşantı Usandım bıktım gayrı Anlaşamadık gitti Dünyamız ayrı, ayrı Ah sevgilim *** Sevmemeli sevmemeli Billahi de sevmemeli Senin gibi bir zalime Vallahi yar dememeli Ah sevgilim *** Sevmemeli sevmemeli Billahi de sevmemeli Senin gibi bir zalime (Vallahi yar dememeli) (Ah sevgilim)

Son Dargınlık Ne güzel yaşıyorduk Herkesten çok mutluyduk Ne güzel yaşıyorduk Herkesten çok mutluyduk *** Şimdi neden el olduk? Birbirimize, söyle Şimdi neden el olduk? Birbirimize, söyle *** Çok yazık sana, bana Kalplerle olmaz şaka Son ver artık dargınlığa Yazık geçen günlere Dönelim mazimize Dönelim sevgimize *** Çok yazık sana, bana Kalplerle olmaz şaka Son ver artık dargınlığa Yazık geçen günlere Dönelim mazimize Dönelim sevgimize *** Ellerini uzatıp Tut yine ellerimden Ellerini uzatıp Tut yine ellerimden *** Kanma elin sözüne Şüphe etme sevgimden Kanma elin sözüne Şüphe etme sevgimden *** Çok yazık sana, bana Kalplerle olmaz şaka Son ver artık dargınlığa Yazık geçen günlere Dönelim mazimize Dönelim sevgimize *** Çok yazık sana, bana Kalplerle olmaz şaka Son ver artık dargınlığa Yazık geçen günlere Dönelim mazimize Dönelim sevgimize

Yaktın Beni Dünya Yıllar yılı elimden bir tutanım olmadı Ne talihsiz bir kulum hala çilem dolmadı Şu üç günlük alemde bir sevenim olmadı Vazgeçtim ben sevmekten dostum bile kalmadı Şu üç günlük alemde bir sevenim olmadı Vazgeçtim ben sevmekten dostum bile kalmadı *** Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya Gerçek olan neyin varki fanisin dünya Yalansın dünya *** Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya Gerçek olan neyin varki fanisin dünya Yalansın dünya *** Felek vurdu insafsız sabır kalmadı bende Bilmemki dertten başka ne buldum ben sevmekte Şu gencecik ömrümü yazık boşa harcadım Şimdi haram oldu bana yaşamakta gülmekte Şu gencecik ömrümü yazık boşa harcadım Şimdi haram oldu bana yaşamakta gülmekte *** Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya Gerçek olan neyin varki fanisin dünya Yalansın dünya *** Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya Gerçek olan neyin varki fanisin dünya Yalansın dünya

Düşünürken Dünyaya baktım da gözlerim doldu Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış Dünyaya baktım da gözlerim doldu Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış *** Sevenin sevdası yarıda kalmış Kimine aşk nedir anlatılmamış *** Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş *** Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler anlatılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler tanıtılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış *** Yedi kat yabancı insanlar gördüm Canımsın kanımsın diyenler gördüm Yedi kat yabancı insanlar gördüm Canımsın kanımsın diyenler gördüm *** Ellerde iyilik dostta kin gördüm Gerçekler yerinde bırakılmamış *** Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş Kullar var mutluluk nedir bilmemiş *** Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler tanıtılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış Allahım her derdi onlara vermiş Feleğe zalimler tanıtılmamış Feleğe zalimler tanıtılmamış