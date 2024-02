Bunca yıl tükettik seninle sazım Yalnız sana geçti her zaman nazım (kırık sazım) Seninle geçiyor baharım yazım Benim her şeyimsin sen kırık sazım (kırık sazım) *** Beraber ağladık beraber güldük (sazım) Beraber sevindik biz bize olduk Ömürde tükendi sonuna geldik (sazım) Benim yoldaşımsın sen kırık sazım *** Eller gibi gitmedin asla sitem etmedin Beni hiç terketmedin (benim kırık sazım) Zalim gibi vurmadın dilsiz gibi durmadın Kalbimi hiç kırmadın (benim kırık sazım) *** Beraber çıkmıştık gurbet yoluna Neler çekmemiştik ekmek uğruna (kırık sazım) Derdimi dökerdim yanık bağrına Benim dermanısın sen kırık sazım (kırık sazım) *** Ne zaman yorulsam sen destek oldun (sazım) Ne zaman sıkılsam sen çare buldun Hayata darılsam tek dostum oldun (sazım) Benim servetimsin sen kırık sazım *** Yalnız beni dinledin vefasızlık bilmedin Mızrabınla inledin (benim kırık sazım) Derya gibi duruldu çökmüş gibi yoruldun En sonunda kırıldın (benim kırık sazım) Benim kırık sazım

Hey hey çekemedim akça kızın göçünü of göçünü Sırma saçlar bırak döğsün döşünü a kız döşünü Gülüver de görem mercan dişini of dişini Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim Ak kıza gideyim. *** Hey hey yaylaların yeli soğuk esmez mi of esmez mi Sevdiğim de rüyalara girmez mi a kız girmez mi Girmesen de gönül sana küsmez mi of küsmez mi Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim Ak kıza gideyim.