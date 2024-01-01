-
Seninle aşk dolu mazimiz varken
Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Yürekten, gönülden, candan severken
Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Kolay mı sandın, kolay mı sandın?
Seninle aşk dolu mazimiz varken
Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Yürekten, gönülden, candan severken
Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Kolay mı sandın, kolay mı sandın?
***
Anılar kapını çalmaz olur mu
Gözlerin hasretle dolmaz olur mu
Şarkılar gönlünü yakmaz olur mu
Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Kolay mı sandın, kolay mı sandın?
***
Kalbini kimlere götüreceksin?
Bu aşkı sen nasıl bitireceksin?
Mazini sorana ne diyeceksin?
Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Kolay mı sandın, kolay mı sandın?
Kalbini kimlere götüreceksin?
Bu aşkı sen nasıl bitireceksin?
Mazini sorana ne diyeceksin?
Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Kolay mı sandın, kolay mı sandın?
***
Anılar kapını çalmaz olur mu
Gözlerin hasretle dolmaz olur mu
Şarkılar gönlünü yakmaz olur mu
Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Kolay mı sandın, kolay mı sandın?
***
Seninle aşk dolu mazimi varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?
Kalbini kimlere götüreceksin, bu aşkı sen nasıl bitireceksin?
Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın, kolay mı sandın?
-
Bıktım artık her gün çile çekmekten
Hayattan usandım, candan usandım
Bana yalnız acı ızdırap veren
Sevgiden usandım, candan usandım
Sevgiden usandım, candan usandım
***
Ben miyim dünyanın en şanssız kulu
Hangi yola girsem ızdırap dolu
Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu
Çileden usandım, dertten usandım
***
Ben miyim dünyanın en şanssız kulu
Hangi yola girsem ızdırap dolu
Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu
Çileden usandım, dertten usandım
***
Hep can bildiklerim bahtıma vuran
Gönlümü dertlerden dertlere salan
Yüzünün ardında zulüm saklayan
Dostlardan usandım, yardan usandım
Dostlardan usandım, yardan usandım
***
Ben miyim dünyanın en şanssız kulu
Hangi yola girsem ızdırap dolu
Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu
Çileden usandım, dertten usandım
***
Ben miyim dünyanın en şanssız kulu
Hangi yola girsem ızdırap dolu
Tanrım bu dünyada mutluluk yok mu
Çileden usandım, dertten usandım
-
Hiçbir zaman gülemezler
İnanıpta sevemezler
Muradına eremezler
Aldatılanlar
***
Hiçbir zaman gülemezler
İnanıpta sevemezler
Muradına eremezler
Aldatılanlar
***
Umut bağlar yarınlara
Hasret çeker mutluluğa
Mutluyum der soranlara
Aldatılanlar, aldatılanlar
Ah, aldatılanlar, aldatılanlar
***
Umut bağlar yarınlara
Hasret çeker mutluluğa
Mutluyum der soranlara
Aldatılanlar, aldatılanlar
Aldatılanlar, aldatılanlar
***
Boynu bükük gezerler
Binbir çileyi çekerler
Yinede candan severler
Aldatılanlar
***
Boynu bükük hep gezerler
Binbir çileyi çekerler
Yinede candan severler
Aldatılanlar
***
Umut bağlar yarınlara
Hasret çeker mutluluğa
Mutluyum der soranlara
Aldatılanlar, aldatılanlar
Aldatılanlar, aldatılanlar
***
Umut bağlar yarınlara
Hasret çeker mutluluğa
Mutluyum der soranlara
Aldatılanlar, aldatılanlar
Aldatılanlar, aldatılanlar
-
Senden ayrılınca çok çektim desem
Anlatsam hâlimi inanır mısın?
Senin sevdan beni perişan etti
Yıkıldım sevgilim kaldırır mısın?
Yıkıldım sevgilim inanır mısın?
Yıkıldım sevgilim inanır mısın?
***
Tekrar sana dönsem, "Sevgilim" desem
Küllenmiş ateşi yandırır mısın?
Tekrar sana dönsem, "Sevgilim" desem
Küllenmiş ateşi yandırır mısın?
Yoksa yine beni kandırır mısın?
Yıkıldım sevgilim inanır mısın?
Yıkıldım sevgilim inanır mısın?
Yıkıldım sevgilim kaldırır mısın?
***
Aman aman, aman, aman, aman
Aman aman, aman, aman aman
Ah aman, ah aman, aman
***
"Aşkınla yaşadım sen yokken" desem
Kalbinde yerimi ayırır mısın?
"Sensizlik çekilmez azaptır" desem
Yıkıldım sevgilim inanır mısın?
Yıkıldım sevgilim kaldırır mısın?
Yıkıldım sevgilim inanır mısın?
***
Tekrar sana dönsem, "Sevgilim" desem
Küllenmiş ateşi yandırır mısın?
Tekrar sana dönsem, "Sevgilim" desem
Küllenmiş ateşi yandırır mısın?
Yoksa yine beni kandırır mısın?
Yıkıldım sevgilim, kaldırır mısın?
Yıkıldım sevgilim, inanır mısın?
Yıkıldım sevgilim, inanır mısın?
