Kolaymı Sandın Seninle aşk dolu mazimiz varken Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın, kolay mı sandın? Seninle aşk dolu mazimiz varken Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın, kolay mı sandın? *** Anılar kapını çalmaz olur mu Gözlerin hasretle dolmaz olur mu Şarkılar gönlünü yakmaz olur mu Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın, kolay mı sandın? *** Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Mazini sorana ne diyeceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın, kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Mazini sorana ne diyeceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın, kolay mı sandın? *** Anılar kapını çalmaz olur mu Gözlerin hasretle dolmaz olur mu Şarkılar gönlünü yakmaz olur mu Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın, kolay mı sandın? *** Seninle aşk dolu mazimi varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin, bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın, kolay mı sandın?

Usandım Bıktım artık her gün çile çekmekten Hayattan usandım, candan usandım Bana yalnız acı ızdırap veren Sevgiden usandım, candan usandım Sevgiden usandım, candan usandım *** Ben miyim dünyanın en şanssız kulu Hangi yola girsem ızdırap dolu Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu Çileden usandım, dertten usandım *** Ben miyim dünyanın en şanssız kulu Hangi yola girsem ızdırap dolu Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu Çileden usandım, dertten usandım *** Hep can bildiklerim bahtıma vuran Gönlümü dertlerden dertlere salan Yüzünün ardında zulüm saklayan Dostlardan usandım, yardan usandım Dostlardan usandım, yardan usandım *** Ben miyim dünyanın en şanssız kulu Hangi yola girsem ızdırap dolu Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu Çileden usandım, dertten usandım *** Ben miyim dünyanın en şanssız kulu Hangi yola girsem ızdırap dolu Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu Çileden usandım, dertten usandım

Aldatılanlar Hiçbir zaman gülemezler İnanıpta sevemezler Muradına eremezler Aldatılanlar *** Hiçbir zaman gülemezler İnanıpta sevemezler Muradına eremezler Aldatılanlar *** Umut bağlar yarınlara Hasret çeker mutluluğa Mutluyum der soranlara Aldatılanlar, aldatılanlar Ah, aldatılanlar, aldatılanlar *** Umut bağlar yarınlara Hasret çeker mutluluğa Mutluyum der soranlara Aldatılanlar, aldatılanlar Aldatılanlar, aldatılanlar *** Boynu bükük gezerler Binbir çileyi çekerler Yinede candan severler Aldatılanlar *** Boynu bükük hep gezerler Binbir çileyi çekerler Yinede candan severler Aldatılanlar *** Umut bağlar yarınlara Hasret çeker mutluluğa Mutluyum der soranlara Aldatılanlar, aldatılanlar Aldatılanlar, aldatılanlar *** Umut bağlar yarınlara Hasret çeker mutluluğa Mutluyum der soranlara Aldatılanlar, aldatılanlar Aldatılanlar, aldatılanlar

Yıkıldım Sevgilim Senden ayrılınca çok çektim desem Anlatsam hâlimi inanır mısın? Senin sevdan beni perişan etti Yıkıldım sevgilim kaldırır mısın? Yıkıldım sevgilim inanır mısın? Yıkıldım sevgilim inanır mısın? *** Tekrar sana dönsem, "Sevgilim" desem Küllenmiş ateşi yandırır mısın? Tekrar sana dönsem, "Sevgilim" desem Küllenmiş ateşi yandırır mısın? Yoksa yine beni kandırır mısın? Yıkıldım sevgilim inanır mısın? Yıkıldım sevgilim inanır mısın? Yıkıldım sevgilim kaldırır mısın? *** Aman aman, aman, aman, aman Aman aman, aman, aman aman Ah aman, ah aman, aman *** "Aşkınla yaşadım sen yokken" desem Kalbinde yerimi ayırır mısın? "Sensizlik çekilmez azaptır" desem Yıkıldım sevgilim inanır mısın? Yıkıldım sevgilim kaldırır mısın? Yıkıldım sevgilim inanır mısın? *** Tekrar sana dönsem, "Sevgilim" desem Küllenmiş ateşi yandırır mısın? Tekrar sana dönsem, "Sevgilim" desem Küllenmiş ateşi yandırır mısın? Yoksa yine beni kandırır mısın? Yıkıldım sevgilim, kaldırır mısın? Yıkıldım sevgilim, inanır mısın? Yıkıldım sevgilim, inanır mısın?

