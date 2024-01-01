Kıyak Bitti Kıyak bitti buraya kadar Geldik yolun sonuna biz Artık benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Kıyak bitti buraya kadar Geldik yolun sonuna biz Artık benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Sana bu son seslenişim Kulaklarını aç beni dinle Şimdi benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Sana bu son seslenişim Kulaklarını aç beni dinle Şimdi benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Hani yaptığım güzellikler Hani şimdi neredeler Herkes maskesini düşürdü Bir bir terkedip gittiler *** Hani yaptığım güzellikler Hani şimdi neredeler Herkes maskesini düşürdü Birbir terkedip gittiler *** Sana bu son seslenişim Kulaklarını aç beni dinle Şimdi benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Sana bu son seslenişim Kulaklarını aç beni dinle Şimdi benden sana fayda yok Bak başının çaresine

Asrın Hatası Bir kere sevdi gönül Mevsim bahar olsa da Yandı tutuştu gönül Kalbi bir taş olsa da *** Bin kere söylüyorum Bir kere dinlesen Bak yine söylüyorum Aşk için ölmese de *** Değmez sana değmez Aşkın öyle çok büyük ki Kimseye boyun eğmez Bilmez kıymet bilmez Yaran öyle çok derin ki Kimse onu silemez *** Allah'tan kork Sevmekten kork Başka çaren yok *** Karşıma bir daha çıkma sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni hiç sevmesen de olur *** Karşıma bir daha çıkma sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni hiç sevmesen de olur

Sabret Sabret, deli sevdam sabret Susadım aşka, sen beni dinle Sevgiden utanmaz insan *** Kaç kere sever insan? Kaç sabah uyanır yasa? Anbean vurur ayrılık Söyle kaç gecedir sevdan? *** Bir yanım seni ister Bir yanım neden ağlasın? Ayrılık yürek ister Anladım, bana göre değil aşk *** Delidir sevdam Bırakın sussun Ne ödül versin Ne hesap sorsun *** Korktum aşktan Kimi güldürmüş? Kime yâr olmuş? Neyi söndürmüş? *** Rüyalarda Tanıdım aşkı Nerede sevdam? Kimlerde saklı? *** Sabret, deli sevdam sabret Susadım aşka, sen beni dinle Sevgiden utanmaz insan *** Kaç kere sever insan? Kaç sabah uyanır yasa? Anbean vurur ayrılık Söyle kaç gecedir sevdan? *** Bir yanım seni ister Bir yanım neden ağlasın? Ayrılık yürek ister Anladım, bana göre değil aşk *** Delidir sevdam Bırakın sussun Ne ödül versin Ne hesap sorsun *** Korktum aşktan Kimi güldürmüş? Kime yâr olmuş? Neyi söndürmüş? *** Rüyalarda Tanıdım aşkı Nerede sevdam? Kimlerde saklı? *** Kaç kere sever insan? Kaç sabah uyanır yasa? Anbean vurur ayrılık Söyle kaç gecedir sevdan? *** Bir yanım seni ister Bir yanım neden ağlasın? Ayrılık yürek ister Anladım, bana göre değil aşk

Yar Diye Diye Efendiyim aslında, bulunmaz eşim Malatya civarından bir yar sevmişim Erkeklikten dergahından geçmez sevdalar Babam bilmez aslında, erkekler ağlar *** Kırkından sonra amcam çeker halayı E amcamın zamanında halay mı vardı Ağzın dilin kavrulsun, kapansın yollar Seven bilmez aslında erkekler ağlar *** Belki ben bunu çoktan beri hak ettim Ömrümün tamamını sende tükettim Kim bilir belki sana kavuşacağım Belki de genç yaşımda yaşlanacağım *** Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye En azı karar diye açıkta kaldım *** Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye En azı karar diye açıkta kaldım *** Efendiyim aslında, bulunmaz eşim Malatya civarından bir yar sevmişim Erkeklikten dergahından geçmez sevdalar Babam bilmez aslında, erkekler ağlar *** Kırkından sonra amcam çeker halayı E amcamın zamanında halay mı vardı Ağzın dilin kavrulsun, kapansın yollar Seven bilmez aslında erkekler ağlar *** Belki ben bunu çoktan beri hak ettim Ömrümün tamamını sende tükettim Kim bilir belki sana kavuşacağım Belki de genç yaşımda yaşlanacağım *** Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye En azı karar diye açıkta kaldım *** Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye En azı karar diye açıkta kaldım *** Uykuya daldım, açtıkta kaldım