-
İçimde özlemi bitmeden daha
Gönlümü kedere bırakıp gitti
İçimde özlemi bitmeden daha
Gönlümü kedere bırakıp gitti
Ne hoşçakal dedi, ne de elveda
Yabancılar gibi bırakıp gitti
Bırakıp gitti, bırakıp gitti
***
Gitmeseydi onun kulu olurdum
Çiğneyip geçtiği yolu olurdum
Bir ömür aşkıyla dolu olurdum
Ne yazık bunları bilmeden gitti
Bilmeden gitti, bilmeden gitti
(Gitmeseydi onun kulu olurdum)
(Çiğneyip geçtiği yolu olurdum)
(Bir ömür aşkıyla dolu olurdum)
(Ne yazık bunları bilmeden gitti)
(Bilmeden gitti, bilmeden gitti)
***
Şimdi mevsim hazan gönül evimde
Hıçkırığa döndü adı dilimde
Şimdi mevsim hazan gönül evimde
Hıçkırığa döndü adı dilimde
Gelirmi gelmezmi günün birinde
Cevapsız sorular bırakıp gitti
Bırakıp gitti, bırakıp gitti
***
Gitmeseydi onun kulu olurdum
Çiğneyip geçtiği yolu olurdum
Bir ömür aşkıyla dolu olurdum
Ne yazık bunları bilmeden gitti
Bilmeden gitti, bilmeden gitti
(Gitmeseydi onun) kulu olurdum
(Çiğneyip geçtiği) yolu olurdum
(Bir ömür aşkıyla dolu olurdum)
Ne yazık bunları bilmeden gitti (Bilmeden gitti)
Bilmeden gitti, bilmeden gitti (Bilmeden gitti, bilmeden gitti)
***
Gitmeseydi onun kulu olurdum
Çiğneyip geçtiği yolu olurdum
Bir ömür aşkıyla dolu olurdum
Ne yazık bunları bilmeden gitti
Bilmeden gitti, bilmeden gitti
-
Dertlerimi gizliyorken, kalpte duygu besliyorken
Biraz huzur istiyorken, külli harap oldum ya Rab
Biraz huzur istiyorken, külli harap oldum ya Rab
***
Ne umut var, ne amacım
Ne seven var, ne duacım
Ne umut var, ne amacım
Ne seven var, ne duacım
***
Doldu taştı benim acım
Külli harap oldum ya Rab
Doldu taştı benim acım
Külli harap oldum ya Rab
***
Kimin ahı kaldı bilmem
Gönlüm mahrum oldu birden
Kurtar beni bu halimden
Küllü harap oldum ya Rab
Kurtar beni bu halimden
Küllü harap oldum ya Rab
***
Ömür bitti duygum harap
Aşkım bitti kalbim harap
Ömür bitti duygum harap
Aşkım bitti kalbim harap
***
Bahtım küstü dünyam harap
Küllü harap oldum ya Rab
Bahtım küstü dünyam harap
Küllü harap oldum ya Rab
***
Dertlerimi gizliyorken
Kalpte duygu besliyorken
Biraz huzur istiyorken
Küllü harap oldum ya Rab, ya Rab
-
Ummazdım bu kadar zalimliğini
Boş yere yanmışım yıllardan beri
Demek ki yalanmış sevdiğin beni
Bir damla gözyaşı değmezmiş sana
Değmezmiş sana
Bir damla gözyaşı değmezmiş sana
***
Seni ben kendime kader sanmıştım
Uğruna her şeyi göze almıştım
Yüreğin taştanmış çok geç anladım
Bir yudum aşk bile değmezmiş sana
Değmezmiş sana
Çektiğim çileler değmezmiş sana
***
Hani kimse bizi ayıramazdı
Bizi bize hasret yaşatamazdı
Demek ki her sözün büyük yalanmış
Bir yudum aşk bile değmezmiş sana
Değmezmiş sana
Bir yudum aşk bile değmezmiş sana
***
Seni ben kendime kader sanmıştım
Uğruna her şeyi göze almıştım
Yüreğin taştanmış çok geç anladım
Çektiğim çileler değmezmiş sana
Değmezmiş sana
Çektiğim çileler değmezmiş sana
-
Git benden uzak dur anma ismimi
Sen artık gözümde o sen değilsin
Git benden uzak dur anma ismimi
Sen artık gözümde o sen değilsin
Unut hatıramı yırt at resmimi
Sen artık gözümde o sen değilsin
Unut hatıramı yırt at resmimi
Sen artık gözümde o sen değilsin
***
Sana gönül veren iflah olmamış
Söyle seni sevip kim ağlamamış
Sana gönül veren iflah olmamış
Söyle seni sevip kim ağlamamış
Günah defterinde boş yer kalmamış
Canımı verdiğim o sen değilsin
O benim sevdiğim o sen değilsin
Günah defterinde boş yer kalmamış
O benim sevdiğim o sen değilsin
Canımı verdiğim o sen değilsin
***
Aşk'ı kadehlerde arar olmuşsun
Bu daldan o dala konar olmuşsun
Aşk'ı kadehlerde arar olmuşsun
Bu daldan o dala konar olmuşsun
Sen kendine bile zarar olmuşsun
Sen artık gözümde o sen değilsin
Sen kendine bile zarar olmuşsun
O benim sevdiğim o sen değilsin
***
Sana gönül veren iflah olmamış
Söyle seni sevip kim ağlamamış
Sana gönül veren iflah olmamış
Söyle seni sevip kim ağlamamış
Gönül defterinde boş yer kalmamış
Canımı verdiğim o sen değilsin
O benim sevdiğim o sen değilsin
***
Günah defterinde boş yer kalmamış
O benim sevdiğim o sen değilsin
Canımı verdiğim o sen değilsin