Gitti İçimde özlemi bitmeden daha Gönlümü kedere bırakıp gitti İçimde özlemi bitmeden daha Gönlümü kedere bırakıp gitti Ne hoşçakal dedi, ne de elveda Yabancılar gibi bırakıp gitti Bırakıp gitti, bırakıp gitti *** Gitmeseydi onun kulu olurdum Çiğneyip geçtiği yolu olurdum Bir ömür aşkıyla dolu olurdum Ne yazık bunları bilmeden gitti Bilmeden gitti, bilmeden gitti (Gitmeseydi onun kulu olurdum) (Çiğneyip geçtiği yolu olurdum) (Bir ömür aşkıyla dolu olurdum) (Ne yazık bunları bilmeden gitti) (Bilmeden gitti, bilmeden gitti) *** Şimdi mevsim hazan gönül evimde Hıçkırığa döndü adı dilimde Şimdi mevsim hazan gönül evimde Hıçkırığa döndü adı dilimde Gelirmi gelmezmi günün birinde Cevapsız sorular bırakıp gitti Bırakıp gitti, bırakıp gitti *** Gitmeseydi onun kulu olurdum Çiğneyip geçtiği yolu olurdum Bir ömür aşkıyla dolu olurdum Ne yazık bunları bilmeden gitti Bilmeden gitti, bilmeden gitti (Gitmeseydi onun) kulu olurdum (Çiğneyip geçtiği) yolu olurdum (Bir ömür aşkıyla dolu olurdum) Ne yazık bunları bilmeden gitti (Bilmeden gitti) Bilmeden gitti, bilmeden gitti (Bilmeden gitti, bilmeden gitti) *** Gitmeseydi onun kulu olurdum Çiğneyip geçtiği yolu olurdum Bir ömür aşkıyla dolu olurdum Ne yazık bunları bilmeden gitti Bilmeden gitti, bilmeden gitti

Küllü Harap Dertlerimi gizliyorken, kalpte duygu besliyorken Biraz huzur istiyorken, külli harap oldum ya Rab Biraz huzur istiyorken, külli harap oldum ya Rab *** Ne umut var, ne amacım Ne seven var, ne duacım Ne umut var, ne amacım Ne seven var, ne duacım *** Doldu taştı benim acım Külli harap oldum ya Rab Doldu taştı benim acım Külli harap oldum ya Rab *** Kimin ahı kaldı bilmem Gönlüm mahrum oldu birden Kurtar beni bu halimden Küllü harap oldum ya Rab Kurtar beni bu halimden Küllü harap oldum ya Rab *** Ömür bitti duygum harap Aşkım bitti kalbim harap Ömür bitti duygum harap Aşkım bitti kalbim harap *** Bahtım küstü dünyam harap Küllü harap oldum ya Rab Bahtım küstü dünyam harap Küllü harap oldum ya Rab *** Dertlerimi gizliyorken Kalpte duygu besliyorken Biraz huzur istiyorken Küllü harap oldum ya Rab, ya Rab

Değmezmiş Sana Ummazdım bu kadar zalimliğini Boş yere yanmışım yıllardan beri Demek ki yalanmış sevdiğin beni Bir damla gözyaşı değmezmiş sana Değmezmiş sana Bir damla gözyaşı değmezmiş sana *** Seni ben kendime kader sanmıştım Uğruna her şeyi göze almıştım Yüreğin taştanmış çok geç anladım Bir yudum aşk bile değmezmiş sana Değmezmiş sana Çektiğim çileler değmezmiş sana *** Hani kimse bizi ayıramazdı Bizi bize hasret yaşatamazdı Demek ki her sözün büyük yalanmış Bir yudum aşk bile değmezmiş sana Değmezmiş sana Bir yudum aşk bile değmezmiş sana *** Seni ben kendime kader sanmıştım Uğruna her şeyi göze almıştım Yüreğin taştanmış çok geç anladım Çektiğim çileler değmezmiş sana Değmezmiş sana Çektiğim çileler değmezmiş sana