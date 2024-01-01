-
Hani dal çiçeğe durduğum
Suydum da nerde?
Aktım su muydum?
***
Yapraklar gibi savruldum da
Kış oldum
Kış oldum
***
Her kim değdi geçtiyse cana
Unuttum, unutuldum
***
Kim gelse, geçse artık
Bu kırık kalbimden
***
Can diye, dayan diye durdum
Ey aşk ben senden
Bahar umduydum
Sen yine
Kış oldun
Kış oldun-dun-dun
***
Ey aşk ben senden
Bahar umduydum
Sen yine
Kış oldun
Kış oldun-dun-dun
-
Eğer seni kırdıysam
Darıl bana
Ama bir gün beni ararsan
Bak ruhuna
***
Birden gecem tutarsa
Güneşi çevir bana
Sevgilim bağışla
Biraz zor olsa da
***
Affet beni akşamüstü
Gölgem uzarken
Öğleden sonra affet
Ne zaman istersen
***
Affet beni gece vakti
Ay doğmuş süzülürken
Sabaha kalmadan affet
Tam ayrılık derken
***
Çünkü sen çölüme yağmur oldun
Sen geceme gündüz oldun
Sen canıma yoldaş oldun
Sen kışıma yorgan oldun
***
Eğer seni kırdıysam
Darıl bana
Ama bir gün beni ararsan
Bak ruhuna
***
Birden gecem tutarsa
Güneşi çevir bana
Sevgilim bağışla
Biraz zor olsa da
***
Affet beni akşamüstü
Gölgem uzarken
Sabaha kalmadan affet
Tam ayrılık derken
***
Çünkü sen çölüme yağmur oldun
Sen geceme gündüz oldun
Sen canıma yoldaş oldun
Sen kışıma yorgan oldun
***
Çünkü sen çölüme yağmur oldun
Sen geceme gündüz oldun
Sen canıma yoldaş oldun
Sen kışıma yorgan oldun
-
Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim
Artık geri ver
Geri veremezsin aldıklarını
Artık geri ver
Geri verilmez hiçbir yanılgı
Yokluğuma emanet et
Sende benden kalanları
Her şeyi al
Bana beni geri ver
Bir şansım olsun
Başka yer başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
***
Her şeyi al
Bir şansım olsun
Başka yer başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
***
Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim
Artık geri ver
Geri veremezsin aldıklarını
Artık geri ver
Geri verilmez hiçbir yanılgı
Yokluğuma emanet et
Sende benden kalanları
Her şeyi al
Bana beni geri ver
Bir şansım olsun
Başka yer başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
***
Her şeyi al
Bir şansım olsun
Başka yer başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
***
Sensiz ömrüm olsun
-
Ayin gibi bu aşk
Ayin gibi bu ayrılık
Ayin gibi beklemek
Ve seni gizlemek
***
Sen de yenik düşme
Sabrını yitirme
Korkma ölmezsin daha çok istedin diye
***
Bir ömür yetmez ki
Sana doymaya ah, ah be sevgilim
Bir hayat yetmez ki
Bir kıyısından başlasak aşkın bari
***
Benim gibiler
Sevmeyi sevenler
Her derdi çeker de
İhanete gelemezler
***
Kaldırsana başını
Yüreğime dokunsana
Ben hazırım her şeye
Bak hayat çok kısa
***
Bir ömür yetmez ki
Sana doymaya ah, ah be sevgilim
Bir hayat yetmez ki
Bir kıyısından başlasak aşkın bari
***
Ayrılık yorar
Ayrılık yakar
Ayrılık yıkar
Derken iz kalır kalbinde
***
Bir ömür yetmez ki
Sana doymaya ah, ah be sevgilim
Bir hayat yetmez ki
Bir kıyısından başlasak aşkın bari
***
Bir ömür yetmez ki
Bir ömür yetmez ki
Korkarsan hayattan
Sen de yetmezsin ki
***
Bir ömür yetmez ki
-
Ah felek söyle bana ne yapmam gerek
Hayat berbat gel bu eli saymayalım
***
Ah felek söyle bana ölmek mi gerek
Hayat berbat biz yeniden başlayalım
***
Doğan pişman doğduğundan pes ettim bundan
Çekil hayatımdan
***
Git başımdan hayır öyle bela istemem
Doğan pişman doğduğundan ben bıktım bundan
***
Düş artık sırtımdan
Git başımdan felek böyle oyun olmaz olsun
***
Ah felek söyle bana ne yapmam gerek
Hayat berbat gel bu eli saymayalım
***
Ah felek söyle bana ölmek mi gerek
Hayat berbat al sırtımdan kamburunu
***
Hayat berbat
Biz yeniden başlayalım
***
Doğan pişman doğduğundan pes ettim bundan
Çekil hayatımdan
***
Git başımdan hayır öyle bela istemem
***
Ah felek söyle bana ölmek mi gerek
***
Hayat berbat (Berbat)
-
Gece yarısı uyanırsan
Yatağın boş yastığın soğuk
Fener alayları sokaklarda
Aç kapını aç balkona çık
***
Bak bırakmış aşk meleği
Kim bilir kiminle uçuyor
Işık saçan kanatlarıyla
Sanki şehir senden kaçıyor
***
Sakın sanma pişman olur sabaha
