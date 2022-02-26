Gönlüm iflas etti aşk pazarında Alıp satacağım bir şey kalmadı İnancımda bitti, umutlarımda Umup yatacağım bir şey kalmadı *** Issız bir köşeye serdim postumu Yağmurlar rüzgarlar örtsün üstümü Unuttum düşmanımı, hem de dostumu Dostum diyeceğim kimse kalmadı *** Bu dünya yıkılsa aldırmam artık Bir taşı yerinden kaldırmam artık Her türlü halini gördüm dünyanın Artık göreceğim bir şey kalmadı *** Issız bir köşeye serdim postumu Yağmurlar rüzgarlar örtsün üstümü Unuttum düşmanımı hem de dostumu Dostum diyeceğim bir şey kalmadı