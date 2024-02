Bıktım artık her gün çile çekmekten Hayattan usandım, candan usandım Bana yalnız acı ızdırap veren Sevgiden usandım, candan usandım Sevgiden usandım, candan usandım *** Ben miyim dünyanın en şanssız kulu Hangi yola girsem ızdırap dolu Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu Çileden usandım, dertten usandım *** Ben miyim dünyanın en şanssız kulu Hangi yola girsem ızdırap dolu Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu Çileden usandım, dertten usandım *** Hep can bildiklerim bahtıma vuran Gönlümü dertlerden dertlere salan Yüzünün ardında zulüm saklayan Dostlardan usandım, yardan usandım Dostlardan usandım, yardan usandım *** Ben miyim dünyanın en şanssız kulu Hangi yola girsem ızdırap dolu Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu Çileden usandım, dertten usandım *** Ben miyim dünyanın en şanssız kulu Hangi yola girsem ızdırap dolu Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu Çileden usandım, dertten usandım

Dertlerimi gizliyorken, kalpte duygu besliyorken Biraz huzur istiyorken, külli harap oldum ya Rab Biraz huzur istiyorken, külli harap oldum ya Rab *** Ne umut var, ne amacım Ne seven var, ne duacım Ne umut var, ne amacım Ne seven var, ne duacım *** Doldu taştı benim acım Külli harap oldum ya Rab Doldu taştı benim acım Külli harap oldum ya Rab *** Kimin ahı kaldı bilmem Gönlüm mahrum oldu birden Kurtar beni bu halimden Küllü harap oldum ya Rab Kurtar beni bu halimden Küllü harap oldum ya Rab *** Ömür bitti duygum harap Aşkım bitti kalbim harap Ömür bitti duygum harap Aşkım bitti kalbim harap *** Bahtım küstü dünyam harap Küllü harap oldum ya Rab Bahtım küstü dünyam harap Küllü harap oldum ya Rab *** Dertlerimi gizliyorken Kalpte duygu besliyorken Biraz huzur istiyorken Küllü harap oldum ya Rab, ya Rab

Ummazdım bu kadar zalimliğini Boş yere yanmışım yıllardan beri Demek ki yalanmış sevdiğin beni Bir damla gözyaşı değmezmiş sana Değmezmiş sana Bir damla gözyaşı değmezmiş sana *** Seni ben kendime kader sanmıştım Uğruna her şeyi göze almıştım Yüreğin taştanmış çok geç anladım Bir yudum aşk bile değmezmiş sana Değmezmiş sana Çektiğim çileler değmezmiş sana *** Hani kimse bizi ayıramazdı Bizi bize hasret yaşatamazdı Demek ki her sözün büyük yalanmış Bir yudum aşk bile değmezmiş sana Değmezmiş sana Bir yudum aşk bile değmezmiş sana *** Seni ben kendime kader sanmıştım Uğruna her şeyi göze almıştım Yüreğin taştanmış çok geç anladım Çektiğim çileler değmezmiş sana Değmezmiş sana Çektiğim çileler değmezmiş sana