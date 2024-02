Kara kaş, gözlerin de elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olur, kimseler almaz Annene bak, gör hâlini *** Gel güzelim, beni, beni yakma Seni seven şu kalbi yıkma Allah dahi kalpleri yıkmaz Öldürücü gözle bakma *** Gel güzelim, beni, beni yakma Seni seven şu kalbi yıkma Allah dahi kalpleri yıkmaz Öldürücü gözle bakma *** Her can söyler hakiki sözü Geçti bahar, getirdik yazı Bir gün olur, zalimin kızı Öldürücü gözle bakma *** Gel güzelim, beni, beni yakma Seni seven şu kalbi yıkma Allah dahi kalpleri yıkmaz Öldürücü gözle bakma *** Gel güzelim, beni, beni yakma Seni seven şu kalbi yıkma Allah dahi kalpleri yıkmaz Öldürücü gözle bakma