Kimsem Kalmadı Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Kimsem Kalmadı
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Gönlüm iflas etti aşk pazarında
Alıp satacağım bir şey kalmadı
İnancımda bitti, umutlarımda
Umup yatacağım bir şey kalmadı
***
Issız bir köşeye serdim postumu
Yağmurlar rüzgarlar örtsün üstümü
Unuttum düşmanımı, hem de dostumu
Dostum diyeceğim kimse kalmadı
***
Bu dünya yıkılsa aldırmam artık
Bir taşı yerinden kaldırmam artık
Her türlü halini gördüm dünyanın
Artık göreceğim bir şey kalmadı
***
Issız bir köşeye serdim postumu
Yağmurlar rüzgarlar örtsün üstümü
Unuttum düşmanımı hem de dostumu
Dostum diyeceğim bir şey kalmadı