Yanılmıştır dönecek sana
El sallayan sevgiliye veda et
Ömrün İstanbul’a elveda
***
Hani bendim gönül sultanı
Hani bendim tek rüyalarında
Vefasızlar mırıldansın
Ver kalbini sokağın şarkısına
***
İçtiğiniz şarapların tadıyla
Uğurla senin olanı
Korkakların tesellisi unutmak
Hatırla senden çok senin olanı
***
Sakın sanma uyanırsın sabaha
Bir rüyadır dönecek sana
El sallayan sevgiliye veda et
Ömrün İstanbul’a elveda
***
El sallayan sevgiliye veda et
Ömrün İstanbul’a elveda
(El sallayan sevgiliye veda et)
Ömrün İstanbul’a elveda
-
Ağır aksak
Kıpırdayan
Uzak uzak
Bu sızlayan
***
Şimdi seni
Uyutmayan
Tül tül olmuş
Hatıran
***
İki kışın
Arasından
Şu kopkoyu
Haziran
***
Vahşi hazin
Zamanlardan
Arta kalan
Yarandan
***
Yıkıldın doğruldun
Bir avuç külde uyandın
Ateşin tam ortasında
Soğukla yıkandın
***
Rüzgar kadar
Çıplak duran
Koyu yeşil
Bu ormandan
***
Bize kalan
Bir yalanmış ah
Hiçbir yere
Sığmayan
***
Çınla cismim
Her nerede
Bu mecalsiz
Kesik hece
***
Varmıyor ki
Hiçbir yere ah
Aklı kalbe
Bağlayan
***
Yıkıldın doğruldun
Bir avuç külde uyandın
Ateşin tam ortasında
Soğukla yıkandın
***
Yıkıldın doğruldun
Bir avuç külde uyandın
Ateşin tam ortasında
Soğukla yıkandın
***
Soğukla yıkandın
-
Çok mu zor
Bu kadar mı zor
Başlamak bir aşka kollarında
Kavuşmak dudaklarında
Teninde biraz kor kaldıysa
Tutkularıma
***
Ne biçim bir aşk bu
Bakıyorum gözlerine görüyorsun
Tutuyorum ellerini
Tutuyorsun sen de
Ne kaldı o zaman geriye
***
Aah
Döndür
Sapmayacak sandığım yolumdan beni döndür
Söndür
İçimde yanan bu kör inadı aşkınla söndür
Hadi beni döndür
Yolumdan döndür
***
Çok mu zor
Bu kadar mı zor
Başlamak bir aşka kollarında
Kavuşmak dudaklarında
Teninde biraz kor kaldıysa
Tutkularıma
***
Ne biçim bir aşk bu
Bakıyorum gözlerine görüyorsun
Tutuyorum ellerini
Tutuyorsun sen de
Ne kaldı o zaman geriye
***
Aah
Döndür
Sapmayacak sandığım yolumdan beni döndür
Söndür
İçimde yanan bu kör inadı aşkınla söndür
Hadi beni döndür
Yolumdan döndür
***
Döndür
Sapmayacak sandığım yolumdan beni döndür
Söndür
İçimde yanan bu kör inadı aşkınla söndür
Hadi beni döndür
Yolumdan döndür
-
Dün gece içtim
Kadehler dolu yine sensiz
Dolaştım sokaklarda
Islak kaldırımlarda
***
Gözlerime yaşlar doldu
Soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü
Ayrılık rüzgarı
Tanıdım onu ıslak nefesinden
***
Allah'ım
Bilmem neden geldi bunlar başıma
Birdenbire kapıldık
Ayrılık rüzgarına
***
Oysa hayat akıp gider
Sanki bir şey olmamışçasına
Güneş de doğuyor
Gülerek umutsuz yarınlarıma
***
Bir ayrılık şarkısı
Dolaşır dillerde
Seven gönüllerde
***
Sevgilim
Ellerin artık tutmayacak ellerimi
Boşuna arayacak
Gözlerin gözlerimi
***
Kim bilir belki de bir gün
Unutacaksın aşkını ve beni
Bense hep seni sevdim
Unuttum gözlerinde gözlerimi
***
Bir ayrılık şarkısı
Dolaşır dillerde
Seven gönüllerde
-
Zor, zor, ah çok zor
***
Kor düşerse içindeki nefese
Sen dursan da yolun yürür ateşe
Kanatları tutuşur meleklerin
***
Can susar
Kanar kalbindeki köşe
Bak ruhun
Şimdi tanıyor kendini
***
Aşk bu, aşk bu
Ten bu, can bu
Aşk bu, aşk bu
Ten bu, can bu
***
Kederle parlar ateşteki neşe
Aşk bu, aşk bu
***
Aşk bu, aşk bu
Ten bu, can bu
Aşk bu, aşk bu
Ten bu, can bu
***
Kederle parlar ateşteki neşe
Aşk bu, aşk bu
-
Evimizin güneşiydi gülüşün
Fotoğraflar yerini tutmuyor oğlum
Evimizin güneşiydi gülüşün
Fotoğraflar yerini tutmuyor oğlum
***
Ah oğlum, ah oğlum
***
Yıkanmadı gömleklerin
Kokun gitmesin diye
Montun asılı duruyor
Duvarda hala
Dönersen bir gün giyersin diye
***
Ah oğlum
***
Yıkanmadı gömleklerin
Kokun gitmesin diye
Montun asılı duruyor
Duvarda hala
Dönersen bir gün giyersin diye
***
Ah oğlum
***
Varsa bir ayıbın, günahın
Paylaşırız, buradayız oğlum
Babalar eksik gösterse de çok sever
Dönmesen de bunu bil oğlum
***
Ah oğlum
***
Yıkanmadı gömleklerin
Kokun gitmesin diye
Montun asılı duruyor
Duvarda hala
Dönersen bir gün giyersin diye
***
Ah oğlum
***
Yıkanmadı gömleklerin
Kokun gitmesin diye
Montun asılı duruyor
Duvarda hala
Dönersen bir gün giyersin diye
***
Ah oğlum...
***
Aah, aah.